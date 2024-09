O exército israelense divulga um vídeo mostrando uma passagem subterrânea usada para capturar reféns.

A Forças Armadas Israelenses divulgaram imagens de um túnel secreto na Faixa de Gaza, onde seis cidadãos israelenses foram mantidos como reféns e posteriormente mortos por terroristas do Hamas no início de setembro. A entrada deste caminho subterrâneo fica a 20 metros de profundidade, alcançada por escadas a partir de um quarto de crianças, como explicado pelo porta-voz do exército Daniel Hagari no vídeo.

O quarto destruído por explosões onde Hagari está fica com restos de desenhos animados coloridos nas paredes. O túnel estreito e de teto baixo estende-se por cerca de 120 metros antes de chegar a uma porta de metal. "Este é o local onde eles foram mantidos e executados", diz Hagari no vídeo de cerca de 3,5 minutos, referindo-se aos corpos sem vida que foram descobertos no início de setembro.

Uma variedade de itens seguros, incluindo carregadores de armas, baterias e livros do Corão do Hamas, é exibida no vídeo, ao lado de um jogo de xadrez e alguns artigos de vestuário. Hagari aponta manchas no chão do túnel, dizendo: "Este é o sangue deles". Em seguida, menciona os nomes das vítimas: Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos, Eden Yerushalmi, de 24 anos, Ori Danino, de 25 anos, Alex Lobanov, de 32 anos, e Almog Sarusi, de 27 anos.

"Eles sofreram aqui, sufocando, incapazes de se levantar por semanas ou meses", explica Hagari. No momento do lançamento do vídeo, ainda havia 101 pessoas sendo mantidas como reféns pelo Hamas em túneis semelhantes, algumas delas relatadas como vivas. "Devemos fazer tudo o que pudermos para trazê-los de volta são e salvos", declara Hagari.

A revelação desta situação de reféns levou a protestos generalizados na Israel, exigindo negociações com o Hamas para a libertação dos reféns. Em 7 de outubro de 20XX, o Hamas e outros grupos islâmicos radicais lançaram um ataque mortal no sul de Israel, resultando em mais de 1.200 mortes e no sequestro de cerca de 250 indivíduos, que foram transportados para a Faixa de Gaza. Esta atrocidade sem precedentes acendeu a Guerra de Gaza. Atualmente, a inteligência israelense estima que 101 indivíduos ainda estão sendo mantidos como reféns pelo Hamas, com o destino dos sobreviventes incerto.

