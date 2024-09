O FDP manifesta a sua oposição aos ajustamentos do plano de reforma

Após uma prolongada discussão, o gabinete concorda em endossar o Rentenpaket II em maio. No entanto, o FDP fica decepcionado com as ações propostas e enfatiza a justiça intergeracional. Os parceiros de coalizão expressam confusão.

Lukas Köhler, vice da fração do FDP, expressou suas preocupações ao "Welt". Ele afirmou que ainda havia espaço para discussões adicionais antes que o Rentenpaket pudesse ser aprovado. "É crucial para a fração do FDP que o sistema de pensões permaneça acessível e que a geração mais jovem não seja sobrecarregada por taxas de contribuição ou subsídios crescentes ou retirados de fundos tributários a longo prazo", acrescentou Köhler.

O Rentenpaket II visa principalmente estabelecer uma taxa de pensão de 48% até 2040. Esta taxa representa a porcentagem da renda típica que a pensão padrão representa - paga após contribuir por 45 anos com uma renda média. Para financiar isso, entre outras coisas, as contribuições para a pensão aumentarão. O gabinete federal aprovou o pacote no final de maio, após uma prolongada disputa de coalizão.

Jovens "pagam o preço"

Max Mordhorst, político fiscal do FDP, retomou sua crítica dura. "A política de pensões defendida pelo SPD está indo na direção errada", disse ele ao "Welt". "O FDP não pode apoiar a estabilização das pensões no nível planejado". Em particular, ele mencionou que a geração mais jovem seria a que teria que suportar as consequências se o Rentenpaket II fosse implementado.

Martin Rosemann, especialista em emprego do SPD, rejeitou essa posição. "A justiça intergeracional significa que a geração mais jovem também pode confiar em uma pensão segura. exactly that's what we achieve with the Rentenpaket", disse ele ao jornal. Andreas Audretsch, vice da fração dos Verdes, ecoou os mesmos sentimentos. "A estabilização do nível de pensão é absolutamente necessária e correta", acrescentou ele. Ele também reconheceu o chamado "capital intergeracional" - também conhecido como a pensão de ações - que os liberais haviam incluído como parte da proposta do Rentenpaket. Apesar dos Verdes nunca terem apoiado esse conceito, "mas estamos dispostos a implementá-lo", disse Audretsch ao "Welt".

