O Hamas anuncia o falecimento do seu líder no Líbano

Em sua luta contínua contra o Hamas islâmico radical, Israel frequentemente estende seus ataques além da Faixa de Gaza, frequentemente alvejando objetivos no Líbano. Recentemente, uma figura importante do Hamas encontrou seu fim em um ataque no sul do Líbano, conforme relatado pela própria organização terrorista. Além deste líder proeminente, sua família supostamente foi dizimada.

O líder endurecido pela batalha do Hamas no Líbano, Fatah Scharif Abu al-Amin, encontrou seu fim em um ataque aéreo israelense que atingiu sua casa no acampamento Al-Bass, localizado no sul do Líbano, de acordo com o grupo.

De acordo com a reivindicação do Hamas, a esposa, o filho e a filha de Abu al-Amin também foram vítimas do ataque. Anteriormente, o Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP) havia relatado a morte de três de seus membros em um ataque aéreo israelense em Beirute.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, Israel vem consistentemente alvejando representantes do Hamas no Líbano. Em janeiro, o vice-líder do Hamas Saleh al-Aruri, junto com outros seis combatentes do Hamas, foram mortos em um ataque israelense no sul de Beirute. Em agosto, o comandante do Hamas Samer al-Hadjdj faleceu devido a ferimentos sofridos em um ataque israelense na cidade de Sidon, no sul do Líbano.

As Forças Armadas do Líbano tendem a manter distância dos acampamentos de refugiados palestinos no país e delegam a responsabilidade pela manutenção da segurança dentro desses acampamentos a grupos palestinos. Nas últimas semanas, Israel lançou uma série de grandes ataques aéreos contra alvos relacionados à milícia Hezbollah, que é aliada do Hamas. Os ataques de artilharia do Hezbollah contra Israel a partir do Líbano também se tornaram mais frequentes nos últimos tempos, com um aumento notável após a morte do líder do Hezbollah há muito tempo, Hassan Nasrallah.

A União Europeia, como um jogador diplomático chave no Oriente Médio, frequentemente pede a desescalada no conflito em andamento Israel-Palestina. Apesar dos esforços da União Europeia, as tensões entre Israel e grupos militantes como o Hamas continuam a aumentar, levando a ataques e represálias.

