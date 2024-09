O Exército Alemão ativa o Sistema SLM IRIS-T: detalhes sobre seu papel na proteção da Europa contra ameaças de mísseis

13:21 Rússia: Outra vila perto da cidade ucraniana de Pokrovsk cai sob controle

A Rússia alega ter assegurado outra vila perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo declara que o exército russo subjugou completamente a vila de Karliwka, localizada a aproximadamente 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm recuando de uma investida russa na região há vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia repleta de sistemas de defesa aérea

Os ocupantes russos da Crimeia estão supostamente utilizando vários sistemas de defesa aérea para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, segundo o Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curta e longa distância, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo utilizados. A Crimeia está supostamente "repleta de sistemas de defesa aérea", de acordo com Pletenchuk, devido à sua importância simbólica e prática para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto importante do líder russo Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul à península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates pela ponte continuam, e Kyiv tem frequentemente expressado sua intenção de libertar a península. A ponte serve como um ponto estratégico de estrangulamento.

12:32 Putin anuncia visita de Xi à Rússia para cúpula do BRICS

O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia para a cúpula do BRICS em outubro. "Como decidido, esperamos o presidente chinês Xi Jinping na cúpula do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng nas margens do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia e China desde 2009, foi posteriormente juntado pela África do Sul, e este ano, países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto aos estados ocidentais. Eles se reunirão para uma cúpula na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin busca expandir sua influência e fomentar alianças econômicas mais próximas. Moscou e Pequim fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Soldados e Instrutores Estrangeiros

O Ministério da Defesa russo afirma que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava foi direcionado contra soldados e instrutores estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, o instituto treina especialistas em comunicação e guerra eletrônica de várias partes das Forças Armadas ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a objetos civis no território russo. Além disso, o ministério afirma que usou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de dois assentamentos a mais no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com fontes ucranianas, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Chanceler Saído da Ucrânia

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. "Longas conversas em trens noturnos, na G7, na linha de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", ela escreve no X. "Há poucas pessoas com quem trabalhei mais de perto do que você, @DmytroKuleba", ela acrescenta. "Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo." Ela deseja a Kuleba "do fundo do coração todo o melhor - Esperamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia."

11:24 Rússia Altera Doutrina Nuclear em Resposta a Desafios Ocidentais

De acordo com a Administração Presidencial Russa, as ações do Ocidente estão obrigando a Rússia a alterar sua doutrina nuclear. A Rússia está enfrentando desafios e ameaças do que é chamado de Ocidente que exigem uma reavaliação da doutrina, agências de notícias russas citam o porta-voz da Administração Presidencial, Dmitry Peskov, como dizendo. Está sendo considerado que a Ucrânia poderia empregar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques em profundidade no território russo. O governo em Kyiv tem repetidamente procurado permissão dos EUA para usar as armas fornecidas por seus aliados para atingir alvos em profundidade no território russo. "É aparente que os ucranianos farão isso", informou Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta." A Rússia já afirmou que modificará sua doutrina nuclear, embora não tenha revelado detalhes. A diretriz permite o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:19 Munz: Ataque em Poltava Pode Rebater na Rússia

A Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios de um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. No entanto, os meios de comunicação russos retratam isso como um "triunfo espetacular", de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Exército Ucraniano Divulga Estimativas de Vítimas RussasO Quartel-General do Exército Ucraniano divulgou figuras atualizadas sobre as baixas entre os soldados russos na Ucrânia. O relatório indica que a Rússia sofreu cerca de 620.350 perdas de tropas desde 24 de fevereiro de 2022, o que equivale a uma perda diária de aproximadamente 1.390 soldados. Além disso, sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos, de acordo com o relatório de Kyiv. Os prejuízos totais para a Rússia, segundo a Ucrânia, incluem 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino. As estimativas ocidentais colocam esses números mais baixos, mas ainda são consideradas o mínimo.

09:21 "Dia Trágico" Declarado pelo Governador de Lviv - Número de Mortes AumentaO número de mortos em ataques aéreos russos em Lviv, uma cidade ocidental da Ucrânia, aumentou. Segundo o Governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram durante os ataques noturnos. Kosyzkyj chamou isso de "dia trágico" para sua região e uma grande tragédia. Em uma postagem anterior, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, relatou cinco mortes e mais de 30 feridos.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia RenunciaO Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, como revelado pelo Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk. O Parlamento discutirá essa renúncia em sua próxima reunião, de acordo com o anúncio de Stefantchuk no Facebook. Vários outros ministros também renunciaram recentemente (veja os itens 00:47 e 22:06). Essas renúncias sinalizam uma grande reformulação do governo ucraniano. De acordo com o líder do partido no poder, Servo do Povo, David Arachamia, na quarta-feira é esperado o dia das demissões, e na quinta-feira, o dia das nomeações.

08:03 Zelenskyy Descreve Ataque em Poltava como "Devastador"O Presidente Volodymyr Zelenskyy descreveu o ataque com foguetes russos em Poltava como um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra, em seu discurso noturno. Ele revelou que ainda há pessoas presas sob os escombros e fez mais uma vez um apelo por sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Advertiu sobre Potencial Desastre na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaDurante uma reunião em Kyiv, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Grossi deve visitar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi informou a Zelenskyy que a situação na usina é "perigosa" e o risco de uma catástrofe permanece. A usina nuclear caiu sob o controle russo após a invasão de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente está desligada. Ambos os lados têm repetidamente acusado o outro de bombardear a usina, com ambos Moscou e Kyiv negando essas alegações.

07:18 Ataque em Lviv Mata Dois e Feriu 19Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas como resultado de ataques aéreos russos na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv. O Governador da região, Maksym Kozytskyi, relatou isso no Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Adicional para Esforços na Linha de FrenteA Ucrânia está buscando ajuda adicional para seu setor agrícola e iniciativas de desminagem, como explicado pelo meio de comunicação alemão "Rheinische Post", citando uma resposta do governo a uma pergunta da União. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas próximas à linha de frente. O governo alemão foi incentivado a avaliar o apoio potencial. Uma gratificação de segurança para o pessoal seria necessária, e a Ucrânia também solicitou a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para a entrega de geradores. Além disso, é necessária ajuda para desminagem em regiões próximas à linha de frente. O Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento está envolvido atualmente em um projeto de detecção e desminagem de minas, confirmou o governo alemão.

06:17 Incêndio Eclode em Lviv Após Ataque de Drone RussoUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv, após ataques aéreos russos na cidade no oeste da Ucrânia. Dois edifícios escolares também foram danificados, com muitas janelas quebradas, de acordo com o Governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, no Telegram. Vários drones Shahed são suspeitos de terem sido usados no ataque aéreo russo. Os serviços de defesa aérea e de resgate estão prestando assistência. As escolas afetadas foram fechadas, anunciou o Prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, longe da linha de frente da guerra, mas tem sido alvo de ataques desde o início do conflito.

04:35 Biden Promete Nova Ajuda de Defesa Aérea para a UcrâniaApós o devastador ataque russo em Poltava, o Presidente dos EUA, Biden, promete dar à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno vigorosamente esse ataque brutal", disse Biden. Washington vai continuar a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para a Ucrânia proteger suas fronteiras". O Presidente Zelenskyy reiterou sua demanda a seus aliados internacionais após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes. Ele instou a Ucrânia a obter rapidamente novos sistemas de defesa aérea e a usar as armas de longo alcance já fornecidas para atacar território russo.

02:52 Kyiv Sofre Novo Ataque de DroneA Rússia lança outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão lutando para repelir os ataques nas proximidades da capital, de acordo com os relatórios do Telegram do Exército Ucraniano. Ainda não há informações sobre o número de drones usados e a extensão dos danos. O ataque noturno faz parte de uma série de raids aéreos da Rússia em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Zelensky Sobre Kursk: Mantenha até Putin ConversarA Ucrânia visa manter as terras ocupadas na região russa de Kursk até que Putin se sente para negociar, revela o presidente Zelenskyy em entrevista à emissora americana NBC News. A ocupação das terras faz parte de um plano de vitória crítico da Ucrânia, menciona Zelenskyy. Em geral, a Ucrânia não precisa de terras russas. Zelenskyy não especifica se a captura de mais território russo está nos planos. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até o presidente dos EUA não foi informado.

00:47 Gabinete Ucraniano Lança Renúncias em MassaQuatro ministros renunciam à frente de uma reformulação esperada do gabinete na Ucrânia. De acordo com os relatórios ucranianos, eles incluem Olga Stefanishyna (Vice-Ministra para Assuntos Europeus), Oleksandr Kamyshin (Ministro para Indústrias Estratégicas), Denys Malyuska (Ministro da Justiça) e Ruslan Strilets (Ministro do Meio Ambiente). Não está claro se os quatro ministros se mudarão para novos cargos de alto escalão. "Uma grande reformulação do governo é iminente", diz David Arakhamia, figura principal do partido no poder Servidor do Povo no Telegram. "Amanhã haverá um dia de demissões, seguido de um dia de nomeações", declara Arakhamia, considerado um associado próximo do presidente ucraniano Zelensky.

23:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Pede Uso de Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de foguetes russos em Poltava, o presidente ucraniano Zelensky pede autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se pudermos destruir os sites de lançamento e aeródromos militares dos ocupantes, bem como sua logística", diz Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Até o momento de suas declarações, o número de mortos em Poltava subiu para 51, e o número de feridos para 271. Ainda acredita-se que mais pessoas estejam presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Zelensky demitiu Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, de acordo com um decreto no site do presidente. Além disso, Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia, renunciou, de acordo com o anúncio do presidente do parlamento. Vários outros ministros haviam renunciado anteriormente. Zelensky explicou que mudanças estão sendo feitas para fortalecer o governo. "O outono será altamente significativo. Nossas instituições estatais devem ser organizadas para permitir que a Ucrânia alcance todos os resultados de que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Passaram por Momentos Extremamente Tensos"A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos da guerra. Muitos mortos e feridos são relatados. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e descreve a "atmosfera muito tensa" e como os residentes experienciaram o ataque de foguetes.

O Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar mais soldados capturados. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com sua postagem no Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos deixaram um bunker com as mãos para cima. "Os ocupantes fizeram com que eles deitassem de bruços e os executaram imediatamente", escreveu o escritório, citando vídeos que circulam online.

Você pode ler sobre os desenvolvimentos anteriores aqui.

A União Europeia expressa preocupação com a continuação da agressão russa na Ucrânia, pedindo um cessar-fogo imediato e respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia.

Em resposta aos pedidos do governo ucraniano, a União Europeia está se preparando para fornecer mais ajuda, incluindo equipamento militar e assistência humanitária, para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia e apoiar os civis afetados.

