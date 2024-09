O Gana aumenta o preço do cacau em 45%.

Para combater o contrabando crescente e ajudar os agricultores, a administração ganesa aumentou os preços do cacau quase pela metade. O preço de compra fixado para um saco de 64 kg de grãos de cacau durante este ano's colheita é de $192 (cerca de €174), de acordo com o Ministério da Agricultura. Isso representa um aumento de 45%. O Gana ocupa o segundo lugar no ranking mundial de produção de cacau.

O novo preço está em vigor imediatamente, anunciou o Ministro da Agricultura Bryan Acheampong. O Gana já havia aumentado os preços do cacau em abril. Assim, os agricultores agora recebem $3000 por tonelada de grãos de cacau.

No entanto, o preço do mercado global gira em torno de $7000. No Gana, onde o governo dita o preço e os agricultores devem vender sua produção à estatal Cocobod, os produtores estão cada vez mais enviando ilegalmente grãos de cacau para fora do país para vendê-los a esses preços.

A indústria do cacau contribui significativamente, cerca de 10%, para o PIB do Gana. Cerca de um milhão de pessoas, em uma população de cerca de 33 milhões, dependem da agricultura do cacau como sua principal fonte de renda.

Infelizmente, o aumento dos preços do cacau levou a um aumento nas atividades de contrabando, com agricultores exportando ilegalmente sua produção para mercados estrangeiros para vender a preços mais altos no mercado global. Apesar do novo preço de $3000 por tonelada, o preço fixado pelo governo ainda fica muito atrás da taxa do mercado global de $7000.

