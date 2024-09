O FDP impede o financiamento de organizações ou departamentos de segurança.

O pacote de segurança do governo federal está sob escrutínio, já que a Associação dos Juízes Alemães alega que o FDP está obstaculizando investimentos financeiros nas agências de segurança. De acordo com o Diretor Geral Federal Sven Rebehn, em entrevista à rede editorial Alemanha, "O pacote de segurança proposto pela coalizão do semáforo está incompleto sem o elemento mais crucial". Ele enfatizou que fortalecer as forças policiais é a chave para uma maior segurança.

Com uma carga de trabalho crescente, as autoridades e os tribunais encontram dificuldades em acompanhar o ritmo. Rebehn criticou o FDP por obstruir a proposta dos Verdes e do SPD de investir pesadamente em agências de segurança bem-equipadas e um sistema jurídico robusto em colaboração com os estados. Ele observou que, sem tais investimentos, apenas proibições de facas e alguns poderes policiais reforçados mal podem garantir a segurança interna.

Rebehn instou o Ministro Federal das Finanças, Christian Lindner, a "por fim levantar o pé do freio e preparar o terreno para uma iniciativa conjunta de investimento com os estados pela coalizão do semáforo". Ele argumentou por uma "verdadeira transformação na segurança".

O citado "pacote de segurança" está sendo discutido no Bundestag hoje. O governo federal o apresentou após o ataque suspeito de inspiração islâmica que resultou em três mortes em um festival da cidade de Solingen. O pacote inclui várias providências, como alterações na lei de armas, capacidades aprimoradas para combater o extremismo e o terrorismo, e novas regulamentações relacionadas aos direitos de residência.

Rebehn continuou sua crítica ao FDP, afirmando que suas ações estão obstaculizando os investimentos financeiros necessários para as agências de segurança como parte do pacote de segurança do governo federal. Apesar de o FDP ser membro da coalizão do semáforo, seu comportamento obstrutivo em relação à proposta dos Verdes e do SPD pode atrapalhar a consecução de uma "verdadeira transformação na segurança".

Leia também: