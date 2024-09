O governador Newsom promulga uma lei para impor restrições ao uso de mídias sociais entre os adolescentes.

A Lei de Defesa dos Jovens contra a Obsessão Digital proíbe serviços e aplicativos online de fornecer uma "fila absorvente" a menores, a menos que estejam cientes de sua idade ou tenham aprovação parental. Ela passou tranquilamente pela Legislatura estadual liderada pelos democratas no mês passado.

"Todo pai reconhece os danos que a obsessão pelas redes sociais pode causar aos filhos - isolamento da interação humana, estresse e ansiedade, e horas incontáveis desperdiçadas depois da hora de dormir", disse Newsom, um democrata. "Com esta lei, a Califórnia está ajudando a proteger crianças e adolescentes de recursos intencionalmente projetados que sustentam esses hábitos prejudiciais."

A lei define uma "fila absorvente" como "uma plataforma digital, serviço online, aplicativo ou aplicativo móvel onde vários itens de mídia gerados ou compartilhados por usuários são recomendados, selecionados ou elevados para exibição a um usuário, com base em informações fornecidas pelo usuário ou associadas ao usuário ou seu dispositivo, a menos que determinadas condições sejam atendidas".

Proíbe notificações das plataformas entre meia-noite e 6h, e entre 8h e 15h de segunda a sexta-feira, de setembro a maio (horários escolares), exceto com consentimento parental. As plataformas devem permitir que os pais optem por horas de restrição específicas para seus filhos, limitem o acesso à fila da plataforma, vejam o número de "curtidas" e configurem a conta do filho como privada.

Citando uma regulamentação diferente da Califórnia sobre mídias sociais aprovada em 2022, a lei "proíbe a empresa de utilizar dados pessoais de uma criança de uma forma que a empresa saiba, ou tenha razões para saber, que é materialmente prejudicial à saúde física, mental ou ao bem-estar geral de uma criança". Críticos do Código de Design Adequado para Idade da Califórnia expressaram preocupação com a linguagem "materialmente prejudicial" ser muito vaga e temem infringir a Primeira Emenda, e a legislação enfrentou desafios legais.

Um porta-voz do senador estadual Nancy Skinner, uma democrata que patrocinou o projeto de lei, mencionou que a nova lei não concede a ninguém um "direito de ação privada", que permite que qualquer pessoa processe para fazer cumprir a lei. Em vez disso, concede autoridade ao procurador-geral do estado para fazê-lo por meio de ações civis.

A lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027. O porta-voz de Skinner mencionou que o procurador-geral tem tempo entre a assinatura do projeto de lei e sua data de entrada em vigor para estabelecer regulamentações para penalizar empresas de mídias sociais e definir o consentimento parental para a verificação de idade.

O porta-voz de Skinner também destacou que a lei requer verificação de idade apenas se um menor escolher as configurações regulares das mídias sociais em vez daquelas projetadas para menores.

Defensores do projeto de lei da Califórnia comemoraram sua aprovação no mês passado e sugerem que ele aumentará a segurança e a privacidade on-line das crianças. James P. Steyer, CEO da Common Sense Media, uma organização sem fins lucrativos que apoia crianças, pais e escolas na navegação pela mídia, destacou o fato de o projeto de lei exigir que as empresas de mídias sociais ofereçam aos menores feeds cronológicos em vez de feeds algorítmicos como uma característica vantajosa.

"Isso significa que as crianças verão mais conteúdo que escolheram ver - de seus amigos ou de outros que eles se inscreveram para ver - em vez de o que a Meta e outras grandes empresas querem que as crianças vejam porque elas fazem muito dinheiro mantendo-as grudadas online. Esta lei é boa para a saúde mental e física das crianças", declarou Steyer em um comunicado.

Grupos de defesa da tecnologia temem um impacto intimidatório. Amy Bos, diretora de assuntos estaduais e federais da NetChoice, escreveu a Newsom neste mês que o projeto de lei interfere na capacidade das plataformas de exercer a discricionariedade editorial, que é "o cerne da proteção da Primeira Emenda".

"O SB 976 proíbe sites de usar 'fila absorvente' para disseminar conteúdo aos seus usuários. Mas essas 'fila absorventes' são o resultado do conteúdo sendo 'selecionado' e 'priorizado' para os usuários. Em outras palavras, restringir como os sites disseminam informações interfere diretamente em sua capacidade de exercer a discricionariedade editorial", escreveu Bos.

A Califórnia é o estado mais recente a implementar regulamentações sobre mídias sociais devido às preocupações com o uso entre crianças, embora iniciativas em alguns estados tenham encontrado desafios legais quanto à constitucionalidade das leis. O Supremo Tribunal concordou em ouvir um caso no próximo período envolvendo os requisitos de verificação de idade do Texas para sites explicitamente sexuais, cuja decisão pode determinar o destino dos projetos de lei estaduais sobre mídias sociais que impõem requisitos rigorosos de verificação de idade nas plataformas on-line.

Enquanto isso, como sinal de que algumas empresas já estão implementando restrições sem ação legislativa, o Instagram anunciou neste mês que implementará as configurações da "conta de adolescente" que automaticamente tornarão privadas milhões de contas de adolescentes e restringirão o tipo de conteúdo que todos os usuários com menos de 18 anos podem ver no aplicativo. Os usuários do Teen também receberão notificações de lembrete de tempo que os encorajam a desligar após uma hora por dia, e o aplicativo passará para "modo silencioso", silenciando notificações e enviando respostas automáticas às mensagens diretas, entre 22h e 7h.

