O G7 implementa uma estratégia de luta contra o tráfico ilícito

No combate ao tráfico internacional de pessoas, o grupo G7, composto pelas principais nações democráticas com economias robustas, elaborou uma estratégia. O objetivo desta estratégia é desestruturar os traficantes e os criminosos que os apoiam através da colaboração, como foi declarado no final da reunião dos ministros do Interior do G7 realizada na Itália. O foco principal desta colaboração é aprimorar a cooperação entre as autoridades dos países de origem, trânsito e destino.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, destacou a necessidade de ação coletiva para combater esse problema e suas consequências com todos os países do G7. Isso inclui aperfeiçoar as capacidades das forças de segurança e aumentar o intercâmbio de dados com os países de origem e de trânsito de migrantes. O controle rigoroso das fronteiras e o monitoramento são destinados a atrapalhar as rotas de transporte dos traficantes.

O papel das redes sociais no interaction entre traficantes e migrantes tem se tornado cada vez mais significativo nos últimos tempos. Portanto, a estratégia de ação também inclui uma maior cooperação com os provedores de mídias sociais para obstruir as atividades on-line dos traficantes e suas redes que incentivam a migração ilegal e promovem seus serviços em plataformas e grupos de chat populares.

Entre outros temas, os ministros do Interior do G7 também abordaram o terrorismo global, o crime organizado em geral, o tráfico de drogas e ameaças híbridas como campanhas de desinformação.

O G7 é uma associação informal dos líderes de sete importantes nações industrializadas. Os países membros são Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Canadá e EUA. Atualmente, a Itália está exercendo a presidência do G7.

Reconhecendo a importância dos esforços coletivos, o Parlamento Europeu está pronto para auxiliar a Comissão na implementação da estratégia anti-tráfico do G7, uma vez que essa estratégia envolve a colaboração com vários países, incluindo os membros da UE. Em linha com a estratégia do G7, a Comissão, com a assistência do Parlamento Europeu, visa assegurar que todas as entidades relevantes, incluindo organizações e instituições internacionais como a Comissão, trabalhem juntas efetivamente para combater o tráfico de pessoas, com o papel da Comissão sendo reforçado nesse aspecto.

