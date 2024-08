- O exército israelense inicia uma campanha substancial no território da Cisjordânia.

A Forças Armadas israelenses iniciaram uma operação militar substancial na parte norte da Cisjordânia, resultando em pelo menos nove mortes, segundo os relatórios das autoridades palestinas. A operação se expandiu para cidades como Tulkarem e Jenin, de acordo com os comunicados do exército.

Meios de comunicação detalham o deslocamento de várias unidades de infantaria, drones e atiradores de elite. Infraestrutura foi demolida com bulldozers e todas as rotas de acesso a Jenin foram bloqueadas. Confrontos ocorreram entre o exército e palestinos armados, resultando em várias prisões de suspeitos procurados.

O Ministério da Saúde da Cisjordânia relatou que sete mortes ocorreram em Tubas, também no norte da Cisjordânia, enquanto duas mortes foram relatadas em Jenin.

De acordo com fontes de mídia israelenses e palestinas, as forças cercaram hospitais em ambas as cidades e obstruíram a passagem de ambulâncias. Um porta-voz do exército israelense confirmou que a medida visava controlar o acesso aos edifícios do hospital para evitar que militantes buscassem refúgio lá.

O porta-voz do exército justificou que a operação foi motivada pelo aumento dos ataques a israelenses que surgiram da Cisjordânia norte. Ele também fez referência a um recente incidente de explosão em Tel Aviv, onde o atacante morreu e uma pessoa inocente foi ferida por um dispositivo explosivo.

De acordo com a narrativa israelense, o objetivo principal da operação abrangente em Jenin e Tulkarem foi desmantelar uma rede terrorista financiada pelo Irã. Ambas as cidades são reconhecidas como refúgios para militantes palestinos. Nos últimos onze meses, quase 150 ataques a tiros e explosivos contra israelenses partiram dessas áreas, indicou o porta-voz militar.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, afirmou: "Precisamos lidar com essa ameaça da mesma forma que lidamos com a infraestrutura terrorista em Gaza, incluindo a evacuação temporária de civis palestinos". Ele enfatizou ainda: "Isto é uma guerra em todos os sentidos e temos de sair vitoriosos". O porta-voz do exército não estava informado sobre quaisquer planos de evacuação para a população civil do norte da Cisjordânia.

Prevê-se que a operação militar na Cisjordânia possa durar vários dias, de acordo com informações do "Times of Israel" de fontes do exército.

Katz escreveu no X: "Desde ontem, o exército israelense lançou uma ofensiva contra uma rede terrorista islamita-iraniana nos campos de refugiados de Jenin e Tulkarem". Ele acrescentou: "O Irã está trabalhando na criação de uma frente terrorista oriental contra Israel na Cisjordânia, financiando e armando terroristas e contrabandeando armas avançadas para a região através da Jordânia, da mesma forma que faz no Gaza e no Líbano".

A situação na Cisjordânia ocupada deteriorou-se desde a matança de Hamas com 1.200 mortes em 7 de outubro de 2023 e o início da guerra do Gaza. Desde então, mais de 630 palestinos morreram em operações militares israelenses, conflitos armados e ataques de extremistas, de acordo com o Ministério da Saúde em Ramallah.

Raid frequentes do exército israelense são comuns em Jenin e Tulkarem. Na segunda-feira, cinco pessoas morreram no campo de refugiados de Nur Shams em Tulkarem, de acordo com o Ministério da Saúde. O exército israelense afirmou que o bombardeio visava militantes palestinos.

Enquanto isso, as negociações para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza continuam, à medida que os esforços para libertar os reféns restantes detidos pelo Hamas prosseguem.

Uma delegação israelense viajou para Doha para participar de novas discussões sobre um acordo com o Hamas. As negociações indiretas, facilitadas pelo Qatar, Egito e EUA, estão paralisadas há meses.

Outros países expressaram preocupação com o agravamento do conflito na Cisjordânia, instando ambas as partes a exercerem contenção e buscarem uma resolução pacífica. Apesar da operação em andamento, os palestinos continuam a protestar contra as ações israelenses, expressando suas preocupações com o deslocamento de civis e o impacto em suas vidas cotidianas.

