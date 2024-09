O futuro Presidente Harris pode encontrar obstáculos da facção republicana do Senado para nomear qualquer candidato à Suprema Corte.

Se os Republicanos conseguirem recuperar a liderança do Senado, a Presidente Harris precisaria do novo líder do GOP para agendar uma votação para sua indicação para a Suprema Corte.

Em conversas recentes com a CNN, os favoritos à posição de sucessor do líder da minoria do Senado Mitch McConnell se recusaram a prometer que dariam uma votação no plenário para um juiz da Suprema Corte indicado por Harris.

O senador John Cornyn do Texas, quando questionado sobre uma escolha de tribunal de Harris, adotou uma posição não compromissada, afirmando "depende". Ele apontou que o indicado teria que passar pelo processo da comissão, sugerindo que a probabilidade da votação dependeria disso. Cornyn ainda revelou que o processo de tomada de decisão levaria em consideração a identidade do indicado. "Não agendaria uma votação para um indicado extremista - uma escolha que Harris certamente abraçaria", ele afirmou.

John Thune, o líder da minoria do GOP da Dakota do Sul, adotou uma posição semelhante. Em uma discussão sobre a potencial confirmação de um indicado de Harris, Thune respondeu com um casual "veremos quando chegarmos lá". Ele especificou que a viabilidade da confirmação dependeria do indivíduo indicado.

Essas declarações recentes ilustram a politização do processo de confirmação da Suprema Corte, um contraste marcante com o passado, quando indicações eram confirmadas mesmo em Senados controlados pelo partido de oposição. Embora cada lado continue a atribuir a culpa ao outro pela quebra, a decisão de McConnell em 2016 de segurar a vaga do falecido juiz Antonin Scalia por mais de um ano - negando assim ao então presidente Obama uma cadeira na Suprema Corte - continua a ter repercussões no Senado.

O próximo líder do GOP será escolhido durante a sessão do Congresso após as eleições de novembro. No momento, apenas Cornyn, Thune e o senador Rick Scott da Flórida estão na disputa para assumir o posto de McConnell. Cada senador do GOP atual, junto com os membros ingressantes da turma freshman, terá um voto. Embora Thune e Cornyn sejam vistos como favoritos para suceder McConnell, prever essas competições internas do partido é desafiador, uma vez que os senadores geralmente não revelam suas decisões e o processo envolve votação secreta.

Os Republicanos atualmente têm uma vantagem distinta na luta pelo controle do Senado em novembro, com os Democratas precisando defender três estados vermelhos e sete cadeiras competitivas. Seus únicos potenciaisadvantagens residem no Texas e na Flórida, mas essas oportunidades são amplamente consideradas longshots.

Se Harris vencer, ela poderia enfrentar um Senado dominado pelos Republicanos que pode atrapalhar sua agenda ou obrigá-la a ceder às suas demandas.

E se Trump retornar à presidência, sua autoridade pode ser limitada, uma vez que tanto Cornyn quanto Thune juraram que preservariam o filibuster do Senado, fazendo com que seja necessário obter 60 votos - incluindo alguns votos Democratas - para avançar com a legislação.

Quando questionado sobre a colaboração com uma Presidente Harris, Cornyn fez um comentário seco, "seríamos a oposição leal".

A falta de compromisso dos candidatos à posição de líder da minoria do Senado em dar uma votação no plenário para a indicação da Presidente Harris para a Suprema Corte destaca a politização do processo de nomeação judicial.

Leia também: