O Exército dos EUA expressa críticas à campanha de Trump após um incidente no Cemitério Nacional.

O Exército dos EUA falou sobre o time de campanha de Donald Trump após um evento no Cemitério Nacional de Arlington, em Washington D.C. Um trabalhador do cemitério militar teria sido empurrado ao tentar fazer cumprir uma regra que proíbe atividades políticas no local, de acordo com um representante. "Essa situação foi infeliz, e também é infeliz que a profissionalismo do funcionário foi injustamente atacado", comentou o representante.

Inicialmente, os relatórios sobre o incidente vieram da NPR, que foram posteriormente confirmados pelo Cemitério Nacional de Arlington. De acordo com a NPR, a equipe de campanha de Trump tentou gravar e fotografar em uma área proibida para familiares de soldados falecidos, onde a fotografia é proibida. No entanto, o gerente de campanha de Trump, Chris LaCivita, acusou um "indivíduo repugnante" de impedir que a equipe do candidato presidencial entrasse na área. LaCivita considerou esse indivíduo inadequado para representar os sagrados terrenos do Cemitério Nacional de Arlington, ele afirmou.

Durante sua visita, Trump foi acompanhado por familiares de pessoal militar dos EUA que perderam a vida nas últimas horas do retirada dos EUA do Afeganistão em 2021. O convite para sua presença na cerimônia de colocação de coroa foi estendido por aqueles familiares. Após deixar o cemitério, fotos de Trump com a família foram divulgadas pela equipe de campanha. Em uma foto, Trump está fazendo um gesto de polegar para cima.

Trump destacou a maneira como o presidente Joe Biden lidou com a retirada do Afeganistão como um problema significativo em sua campanha para as eleições de 2021. Ele mantém que teria lidado com a saída dos soldados de forma mais eficaz. Essa retirada foi parte do acordo que a administração Trump alcançou com o Talibã em Doha em fevereiro de 2020.

O incidente de Arlington é apenas o último de uma série de controvérsias em torno das relações de Trump com as forças armadas. Embora Trump tenha exibido publicamente seu apoio às forças armadas, seu ex-chefe de gabinete afirmou que Trump gostava de zombar de vítimas de guerra em particular. Além disso, Trump teria preferido se distanciar de soldados com membros faltando.

