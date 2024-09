O Fundo das Nações Unidas para a Palestina sofreu uma perda de pessoal durante uma operação militar na Cisjordânia.

Em uma recente operação militar em Cisjordânia, controlada por Israel, um funcionário da UNRWA encontrou seu fim. De acordo com a declaração da UNRWA na sexta-feira, o indivíduo foi fatalmente atingido por um atirador de elite posicionado no telhado de sua residência. Este é o primeiro incidente do tipo em mais de uma década.

Ao mesmo tempo, foram realizados funerais para cinco palestinos que morreram em um ataque aéreo israelense. Quatro homens falecidos foram enterrados em Tubas, enquanto outro foi enterrado em Tamun, ambas cidades no norte da Cisjordânia. A Sociedade Palestina do Crescente Vermelho relatou que o ataque aéreo ocorreu durante a noite de quarta-feira.

Oficiais militares israelenses anunciaram na sexta-feira que suas tropas haviam realizado uma "operação antiterrorismo de 48 horas" nas regiões de Tubas, Tamun e Faraa. Eles afirmaram ter eliminado "cinco terroristas armados" por meio de um ataque aéreo e abatido um sexto após uma "confrontação com um terrorista que lançou explosivos".

Após a retirada israelense de Tubas na tarde de quinta-feira, os funerais oficiais palestinos puderam prosseguir. Na manhã de sexta-feira, as ruas de Tubas estavam cheias de enlutados e militantes palestinos armados. Alguns exibiam a bandeira verde do Hamas, símbolo da organização palestina islâmica radical, enquanto tiros interrompiam os cânticos fúnebres.

As tensões no território palestino ocupado por Israel aumentaram desde o início dos conflitos entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas em Gaza. De acordo com fontes palestinas, mais de 679 palestinos na Cisjordânia foram mortos por soldados ou colonos israelenses desde o início do conflito. De acordo com as figuras israelenses, pelo menos 24 israelenses, incluindo pessoal de segurança, foram mortos em ataques palestinos durante o mesmo período.

O incidente em que um funcionário da UNRWA foi fatalmente atingido é o primeiro do tipo em mais de uma década. Após a retirada das forças militares israelenses de Tubas, foram realizados funerais para os cinco palestinos mortos no ataque aéreo, que haviam sido adiados devido à operação militar que vinha ocorrendo havia anos.

Leia também: