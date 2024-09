O exército americano conclui a sua retirada do Níger.

O processo começou em maio, após um acordo sobre os termos de retirada, e incluiu a retirada de tropas e recursos americanos da Base Aérea 101 em Niamey em 7 de julho de 2024, e da Base Aérea 201 em Agadez em 5 de agosto de 2024, de acordo com a declaração da AFRICOM. Inicialmente, os EUA haviam especificado que a retirada seria concluída até 15 de setembro.

Na segunda-feira, a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, revelou que a equipe restante no país era apenas uma contingência típica da embaixada. De acordo com o anúncio da AFRICOM, o Elemento de Coordenação do Comando de África dos EUA, liderado por um oficial de duas estrelas e sua equipe, também deixou o Niger.

Este desenvolvimento ocorreu vários meses após o regime militar do Niger, que tomou o poder em um golpe em 2023, ter rescindido um acordo com os EUA que autorizava pessoal militar e funcionários civis do Departamento de Defesa a operar no Niger. Cerca de 1.000 soldados americanos estavam estacionados no país como parte da operação de contra-terrorismo dos EUA, e quatro soldados das Forças Especiais americanas perderam a vida no Niger em 2017, após uma emboscada por cerca de 50 combatentes. Um porta-voz militar do Niger afirmou em março que o acordo era injusto e não estava de acordo com os desejos e aspirações do povo nigerino.

O anúncio foi feito apenas alguns dias após uma delegação americana visitar o Niger em março. Na época, o porta-voz militar, Coronel-Major Amadou Abdramane, expressou insatisfação com a atitude supostamente condescendente dos EUA.

A CNN havia relatado anteriormente que, durante a reunião, a delegação americana, que incluiu o Gen. Michael Langley, comandante do Comando de África dos EUA, e Celeste Wallander, subsecretária de defesa para assuntos de segurança internacional, havia expressado preocupações sobre as crescentes ligações do Niger com a Rússia.

Abdramane também havia afirmado, na época, que o povo nigerino tinha o direito de escolher seus parceiros e parcerias. Singh confirmou que os EUA haviam expressado preocupações sobre a relação do Niger com a Rússia de forma direta e clara.

Langley havia alertado o Congresso em março de que a Rússia estava tentando expandir sua influência em toda a África, citando que os EUA estavam sendo ultrapassados pela desinformação russa no continente.

"Uma variedade de nações está à beira de ser subsumida pela Federação Russa", Langley disse ao Congresso em março.

Essas preocupações foram exacerbadas quando, apenas algumas semanas após o Niger anunciar o término de seu acordo militar com os EUA, tropas russas foram encontradas operando a partir da mesma base militar que os soldados americanos no país.

Chris Maier, subsecretário de defesa para operações especiais e conflito de baixa intensidade, havia dito à CNN anteriormente que os EUA poderiam encontrar-se em uma posição em que se tornariam um observador externo quando se tratava da África.

Apesar dos esforços dos EUA para estabelecer uma presença contínua do país, esses planos acabaram não se concretizando, resultando na retirada final nesta semana.

"Ao longo da última década, tropas americanas treinaram as forças do Niger e apoiaram operações de contra-terrorismo lideradas por parceiros contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda na região", a AFRICOM declarou na segunda-feira. "O Departamento de Defesa dos EUA e o Ministério da Defesa Nacional do Niger reconhecem os sacrifícios feitos pelas forças de ambos os países".

A decisão de retirada foi fortemente influenciada pelas preocupações do Niger sobre parcerias internacionais, expressas pelo Coronel-Major Amadou Abdramane à delegação americana. A política teve um papel significativo nisso, uma vez que o povo nigerino queria a liberdade de escolher seus próprios parceiros e parcerias.

Após a retirada, os EUA encontraram-se em uma posição em que poderiam não estar tão envolvidos nos assuntos africanos, como alertado pelo Subsecretário de Defesa para Operações Especiais e Conflito de Baixa Intensidade, Chris Maier.

