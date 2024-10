O exército americano realiza ataques aéreos contra fortalezas dos Houthis no Iêmen

Com base em relatórios da Associated Press, a Força Militar dos Estados Unidos realizou ataques em bases apoiadas pela milícia houthi, alinhada com o Irã, no Iêmen. Vários sites ligados ao grupo apoiado pelo Irã foram atingidos por aeronaves e navios de guerra norte-americanos, de acordo com uma fonte. A Casa Branca ainda não emitiu um comunicado sobre os ataques.

Segundo relatórios da TV Al-Masirah, controlada pelos houthi, sete ataques ocorreram no aeroporto de Hudaida e na região de Chateib, onde fica uma base militar houthi. Foram relatados mais ataques no distrito de Seijana, em Sanaa, e na província de Dhamar. O canal não forneceu detalhes sobre danos ou vítimas. Jornalistas da agência de notícias AFP relataram ter ouvido explosões em Sanaa e Hodeida.

Na quinta-feira, a milícia houthi, apoiada pelo Irã, assumiu a responsabilidade por um ataque com drone contra a metrópole costeira de Israel, Tel Aviv. Anteriormente, eles supostamente lançaram mísseis de cruzeiro contra Israel. Em retaliação, Israel realizou ataques aéreos no Iêmen no mês passado, resultando na morte de cinco pessoas. Meios de comunicação israelenses afirmaram que o ataque foi uma resposta a foguetes houthi que atingiram o aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv.

A milícia houthi, assim como o Hezbollah do Líbano, faz parte do que o Irã chama de "Eixo da Resistência" contra Israel, que inclui a organização palestina radical Hamas, na Faixa de Gaza. Após o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo israelense na semana passada, a milícia houthi ameaçou novas hostilidades contra Israel.

O grupo, que controla território significativo no Iêmen há anos, também foi acusado de atacar repetidamente navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, supostamente em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza. Os Estados Unidos vêm realizando ataques contra alvos houthi no Iêmen desde janeiro.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre o Irã e seus grupos proxy, como a milícia houthi no Iêmen. Apesar de estar sob sanções internacionais, a União Europeia continua a pedir o fim do conflito no Iêmen e uma solução pacífica para a crise, envolvendo todas as partes relevantes, incluindo a União Europeia e seus estados membros.

