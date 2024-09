O Governo Holandês promete 28 unidades de tanques para Kiev

Holanda Planeja Enviar 28 Veículos Blindados Anfíbios para a Ucrânia

A Holanda planeja enviar 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia. O ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans, confirmou isso na plataforma X. Segundo Brekelmans, o Corpo de Fuzileiros Navais holandês treinou tropas ucranianas para operar esses veículos. O Viking Bandvagn S10, equipado com esteiras de borracha, pesa cerca de 11 toneladas e pode se deslocar em vários tipos de superfície, inclusive água. "A Ucrânia precisa urgentemente da nossa ajuda na sua batalha contra o agressor russo. O nosso apoio à Ucrânia continua a ser instrumental para manter a Rússia à distância", escreveu o ministro. Ele não especificou a data de entrega.

00:35 Ex-Geral dos EUA Critica Política de Biden Sobre a Ucrânia como "Desastrosa"

O ex-general dos EUA Ben Hodges criticou a política ocidental de impedir a Ucrânia de lançar ataques contra a Rússia. Hodges argumentou durante o Fórum Globsec em Praga, como relatado pelo "Kyiv Independent", que o Ocidente não tem um "objetivo claro". A recente pressão aumentada pela invasão da oblast russa de Kursk não mudou a posição da Casa Branca, embora alguns políticos dos EUA apoiem as demandas de Kyiv. "Esta política desastrosa, que na verdade protege melhor os aeroportos russos do que os civis ucranianos, destaca a ausência de um objetivo claro", disse Hodges. De acordo com o ex-comandante dos EUA, a administração Biden falha em sua "responsabilidade primária - alcançar nossos objetivos".

23:25 Zelensky pressiona por aprovação de ataques à Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está aumentando a pressão sobre seus aliados para aprovar ataques à Rússia. "Limpar o céu ucraniano de mísseis de cruzeiro russos é um passo significativo rumo a obrigar a Rússia a buscar um fim à guerra e uma paz justa", disse ele em seu discurso noturno. "Precisamos da autoridade para proteger efetivamente a Ucrânia e os ucranianos. Isso requer tanto a aprovação de capacidades de longo alcance quanto o fornecimento de munição e mísseis de longo alcance." Sem revelar detalhes, ele disse que seus delegados haviam comunicado todos os detalhes necessários aos parceiros da Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, informou à CNN, broadcaster dos EUA, que os parceiros haviam sido mostrado que os aeroportos russos, de onde são bombardeadas as cidades ucranianas, estão ao alcance de armas de longo alcance.

22:15 Estônia e Letônia Comemoram Aniversário de Retirada de Tropas Russas Há 30 Anos

A Estônia e a Letônia comemoraram o 30º aniversário da retirada de tropas russas de seus países com eventos comemorativos. Mais de meio século após a ocupação do Exército Vermelho Soviético, as últimas tropas russas deixaram os então membros da UE e da OTAN na noite de 31 de agosto de 1994. Os presidentes Alar Karis (Estônia) e Edgars Rinkevics (Letônia) em Tallinn e Riga enfatizaram a importância simbólica, política e legal dos eventos três décadas antes. Sem a retirada de tropas, nem a verdadeira independência nem o caminho para a membresia da UE e da OTAN em 2004 teriam sido possíveis, eles enfatizaram durante reuniões com pessoas envolvidas nas negociações de retirada com a Rússia na época. Atualmente, os Estados Bálticos estão entre os defensores mais ativos da Ucrânia contra a Rússia. Desde o início do conflito, surgiram preocupações na região de se tornarem o próximo alvo da Rússia.

21:03 Campeão Mundial de Kickboxing Ucraniano Morre em Ação

O campeão mundial de kickboxing ucraniano Roman Holovatiuk morreu em ação na Ucrânia. O Comitê para a Juventude e o Desporto do Parlamento Ucraniano confirmou isso. Holovatiuk era da cidade ocidental ucraniana de Kamjanez-Podilskyj. Aos 22 anos, ele se destacou com uma medalha nos Jogos Mundiais na Polônia em 2017. Em seguida, ele continuou sua carreira bem-sucedida, se tornando Mestre dos Desportos no kickboxing da WAKO. Ele também foi finalista dos Jogos Mundiais, campeão mundial, vencedor de várias taças e campeão ucraniano várias vezes. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, ele escolheu se alistar voluntariamente no exército.

19:41 Regiões 'Enfrentando Desafios': Putin Assume Controle Pessoal

O presidente russo, Vladimir Putin, estaria pessoalmente gerenciando todos os assuntos sociais nas regiões "desafiadoras", de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Putin estaria envolvido em conversas diárias, e até mesmo horárias, com líderes regionais e chefes de departamentos em regiões que enfrentam dificuldades. "Nessas regiões desafiadoras, o presidente mantém o controle sobre todos os assuntos relacionados ao bem-estar social", disse Peskov. Esse trabalho intenso, juntamente com relatórios militares constantes, ocorre 24 horas por dia, todos os dias, de acordo com Peskov. Recentemente, a Ucrânia capturou várias cidades russas, e as áreas fronteiriças russas são regularmente atacadas pelo ar.

18:45 Demissão do Chefe da Força Aérea não está Relacionada ao Crash do F-16: Umerov

A demissão do Chefe da Força Aérea, Mykola Oleschuk, não está relacionada ao acidente fatal desta semana com um caça F-16, disse o ministro da Defesa Rustem Umerov à CNN em uma entrevista. A remoção de Oleschuk ocorreu um dia após a confirmação pelo exército ucraniano de um acidente com um caça de combate F-16 enquanto repelia um ataque massivo de drones e mísseis russos em 26 de agosto. "Eu provavelmente classificaria isso como uma rotação", disse Umerov. "Esses dois assuntos são separados e não devem ser associados neste momento", disse ele.

18:06 Kyiv Informa Sobre Mais de 100 Conflitos ao Longo da Fronteira LesteAs forças governamentais em Kyiv entraram em frequentes confrontos com tropas russas invasoras ao longo do dia na fronteira oriental. O Estado-Maior relatou um total de 109 conflitos armados ao longo da região. O foco principal das ações hostis permaneceu em torno de Pokrovsk, uma cidade localizada na borda do Donbass. Soldados russos tentaram 23 ataques apoiados por fogo de artilharia em posições defensivas ucranianas, que foram frustrados, segundo o relatado. Além disso, ataques russos foram relatados nas proximidades de Kuracheve, uma vila próxima.

17:28 Mortos Civis em Bombardeio Russo na Região de CharkivDe acordo com fontes ucranianas, duas pessoas morreram devido a um ataque aéreo russo na região de Charkiv. Um edifício residencial na vila de Cherkaska Losova foi alvo de bombas guiadas, de acordo com o Governador Regional Oleh Sinehubov. Oito pessoas ficaram feridas como resultado. Os serviços de emergência estão no local. Apenas uma semana atrás, uma explosão em Charkiv matou sete pessoas e feriu dezenas.

16:50 Washington Hesita: Nenhum Americano para Manutenção de Equipamento Militar da UcrâniaA administração Biden rejeitou uma proposta para enviar pessoal americano à Ucrânia para manter equipamentos militares ocidentais, como caças F-16, segundo o "The Washington Post". Desde o início da guerra, a discussão sobre o envio de civis americanos a um país em guerra para ajudar na manutenção de equipamentos ocidentais tem fervido. Este assunto ganhou mais força recentemente com a chegada de caças F-16 à Ucrânia. Os primeiros seis dos 80 F-16s chegaram à Ucrânia no final de julho. As agências de inteligência americanas expressaram preocupação com a possibilidade de a Rússia alvo civis americanos na Ucrânia, de acordo com um oficial americano.

16:14 A Situação de Kolesnikova: Oposição Belarussa Acusa Prisão de 'Crueldade Medieval'A oposição belarussa expressou preocupação com a saúde da líder da oposição presa, Maria Kolesnikova. De acordo com Svetlana Tikhanovskaya, a líder da oposição belarussa deposta, as informações que chegam de companheiras de prisão de Kolesnikova são alarmantes. Kolesnikova agora pesa apenas 45 quilos, está relatadamente em jejum e enfrenta condições inumanas em isolamento solitário. Tikhanovskaya acusou a administração da prisão de cometer "crueldade medieval" e "assassinato lento" de Kolesnikova, uma crítica ao governo proeminente.

15:36 Produção de Armamentos: Oficiais Ucranianos Debatem Produção Conjunta, Investimentos e Defesa Aérea Avançada com Parceiros OcidentaisUma delegação ucraniana liderada pela Ministra da Economia Julia Svyrydenko e pelo Chefe da Casa Civil, Andriy Yermak, encontrou-se com assessores de segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha em Washington. Os tópicos da reunião incluíram a produção colaborativa de armas, potenciais investimentos futuros na indústria de defesa da Ucrânia e a importância de fortalecer a defesa aérea da Ucrânia e proteger seu sistema de energia. "Agora é o momento de intensificar nossos esforços para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória. É essencial usar essa oportunidade corretamente", disse Yermak.

14:56 A Mentira de Moscou: Guerra Ofuscada por Festas e FloresA guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua inabalável nas linhas de frente, mas os cidadãos de Moscou estão em grande parte ignorantes dos ataques de drones, depósitos de óleo em chamas e vítimas civis. O correspondente da ntv, Rainer Munz, demonstra como Moscou esconde o conflito por todos os meios possíveis.

14:25 Área de Donbass: Cinco Civis Mortos em Ataque Russo em Chasiv YarPelo menos cinco vítimas civis foram relatadas após um ataque russo à cidade de Chasiv Yar na linha de frente da região de Donetsk, de acordo com o Governador da região de Donetsk, Vadym Lyashko. As vítimas incluíam homens com idades entre 24 e 38 anos. O ataque ocorreu nas primeiras horas, com munições atingindo uma casa particular e um edifício residencial.

13:53 Luto pelas Vítimas: Residentes de Kharkiv e Familiares Pranteiam Após Ataque RussoApós um ataque russo à cidade ucraniana de Kharkiv, familiares e espectadores expressam sua tristeza pelo número de mortos. De acordo com o Governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, o ataque noturno de sexta-feira resultou em sete mortes e 97 feridos, incluindo mais de 20 menores. A vítima mais nova foi identificada como um menino de dez meses. Entre os mortos está dito ser a artista ucraniana Veronika Kozhushko. O artista ucraniano renomado Serhiy Zhadan comentou sobre sua morte no Facebook, escrevendo "Os russos continuam a aniquilar nosso futuro. Não há perdão."

13:28 Ministro da Defesa da Ucrânia: Saída do Comandante da Força Aérea "Lamentável"Em entrevista à CNN, o Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Ummerov, comentou sobre a demissão do comandante da Força Aérea, dizendo: "Provavelmente eu diria que é uma rotatividade, mas é lamentável". Ele enfatizou que a saída do comandante e a investigação em andamento sobre a perda de caças eram questões separadas. "Eu não quero especular", disse Ummerov.

12:15 Rússia Afirma Controle Sobre Kirove na Região de Donetsk

Fontes do Ministério da Defesa russo em Moscou afirmaram que as forças russas haviam tomado a vila de Kirove na região leste da Ucrânia, Donetsk. As tropas russas vêm avançando de forma constante na linha de frente no leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, forma a região industrialmente significativa de Donbass. As duas regiões, junto com Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia, foram supostamente anexadas pela Rússia em setembro de 2022, apesar de as tropas russas não terem controle completo sobre esses territórios. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios, incluindo a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014 e fica ao sul de Kherson.

11:45 Rússia Relata Bombardeios Ukrainianos em Belgorod

Relatórios russos sugerem bombardeios ucranianos na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, resultando em vítimas. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou essa informação em seu canal do Telegram. Um ataque aéreo noturno na cidade de Belgorod resultou em três mortes e mais de 30 feridos, incluindo três crianças. Mais de uma dúzia de edifícios residenciais e 47 veículos foram relatados como danificados.

11:10 Especialista Triebel: Rússia Tenta Influenciar Eleições Moldavas

A Moldávia está programada para realizar eleições presidenciais em 20 de outubro, juntamente com um referendo com o objetivo de incorporar a membresia da UE na Constituição, para evitar que governos futuros titubeiem no processo da UE. A Rússia está tentando interferir nas eleições através de desinformação e notícias falsas, de acordo com Brigitta Triebel, chefe da oficina da Konrad-Adenauer-Stiftung em Chisinau. "Os moldavos estão sendo informados: se você não quer se envolver em uma guerra como a Ucrânia, vote em partidos pró-russos", ela disse, enfatizando a exploração dos medos das pessoas.

10:49 Ucrânia: 24 de 52 Drones Russos Abatidos

A força aérea ucraniana afirma ter repelido 24 drones russos. No total, as forças russas enviaram 52 drones contra alvos ucranianos durante a noite de sexta para sábado, atingindo oito regiões da Ucrânia, segundo a força aérea no Telegram. 25 drones do tipo iraniano Shahed caíram sozinhos, enquanto três mais desviaram-se para a Rússia e Belarus. Não há relatórios de baixas ou danos significativos. O alvo do ataque russo incluiu Kyiv, onde este foi o quarto ataque de drone desta semana. Todos os drones que atacaram Kyiv foram interceptados com sucesso.

10:16 Blogueiros Militares Russos: Forças Ukrainianas Destruzem Ponte em Kursk

Bogueiros militares russos distribuíram vídeos em seus canais do Telegram de uma suposta attaque ucraniana a uma coluna de equipamento militar russo na entrada da vila de Swannoje na região de Kursk. A mídia russa Radio Free Europe (RFE/RL) também compartilhou o vídeo no Telegram. O vídeo é supostamente retrata a destruição de veículos militares e uma ponte flutuante desmoronada sobre o rio Seym em Kursk.

09:34 Autoridades Russas Relatam Ataque Ucraniano em Shebekino

As autoridades na cidade de Shebekino, na região russa de Belgorod, relataram bombardeios ucranianos. Uma mulher ficou ferida no sábado. Shebekino fica perto da fronteira ucraniana.

09:00 Ucrânia Publica Números de Perdas Russas

O Estado-Maior ucraniano revelou novas figuras de perdas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com seus dados, a Rússia sofreu cerca de 614.950 baixas desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.360 nas últimas 24 horas. Durante esse período, foram relatados a destruição de oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia teria perdido 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas ocidentais colocam as figuras de baixas mais baixas - embora provavelmente sejam subestimativas.

08:35 Rússia: Vídeo Supostamente Mostra Ataque Ucraniano em Belgorod Russo

De acordo com autoridades locais, um ataque ucraniano na noite de sexta-feira na cidade sudoeste russa de Belgorod resultou em cinco mortes (ver entrada 23:19). 46 pessoas ficaram feridas, com 37 hospitalizadas, incluindo sete crianças, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod. Um vídeo circulando nas redes sociais, supostamente gravado de um painel de veículo, mostra outro veículo explodindo durante sua viagem. Segundos depois, uma explosão é visível do outro lado da rua. A autenticidade e veracidade de tais imagens e relatórios de combate não podem ser verificadas de forma independente.

07:48 Comunicado à Imprensa: Pelo menos 66.471 Soldados Russos Mortos na UcrâniaPelo menos 66.471 militares russos foram relatadamente mortos no conflito atual na Ucrânia, de acordo com um meio de comunicação russo independente chamado Mediazona. Em colaboração com a BBC News Russian, a Mediazona reuniu as identidades desses soldados mortos através de uma rigorosa investigação de fontes abertas. Os jornalistas enfatizam que essa figura só inclui aqueles cujos nomes foram revelados publicamente através de fontes abertas, e o número real de baixas pode ser muito maior. O Estado-Maior Ucraniano alega que mais de 600.000 soldados russos perderam a vida, com fontes ocidentais corroborando essas figuras.

07:15 Ucrânia: Contagem de Mortes Sobe para 7 Após Assalto Russo a KharkivSete pessoas, incluindo mais de 20 menores, morreram e 97 ficaram feridas, incluindo vários menores, devido a uma operação militar russa na cidade ucraniana de Kharkiv. Detalhes sobre esse incidente na sexta-feira vêm do Oleg Synegubov, governador regional de Kharkiv. O ataque russo incluiu o uso de uma UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe, resultando em um incêndio que perdurou até a madrugada de sábado.

06:27 ISW: Aprovação do Governo Russo Cai para Nível HistóricoO Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relatou um aumento da insatisfação do povo russo com o governo e o Presidente Vladimir Putin em sua última edição. Após a incursão da Ucrânia no oblast russo de Kursk, uma pesquisa realizada pelo Fundo de Opinião Pública, de propriedade do estado russo, revelou que 28% dos respondentes expressaram insatisfação ou forte descontentamento com as ações das autoridades russas. Na última semana de agosto, a taxa de aprovação de Putin caiu 3,5%, alcançando um novo recorde histórico de 73,6% desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, de acordo com dados do Centro Russo de Pesquisas de Opinião Pública (VCIOM). O ISW especula que essas pesquisas ilustram o Kremlin reconhecendo um aumento significativo da insatisfação pública desde o início da invasão da Ucrânia.

05:40 Entrega da Venezuela: Dois Colombianos Detidos por Servir na UcrâniaO serviço de segurança russo FSB anunciou a detenção de dois nacionais colombianos que serviram nas forças militares ucranianas, de acordo com seu comunicado. As prisões ocorreram na Venezuela após a deportação dos acusados, Alexander Ante e Jose Aron Medina, após sua prisão no aeroporto de Caracas durante uma escala enquanto retornavam à Colômbia. Meios de comunicação espanhóis relataram que eles se alistaram na Legião Internacional da Ucrânia durante o verão de 2023. O FSB possui atualmente evidências confirmando sua participação no conflito e vestimenta militar ucraniana em seu momento de captura no aeroporto de Caracas em meados de julho.

04:47 Presidente Checo: Avanço Russo Desvinculado da Operação da Ucrânia em KurskO Presidente da República Checa, Petr Pavel, afirma que o progresso das forças russas em Pokrovsk, na região de Donetsk, não está relacionado com a operação da Ucrânia no oblast russo de Kursk. "Em minha opinião, não há uma ligação direta entre o rápido avanço russo na linha de frente de Pokrovsk e a operação ucraniana no território de Kursk", disse Pavel durante uma entrevista à Rádio Livre. Ele destacou a ambição contínua do governo russo de controlar todas as quatro óblasts—Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson—which they perceive as their own territories, adding that they aim to achieve their objectives in favorable weather conditions.

03:47 Stoltenberg: Operação de Curso da Ucrânia em Kursk Considerada "Legítima"O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, caracterizou a intervenção militar da Ucrânia no oblast russo de Kursk como legítima. "A Ucrânia tem o direito de se defender, e esse direito não reconhece nenhuma fronteira territorial", expressou Stoltenberg durante uma conversa com Welt am Sonntag. Ele descartou as alegações russas de que o Ocidente tinha conhecimento prévio da invasão, afirmando que a Ucrânia não revelou sua estratégia para Kursk à NATO, e a NATO não teve papel algum nesse planejamento.

02:48 Ucrânia Acusa Rússia de Uso Sistemático de Armas QuímicasDesde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Ucrânia relatou mais de 4.000 incidentes de uso de armas químicas no campo de batalha, com mais de 3.100 incidentes ocorrendo desde dezembro de 2023. Os números indicam uma escalada dramática no uso de armas químicas ilícitas em comparação com cerca de 600 incidentes em janeiro. Os bancos de dados ucranianos mostram que o maior número de casos relatados ocorreu em maio de 2024, com um recorde de 715 incidentes. Em seguida, o número de incidentes relatados diminuiu durante os meses de verão. Não há dados atualizados disponíveis para agosto.

01:49 ICC Pede Prisão de Putin Durante Visita à MongóliaUm porta-voz oficial do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fadi el-Abdallah, indicou que a Rússia, como estado membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, está obrigada a processar a prisão do Presidente russo Vladimir Putin durante sua visita programada à Mongólia em 3 de setembro. A visita de Putin a um país membro do TPI—Mongólia—that ratified the Rome Statute places them under a legal obligation to effectuate the arrest warrant issued against Putin in March 2023 over allegations of forced deportations of children from Russian-occupied territories in Ukraine.

00:33 Conversa Virtual com Biden: von der Leyen Recorda o Dia do Conflito A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou a importância de laços transatlânticos robustos, independentemente dos resultados das eleições presidenciais dos EUA em novembro. Ela recebeu o Prémio Transatlântico Checo e Eslovaco (CSTA) na Conferência de Segurança Globsec em Praga. Em seu discurso, ela recordou uma conversa por vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia em que a Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. "Rapidamente chegamos a um acordo sobre nossa abordagem à guerra de Putin", disse von der Leyen. Pela segunda vez, a Europa e a América se uniram, defendendo o lado certo da história.

aqui.23:19 Ataque em Belgorod: Pelo menos Cinco Mortos Pelo menos cinco pessoas morreram em ataques ucranianos na região fronteiriça de Belgorod, na Rússia, de acordo com fontes russas. Uma mulher e quatro homens morreram instantaneamente devido aos ferimentos, de acordo com o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Mais 37 pessoas ficaram feridas. As forças ucranianas supostamente lançaram munições de cluster na cidade de Belgorod e na região circundante usando lançadores de foguetes múltiplos, segundo Gladkov.

22:01 As Ambições de AI e Mísseis da Ucrânia O ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, discutiu os planos da Ucrânia de trabalhar com fabricantes de armas no desenvolvimento de AI para enxames de drones e "mísseis acessíveis" para combater drones kamikaze russos no Fórum Globsec em Praga. Ao longo da invasão russa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia deram prioridade à tecnologia de drones para transformar a guerra moderna. Fedorov destaca os desafios enfrentados pelos soldados ucranianos, como equipamento e infantaria russas, escassez de munição, drones kamikaze e drones de reconhecimento. Em resposta, as forças armadas ucranianas estão usando drones de visão noturna (FPV) de baixo custo, drones de reconhecimento, sistemas de defesa aérea pequenos e drones de longo alcance produzidos localmente para atingir forças russas, de acordo com Fedorov. "Que desafios exigem nossos esforços coletivos agora? Como podemos inventar um sistema de guiamento a laser eficaz, desenvolver AI para enxames de drones, produzir HIMARS ucranianos e criar mísseis ucranianos acessíveis para eliminar os Shaheds?" pergunta Fedorov.

21:32 Ucrânia Garante Munição de Artilharia Essencial A Ucrânia recebe sua primeira remessa de munição de obuseiros de 155 mm urgentemente necessária da coalizão EUA-Européia, como anunciado pelo ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavsky, em Bruxelas. Essa munição vai significativamente aumentar o poder de fogo nas linhas de frente. "A iniciativa de munição tcheca está cumprindo sua promessa, e até o final do ano entregaremos meio milhão de projéteis de grande calibre. Cerca de 100.000 peças foram entregues em cada um dos meses de verão de julho e agosto", diz Lipavsky.

A conflito na Ucrânia continua sendo uma questão de preocupação internacional, com diversas nações oferecendo apoio à Ucrânia contra a agressão russa. Nesse contexto, aqui estão duas frases que contêm a expressão "o conflito na Ucrânia" e seguem do texto fornecido:

A decisão dos Países Baixos de enviar 28 veículos blindados anfíbios à Ucrânia é um testemunho de seu compromisso em apoiar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia durante o conflito na Ucrânia.

A crítica do ex-general norte-americano Ben Hodges à política ocidental em relação à Ucrânia reflete preocupações sobre a efetividade dessa abordagem no conflito na Ucrânia.

