10:51 Diplomata Russo Cético em Relação a Discussões de Paz

O diplomata russo Sergei Nechaev, estacionado em Berlim, expressou reservas sobre potenciais negociações de paz em relação ao conflito na Ucrânia. Ele reconheceu a necessidade de ter um acordo de paz primeiro, afirmando que a Rússia então avaliará sua compatibilidade com suas visões. Nechaev mencionou o apoio do chanceler alemão Olaf Scholz à aceleração de iniciativas de paz durante uma entrevista no verão na ZDF uma semana antes. "O próximo summit de paz provavelmente ocorrerá", previu Scholz, concordando com a perspectiva do presidente ucraniano Zelensky de que a Rússia deve ser incluída.

10:31 Agência da ONU Ajuda Ucrânia a se Preparar para o Inverno

A empresa de gás natural ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua cooperação com o Programa de Desenvolvimento da ONU (PNUD) para manter a segurança energética. A cooperação é necessária devido à probabilidade de a Ucrânia enfrentar um inverno brutal, com numerous interrupções no fornecimento de energia, aquecimento e água, decorrentes de ataques aéreos russos em infraestrutura crítica. O PNUD ajudará a Ucrânia a minimizar tais interrupções, empregando geradores a gás, entre outras medidas.

09:55 Região de Sumy Exige Restauração de Energia após Ataque

A região ucraniana de Sumy, afetada por ataques de drones Shahed russos pela manhã, ainda luta para restaurar a energia para 280.000 residentes. As forças aéreas ucranianas afirmam ter derrubado 16 drones, mas alguns danos residuais foram infligidos em infraestrutura vital.

09:28 Ucrânia Acusa Forças Russas de Execução de Prisioneiro

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano revelou relatórios de que soldados russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado com uma espada. O comissário afirmou que o soldado tinha as mãos amarradas com fita adesiva antes de ser cruelmente abatido com uma espada gravada com "Pelo Kursk". Fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova compartilharam imagens de soldados ucranianos sobreviventes que escaparam da captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Expressa Otimismo sobre Ofensiva de Kursk

Enquanto a Ucrânia lançou uma invasão surpresa na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a Rússia manteve um silêncio tático em resposta. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo em seu canal do Telegram, instando os seguidores a permanecerem calmos, desfrutarem de alguns pipocas e assistirem às forças russas aniquilarem seus inimigos. Alaudinow desde então se destacou como o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com meios de comunicação russos disseminando suas declarações com aparente aprovação.

08:42 Alemanha Oferece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou a provisão adicional de 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. Baerbock enfatizou a urgência da situação, afirmando: "O outono está se aproximando e o inverno está logo ali". Ela acrescentou que a Rússia estava planejando intensificar sua "guerra de inverno" ao tornar a vida o mais miserável possível para a população ucraniana.

08:01 Sumy Sofre com Ataque Aéreo Russo em Instalações de Energia

A Ucrânia relata outro ataque em massa de drones de origem russa. As defesas aéreas ucranianas relatam ter derrubado 34 de 51 drones em uma faixa de cinco regiões, enquanto instalações críticas em Sumy foram alvo. Na região de Sumy, 16 drones foram interceptados, causando danos a sistemas de abastecimento de água e hospitais, entre outros. Equipes de emergência atualmente trabalham nas reparos.

07:37 Exército Ucraniano Allega Perdas de 1.020 Soldados Russos

O Estado-Maior ucraniano alega que a Rússia relatou um total de 1.020 baixas desde o dia anterior, incluindo mortos e feridos. Desde a invasão russa inicial em fevereiro de 2022, os ucranianos afirmam que a Rússia sofreu um total de 635.880 baixas. Também foram relatados seis sistemas de artilharia, dois tanques, seis veículos blindados e 66 drones danificados ou destruídos durante as últimas 24 horas.

07:10 Kyiv Post Afirma Ataque a Base Aérea Militar Russa

De acordo com o site de notícias ucraniano Kyiv Post, a base aérea militar russa em Engels, na região de Saratov, foi atacada por drones de ataque ucranianos, como revelado por vídeos mostrando explosões. A base é dita abrigar bombardeiros estratégicos armados com mísseis e utilizados pela Rússia em ataques aéreos contra cidades ucranianas.

06:35 Secretário-Geral da NATO Bem-Vindo à Debate sobre Armas de Alcance Longo

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, deu as boas-vindas aos debates internacionais em andamento sobre permitir que a Ucrânia ataque território russo com armas estrangeiras de longo alcance. Ele afirmou que os países devem tomar suas decisões individuais, mas enfatizou a necessidade de uma coordenação próxima entre os aliados nessas questões. Stoltenberg reconheceu os pedidos ucranianos para permissão para alvo centros de comando, aeródromos e infraestrutura russos. Ele alertou que permitir tais ataques poderia escalar o conflito, afirmando que o principal risco para a NATO era a possibilidade de a Rússia vencer na Ucrânia.

06:13 Meta Para de Distribuir Propaganda Russa Globalmente

A Meta, empresa por trás do Facebook, decidiu limitar a disseminação de propaganda do estado russo através de canais como a RT television channel em todo o mundo. A empresa anunciou que a RT (antiga Russia Today) e suas organizações afiliadas estão proibidas de usar suas plataformas, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. A RT já estava sujeita a restrições na UE desde a primavera de 2022 devido à sua participação na disseminação de desinformação sobre a invasão russa da Ucrânia. Para mais informações, consulte: [link]

05:33 Lukashenko Liberta 37 Presos na BielorrússiaO ditador bielorrusso Alexander Lukashenko concedeu indulto a 37 presos. O governo bielorrusso afirmou que esses indivíduos foram condenados por "atividades extremistas", uma acusação frequentemente usada pela administração de Lukashenko para punir críticos do governo. Entre os libertados estão seis mulheres e vários indivíduos com condições de saúde pré-existentes. As identidades dos 37 indivíduos não foram divulgadas. Nos últimos meses, Lukashenko concedeu indultos a vários presos que foram encarcerados por participar de protestos pacíficos contra o regime. Recentemente, ele concedeu clemência a 30 presos políticos no meio de agosto, seguido por outros 30 no início de setembro. Em cada caso, Lukashenko afirmou que os presos demonstraram arrependimento e buscaram perdão.

03:11 Relatório da ONU Sugere Piora da Situação dos Direitos Humanos na RússiaUm relatório da ONU expressou preocupação de que as violações dos direitos humanos na Rússia estão se tornando mais frequentes e são apoiadas pelo governo. O relatório, escrito pelo Relator Especial da ONU Mariana Katzarova, sugere que há um sistema deliberado, apoiado pelo Estado, projetado para suprimir liberdades civis e dissidência política. Críticos da guerra da Rússia na Ucrânia e outras vozes opositoras estão enfrentando persecução aumentada. Katzarova estima que pelo menos 1372 indivíduos foram presos por razões políticas, e esses indivíduos, incluindo ativistas de direitos humanos, jornalistas e dissidentes, foram submetidos a longas sentenças de prisão após acusações fabricadas e alegadamente sofreram tortura durante a detenção. Presos políticos são frequentemente isolados em celas de solitária, enquanto outros são forçadamente internados em instalações psiquiátricas. O número real pode ser maior, de acordo com um membro da equipe.

23:24 Suécia Assumirá Papel de Destaque na Presença da NATO na FinlândiaA NATO está fazendo preparativos para estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia tendo um papel potencialmente liderando nessa iniciativa. Esse enfoque envolve o deployment de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecidas como Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhantes às de países vizinhos da NATO. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e o Ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson afirmou que a Suécia se sente honrada por ter sido escolhida pela Finlândia para servir como nação quadro para essa presença, que fortalecerá a segurança geral da NATO.

