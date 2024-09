O Global Seven (G7) denuncia as transferências de sistemas de mísseis iranianos para a Rússia.

19:41 Líder Russo Putin Endossa Ideia de Liberdade de Expressão

Em uma situação que poderia deixar seus críticos detidos rindo, o Presidente Russo Vladimir Putin enfatiza a importância da liberdade de expressão e da informação. Putin, falando em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, comemorando o 120º aniversário da agência de notícias Tass, afirma: "Em um período em que o complexo processo de multipolaridade está em evolução, é indispensável proteger os princípios da credibilidade da informação". Putin acredita que a verdadeira liberdade de expressão, representando diferentes pontos de vista, aumenta a busca por compromissos e soluções compartilhadas para questões mundiais. Ele opina que os meios de comunicação desempenham um papel significativo na construção de uma ordem global justa, fornecendo às pessoas uma "representação verdadeira e isenta do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e a independência da mídia não existem na Rússia autoritária há anos. Meios de comunicação independentes foram proibidos e fechados, enquanto dissidentes governamentais são perseguidos pelo sistema judiciário. A agência de notícias Tass, inicialmente estabelecida como Agência de Notícias em 1904 sob diferentes nomes e títulos, é atualmente a maior agência de notícias da Rússia e serve como a voz principal do governo.

Gigantes Econômicos do G7 Condenam Fornecimento de Armas da Irã à Rússia

Os países democráticos e economicamente robustos do G7 condenaram veementemente o Irã pelo fornecimento de armas à Rússia. Apesar dos apelos internacionais para que essas entregas cessem, o Irã continua a armar Moscou, o que resulta no aumento da ajuda militar russa à Ucrânia em sua luta contra a Rússia, de acordo com uma declaração conjunta do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o chefe da política externa da UE. A Rússia usa armas iranianas para matar civis ucranianos e atingir infraestrutura crítica. Recentemente, o Reino Unido e os Estados Unidos relataram que a Rússia havia obtido mísseis balísticos do Irã. As autoridades iranianas rejeitaram essas alegações. A declaração publicada pela Itália, atual presidência do G7, declara: "O Irã deve imediatamente cessar qualquer apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, encerrando o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representa uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança global e europeia". A declaração também menciona o compromisso inabalável do G7 em manter o Irã responsável pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que está colocando em risco a segurança global. A Alemanha, França e Reino Unido já impuseram sanções adicionais ao Irã, enquanto a UE considera penalidades mais rígidas.

19:20 Scholz Confirma Negativo sobre Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O Chanceler Olaf Scholz descartou fornecer armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões de outros parceiros. Em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, ele reafirmou sua posição contra o fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus, que poderiam atingir alvos próximos a Moscou (aproximadamente 500 quilômetros), devido ao "sério risco de escalada". "Eu disse não a isso. E isso, é claro, também se aplica a outras armas que poderiam alcançar tais distâncias se as tivéssemos fornecido", disse Scholz. A arma mais longe que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

18:29 Stoltenberg Questiona se a NATO Poderia ter Prevenido a Invasão Russa da Ucrânia

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, opina em uma entrevista à "FAZ" que a NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para prevenir uma invasão russa. "Agora estamos fornecendo material de guerra - então, poderíamos ter fornecido material de guerra para prevenir a guerra", afirmou Stoltenberg. Ele rotulou o início do conflito como o dia mais escuro de seu mandato de 10 anos. Stoltenberg planeja renunciar ao cargo de Secretário-Geral da NATO em outubro, passando o cargo ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

17:50 Scholz Espera Decisão sobre a Estrutura de Propriedade da Refinaria PCK em Schwedt até o Fim do Ano

O Chanceler Olaf Scholz está otimista em relação à tomada de decisão até o final do ano sobre a estrutura de propriedade da refinaria PCK em Schwedt. "Esperamos clareza até o final do ano", comentou o Chanceler em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, Brandenburg. Ele afirmou que a Rosneft, sócia russa, havia sido informada de que sua participação deve ser vendida. Scholz também deu uma dica sobre negociações entre potenciais investidores do Qatar e mencionou o fornecimento de petróleo do Cazaquistão para Schwedt via um pipeline russo, substituindo o petróleo russo após a invasão russa da Ucrânia. A extensão inicial da tutela da Rosneft por seis meses em setembro visava promover as negociações. A expropriação da participação russa é considerada uma alternativa legalmente desafiadora.

17:24 Scholz Mantém Restração no Uso de Armas de Longo Alcance na Rússia

O Chanceler Olaf Scholz reiterou que a Ucrânia não será autorizada a empregar armas fornecidas pela Alemanha com maior alcance para atingir alvos profundamente dentro da Rússia. "Isso permanece assim", disse Scholz em um diálogo com os cidadãos em Prenzlau, Brandenburg. "Portanto, eu permanecerei em minha posição, mesmo que outros países tomem decisões diferentes", disse ele, se referindo aos Estados Unidos. "Eu não vou apoiar porque eu vejo isso como arriscado".

16:57 Hofreiter Avisa sobre Mais "Vinte Milhares" de Refugiados da UcrâniaCom a iminente expansão do controle de fronteiras na Alemanha, o presidente da Comissão de Assuntos Europeus no Bundestag, Anton Hofreiter, pede uma estratégia unificada, especialmente com a Polônia. Hofreiter alerta que, se não mantivermos apoio consistente à Ucrânia, podemos esperar dezenas de milhares de refugiados da agressão russa na Ucrânia nos próximos anos, referindo-se à crítica do primeiro-ministro polonês Donald Tusk sobre os controles de fronteira adicionais nas fronteiras externas da Alemanha. Hofreiter defende uma solução europeia para a política de imigração. Ele argumenta que, se cada estado membro implementar seus próprios controles de fronteira, será o início do fim da UE. Hofreiter acredita que o chanceler federal Olaf Scholz e Tusk continuarão a colaborar de perto no futuro.

16:32 Inteligência Britânica Compartilha Imagens de Pontes Destruídas na Região de KurskO serviço de inteligência britânico disseminou imagens de pontes sobre o rio Seym que foram destruídas pelo exército ucraniano durante a operação na região de Kursk. "A Ucrânia está dificultando os esforços logísticos da Rússia na região de Kursk ao executar uma série de ataques, que envolvem a destruição de pontes rodoviárias e ponton sobre o rio Seym", declarou o Ministério da Defesa do Reino Unido no Twitter. As imagens foram capturadas em meados e finais de agosto. A Ucrânia lançou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto e conseguiu avançar vários quilômetros no território russo.

16:05 Feridos Relatados em Ataque Ucraniano na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região russa de Belgorod, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov informou que várias granadas atingiram um trecho de estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Em uma vila próxima, Vosnesenkovka, uma mulher ficou ferida quando um drone atingiu uma residência particular. Os detalhes ainda não foram confirmados independentemente. A Rússia frequentemente alvo áreas civis na Ucrânia vizinha. Uma das cidades mais bombardeadas é a metrópole ucraniana de Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira. A artilharia ucraniana e os drones militares frequentemente atacam regiões na região russa de Belgorod, do outro lado da fronteira. No verão, a Rússia começou uma ofensiva contra Kharkiv com o objetivo de criar uma zona de segurança, mas os ataques russos ficaram a poucos quilômetros da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Trem Médico Conversível Ajuda Ucranianos FeridosVários hospitais ucranianos foram danificados, e médicos e voluntários trabalham incansavelmente dia e noite. Para garantir tratamento rápido para os feridos, um trem especial está sendo usado, entre outras coisas. Uma equipe da CNN teve acesso a esse trem.

15:26 Estrela de Hollywood Michael Douglas Visita Crianças em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A empresa de ferrovias estatais ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunciou isso no Facebook. De acordo com o relatório, o astro de Hollywood interagiu com passageiros na estação. Anteriormente, ele encontrou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena em sua capacidade de embaixador da ONU, junto com seu filho Dylan.

14:49 Kyiv Procura Autorização para Ataques de Longo Alcance: "Parece que Biden Não Mudará de Ideia"O coronel reformado Ralph Thiele espera que o debate sobre entregas de mísseis Taurus seja reacendido pelo pedido da Ucrânia para autorização de ataques de longo alcance à Rússia. Thiele espera que os EUA persistam em sua negação.

13:58 Zelensky Confirma Libertação de Outros 103 Prisioneiros de GuerraA Ucrânia confirma uma troca de prisioneiros com a Rússia. Outras 103 pessoas foram libertadas da prisão russa, de acordo com o presidente Zelensky. Entre eles estão soldados e pessoal da Guarda Nacional, guardas de fronteira e policiais. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv e das cidades de Mariupol e da usina de Azovstal.

13:38 EUA Aprovam Venda de Caças de Combate Avançados à RomêniaO governo dos EUA aprovou a venda de 32 caças de combate F-35 de ponta à Romênia, um aliado da NATO e vizinho da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explica que "a Romênia é um aliado-chave da NATO comprometido com a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição desses aviões de combate furtivos, de múltiplo papel, da Lockheed Martin, a Romênia ganhará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", diz Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031, com o valor total do negócio estimado em até US$ 7,2 bilhões.

13:02 Rússia: Mais de 200 Prisioneiros de Guerra Libertados para a UcrâniaA Rússia e a Ucrânia libertaram mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com os relatórios russos. Cada lado libertou 103 pessoas, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Os soldados russos estão atualmente na Bielorrússia, recebendo assistência psicológica e médica, segundo a mensagem do Telegram. De acordo com o ministério, os soldados russos trocados foram capturados em Kursk. As tropas ucranianas invadiram a região russa de Kursk em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu aos comunicados russos sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelensky anunciou a libertação de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Não está claro se esses foram parte da troca agora anunciada pela Rússia.

12:50 Forças Russas Afirmam Captura de Vilarejo no Leste da UcrâniaNo leste da Ucrânia, as forças russas afirmam ter tomado o controle de outro assentamento. Segundo o Ministério da Defesa russo, o vilarejo de Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche em ucraniano) foi capturado. O pequeno assentamento está situado perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça devido ao avanço russo. O Exército russo tem feito progressos impressionantes na região de Donetsk recentemente. O presidente russo Vladimir Putin reiterou que o objetivo principal das forças russas é capturar a região industrialmente vital de Donbass, que abriga Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça Kyiv com Destruição TotalO ex-presidente russo Dmitri Medvedev alertou para a completa aniquilação da capital ucraniana, Kyiv. Embora a Rússia tenha razões legítimas para usar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, até agora tem se abstenido de fazê-lo. Em resposta ao uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia, a Rússia poderia potencialmente transformar Kyiv em "um enorme ponto derretido" usando sua avançada tecnologia não nuclear. Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem consistentemente usado linguagem dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Luta Intensa em KurakhoveO conflito em torno da cidade de Kurakhove, no leste da Ucrânia, atingiu seu auge. O uso de armas de longo alcance europeias está causando insatisfação entre a população local. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, relata de Dnipro.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região de OdessaDetalhes sobre o grande ataque de drone ocorrido ontem na região do mar Negro de Odessa estão sendo revelados: segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea não fornece informações sobre os resultados do ataque. O governador da região de Odessa relata danos significativos. Vários edifícios em um subúrbio da capital regional de Odessa foram danificados por detritos de drones. Os armazéns em Ismajil, pelos quais a Ucrânia exporta uma parte de seu grão, foram atingidos. Em Kyiv, vários pedaços de detritos caíram, segundo relatórios oficiais. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio.

10:31 Mapas Incorretos Apresentados pelos Russos Antes da Guerra, de Acordo com StoltenbergO secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, fala em uma entrevista sobre os últimos esforços diplomáticos antes do início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022 para desencorajar a Rússia de invadir. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que todas as tropas da NATO fossem retiradas da parte oriental da aliança, disse ele ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. Portanto, sentamos com eles novamente." Na reunião, os dois vice-ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Rússia exibiram mapas falsos do território da NATO, alegando que não havia planos de guerra e que seu país estava, em vez disso, ameaçado pela Ucrânia. "Eles mostraram mapas, presumivelmente para demonstrar como a Rússia é cercada pela NATO. Mas mesmo esses mapas estavam errados. Por exemplo, a Dinamarca não foi marcada como território da NATO. Isso foi incrível!" Stoltenberg ainda não tem certeza se isso foi resultado de má preparação ou intenção deliberada. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não tenham feito mais para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira para o ataque da Rússia teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente, é impossível dizer."

10:03 Brigada de Combate Alemã a Ser Estacionada na Lituânia de Acordo com AcordoAlemanha e Lituânia assinaram um acordo governamental que garante que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold discute os fundamentos e a importância deste acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Kim Jong Un Procura Aumentar Cooperação com a RússiaO líder norte-coreano Kim Jong Un teria prometido aumentar a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana relatou uma ampla discussão sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para defender seus interesses de segurança mútuos", bem como a situação regional e internacional. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. No entanto, Pyongyang nega essas alegações como "absurdas".

08:59 Starmer e Biden Discutirão Novamente a Fornecimento de Armas Avançadas à Ucrânia na Assembleia Geral da ONUUma discussão sobre se a Ucrânia deve ser permitida a utilizar armas ocidentais avançadas contra alvos na Rússia está prestes a ocorrer. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", de acordo com Starmer. Os meios de comunicação britânicos relatam que Biden está disposto a permitir que a Ucrânia use mísseis britânicos e franceses equipados com tecnologia americana, mas não mísseis americanos.

08:23 Zelensky sobre a afirmação de Trump: "Discursos de campanha são discursos de campanha"O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia resolver o conflito na Ucrânia em um dia, mas não apresentou uma estratégia concreta. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma entrevista à CNN, explica sua interpretação da declaração de Trump. "Não consigo entender hoje devido à falta de detalhes sobre o que ele quer dizer", diz Zelensky na entrevista transmitida no domingo. Ele afirma que há uma campanha eleitoral em andamento nos EUA. "E declarações de campanha são declarações de campanha", esclarece. "Às vezes, elas não são completamente realistas." Zelensky também mencionou ter falado com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump expressou apoio à Ucrânia, revelou Zelensky. A conversa foi considerada positiva.

07:27 ISW: Mais tropas necessárias em Kursk para expulsar ucranianosAs forças russas continuam com suas contraofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não identificou uma operação em grande escala para expulsar completamente as forças ucranianas. Uma avaliação do ISW, com sede em Washington, afirma que as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas com treinamento e equipamento limitados, além de partes das forças armadas regulares e outras forças de segurança ao longo da fronteira. O think tank sugere: "Uma ofensiva russa para recuperar território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nesta região - especialmente se a maioria das unidades implantadas lacks experience de combate".

06:49 Ucrânia bombardeada por drones durante a noiteFontes militares ucranianas confirmam ataques de drones russos na Ucrânia durante a noite. A Força Aérea ucraniana relatou o lançamento de vários esquadrões de drones. Alertas de ataques aéreos foram emitidos em grande parte dos territórios, incluindo Odessa. De acordo com a marinha, nove drones foram abatidos em Odessa apenas. Explosões foram ouvidas na cidade, segundo o prefeito. Não há relatos de vítimas até agora.

06:13 Mützenich propõe grupo de contato internacional para iniciar negociações de pazO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, defende a criação de um grupo de contato internacional para iniciar negociações de paz no conflito na Ucrânia. "Acredito que é hora dos aliados ocidentais estabelecerem um grupo de contato para iniciar um processo de paz", disse à "Rheinische Post". Tanto o chanceler alemão quanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordam que os esforços para negociações de paz devem ser intensificados e que a Rússia deve participar da próxima cúpula de paz, acrescenta Mützenich. Ele sugere países como China, Índia, Turquia e Brasil como potenciais membros deste grupo de contato - países que supostamente estão ficando menos favoráveis à guerra de ataque da Rússia.

05:41 UE considera nova estratégia para estender sançõesRelatos indicam que a Comissão Europeia está avaliando três opções para determinar como as futuras sanções contra a Rússia poderão ser estendidas. Essas opções foram compartilhadas recentemente com diplomatas europeus. O contexto diz respeito aos ativos congelados do Banco Central da Rússia, que desempenham um papel crucial no auxílio financeiro de $50 bilhões do G7 aos Estados Unidos. Esses ativos estão congelados desde o ataque russo à Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de drone atingem edifício em KyivO prefeito ucraniano Vitali Klitschko anunciou via Telegram que detritos de drone atingiram um edifício da cidade em Kyiv. Fragmentos caíram em um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, ao amanhecer. Klitschko também mencionou que serviços de resgate foram enviados ao local. Klitschko havia relatado anteriormente que unidades de defesa aérea estavam ativas em Kyiv.

01:35 Kim Jong Un concorda com cooperação mais próxima com ShoiguO líder norte-coreano Kim Jong Un concordou em fortalecer a cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, segundo a agência de notícias oficial KCNA. Shoigu e Kim discutiram vários assuntos de segurança durante a visita de Shoigu a Pyongyang, chegando a um consenso favorável. Shoigu iniciou relações mais próximas entre a Rússia e a Coreia do Norte com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky apresentará "Plano de Vitória" a Biden em setembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmando: "Apresentarei o plano de vitória". Durante uma aparição em Kyiv, Zelensky explicou que isso envolveria um sistema de tomada de decisão colaborativa para conceder à Ucrânia forças suficientes para gerenciar a guerra rumo à paz. "Such conquests can be justifiably ended in various ways: either the occupying army is forced out by force or through diplomacy", explicou Zelensky. Isso asseguraria a verdadeira independência da nação. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para a posição de força necessária.

here.

10:59 Ataques russos se deslocam para o sulA luta intensa persiste nas partes orientais do país, de acordo com as forças armadas ucranianas. Eles relataram 115 incidentes de conflito, conforme registrado em seu briefing noturno do Estado-Maior em Kyiv. As situações mais quentes ocorreram na direção de Kurachove, enquanto atividade adicional do inimigo foi observada em Lyman e Pokrovsk, de acordo com seu comunicado. Kurachove é uma cidade pequena situada ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk foi anteriormente reconhecida como o ponto de ataque principal das tropas russas. No entanto, recentemente, os russos conseguiram apenas ganhos territoriais limitados nesta região. Em vez disso, eles expandiram sua frente de ofensiva para o sul, com o objetivo de capturar a cidade mineira de Hirnyk, situada perto de Kurachove.

22:18 Alívio Desejado com Avanço em Kursk - Zelensky O presidente Zelensky da Ucrânia afirma que o avanço em direção à região russa de Kursk resultou nos resultados desejados. Na região de Charkiv, o progresso do inimigo foi detido; por outro lado, o avanço russo em Donetsk desacelerou, ele mencionou. Até agora, a Rússia não conseguiu alcançar nenhuma conquista substancial em sua contraofensiva em Kursk. Especialistas haviam expressado dúvidas anteriormente sobre o deslocamento de reforços significativos das tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia alega ter reconquistado 10 das 100 aldeias ocupadas.

21:46 Acusações de Medo de Zelensky em Relação aos Aliados O presidente Zelensky da Ucrânia dirigiu-se ao Ocidente, acusando-os de "medo" em relação à prestação de assistência para eliminar mísseis russos. "Por que não há uma resolução semelhante para derrubar mísseis e Shaheds no céu da Ucrânia, quando eles são capazes de derrubar mísseis e drones juntos no Oriente Médio?" Zelensky questionou em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até mesmo de dizer 'Estamos trabalhando nisso'. Isso é embaraçoso para o mundo democrático", ele acrescentou.

21:30 Estimativa de 8000 Drones Iranianos Despachados pela Rússia De acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones Shahed da Irã contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações oficiais da Irã ou Rússia até o momento. A Ucrânia implicou o governo iraniano por fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Possível Aprovação de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia - Discussão Biden, Starmer Em Washington, o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido e o presidente Biden dos EUA estão prestes a se encontrar. Há especulações se haverá declarações sobre a aprovação do uso de armas de longo alcance para a Ucrânia. Fontes do jornal britânico "The Guardian" sugerem que a Ucrânia foi autorizada a executar ataques usando mísseis Storm-Shadow. No entanto, nenhuma das partes espera revelar qualquer informação sobre esse assunto durante a discussão de hoje. "Não espero um anúncio hoje sobre o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia - certamente não dos EUA", diz o diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Ele apenas revela que eles continuam a deliberar "o tipo de capacidades que serão disponibilizadas à Ucrânia" em colaboração com o Reino Unido, a França e outros aliados. Ele se recusa a oferecer uma resposta clara quando questionado se o governo dos EUA anunciará qualquer alteração. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não anunciar em um determinado ponto."

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

here.

Despite Putin's endorsement of speech freedom, independent media outlets have been prohibited and closed down in authoritarian Russia for years, particularly in the context of the Ukrainian conflict.

The G7 nations strongly condemn Iran's weapon provision to Russia during the ongoing conflict, urging Iran to halt its support for Russia's military aid to Ukraine, which poses a direct threat to global and European security.

Leia também: