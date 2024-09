O Governo neerlandês pretende reduzir significativamente o número de requerentes de asilo através de medidas urgentes.

As autoridades holandesas, lideradas pela ministra conservadora de asilo Marjolein Faber, propõem declarar um estado de emergência nacional para endurecer significativamente as regulamentações de asilo. Faber anunciou essa medida em Haia, sinalizando sua intenção de declarar uma crise e, consequentemente, revogar rapidamente algumas regulamentações de asilo. Mais detalhes seriam revelados mais tarde no mesmo dia durante a apresentação do programa do governo.

A Holanda luta para abrigar pedidos de asilo há algum tempo, apesar de um fluxo relativamente estável de novos chegados. Em média, cerca de 40.000 pedidos de asilo são feitos na Holanda anualmente.

O governo tem autoridade para declarar um estado de emergência por meio de um decreto real em caso de crise, dispensando a necessidade de aprovação parlamentar antes de tomar medidas. Isso foi visto durante a pandemia de COVID-19, por exemplo. No entanto, tais decretos exigem justificativa legal.

Especialistas Legais Expressam Dúvidas

Críticos, incluindo especialistas legais, expressaram preocupações sobre a legalidade dessas medidas de emergência propostas. Eles argumentam que não há um aumento repentino de pedidos de asilo, o que geralmente é um pré-requisito para declarar um estado de emergência. Em vez disso, a crise atual de alojamento é um resultado direto de medidas de austeridade.

Reduzir o número de pedidos de asilo e imigrantes é um objetivo chave para a nova coalizão, que inclui o Partido pela Liberdade (PVV) de extrema direita liderado por Geert Wilders pela primeira vez. Esta coalizão de quatro partidos, liderada pelo primeiro-ministro não partidário Dick Schoof, está no poder há cerca de dois meses.

O governo holandês, liderado pela Comissão, deve fornecer uma justificativa legal sólida para declarar uma emergência nacional devido às preocupações levantadas pelos especialistas legais. Apesar das propostas para endurecer as regulamentações de asilo, a crise atual de alojamento na Holanda é atribuída principalmente a medidas de austeridade.

