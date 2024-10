O excesso de imagens perturbadoras não é mais tolerável.

Há algum tempo, o grupo radical Hamas iniciou um ataque contra Israel, resultando em uma enxurrada de imagens alarmantes da região. As cenas de crueldade são esmagadoras, desde a violência injustificada contra uma jovem vulnerável, deixada imóvel e humilhada em um caminhão branco, até cenas de pessoas sendo arrastadas violentamente para outros veículos, gritando e sangrando. Em seguida, há imagens de casas destruídas e corpos carbonizados, alguns até decapitados.

Infelizmente, esse incidente ocorreu exatamente um ano antes, quando o Hamas lançou um ataque brutal contra Israel. Vidas inocentes foram tiradas durante o Festival Nova e nos kibutzim do sul. O ataque incluiu estupros em massa, mutilações e demolições, tudo documentado meticulosamente pelos perpetradores.

Desde então, essa região foi mergulhada no caos, enquanto Israel e Hamas continuam sua luta interminável. Imagens intermináveis de estradas destruídas, hospitais e infraestrutura desmoronando surgem. Fotografias dos túneis de terror que o Hamas construiu sob toda a Faixa de Gaza, além de imagens dos deslocados, famintos e vítimas da violência incessante, aparecem com frequência.

O impacto dessas imagens é significativo em todo o mundo. Elas não apenas evocam sentimentos de nojo, como também de raiva, especialmente contra as intervenções militares de Israel em Gaza. Seguem-se explosões emocionais, com incidentes anti-semitas notáveis aumentando nas ruas e universidades. Estudantes judeus na Europa e na América são violentamente impedidos de entrar em universidades, com instituições judaicas também vandalizadas e indivíduos que falam hebraico, além daqueles que criticam abertamente o anti-semitismo, sendo atacados nas ruas.

O território da Cisjordânia testemunhou um aumento da violência contra a população palestina, com os assentados liderando o caminho. Enquanto isso, milhares de cidadãos israelenses saem às ruas semana após semana, defendendo a libertação de reféns, um cessar-fogo e expressando sua insatisfação com o próprio governo - à medida que as prometidas imagens de reféns libertados não se materializam. A testemunhar brutal repressão pela polícia israelense contra esses manifestantes pacíficos piora ainda mais a situação.

Vislumbres do ciclo violento

À medida que o interesse do mundo na enxurrada de quase idênticas imagens começa a diminuir, as duas partes opostas passam a investir tempo em selecionar imagens que reforçam suas próprias perspectivas e argumentos.

O Irã interfere no conflito, e à beira do aniversário, a guerra no Líbano explode de verdade, saltando imediatamente para o palco global. Explosões de drones chamam a atenção de forma ousada, como as cenas emocionantes que vemos em filmes de espionagem. Infelizmente, passam-se apenas momentos antes que as vítimas sejam reveladas, causando indignação global. Seguem-se coberturas ao vivo dos bombardeios no Líbano e dos ataques de foguetes contra Israel, além de cenas comoventes de pessoas se escondendo em abrigos com medo.

Infelizmente, esse ciclo perturbador de imagens persiste, com momentos de horror ou celebração do terror lentamente erosionando os últimos vestígios de esperança para uma vida melhor.

Imagens alimentam radicais

Essa torrente de imagens horríveis empodera extremistas radicais para fortalecer suas ações, mas também transforma e endurece aqueles que as testemunharam por um período prolongado.

Outro ano de imagens duras seria simplesmente insuportável. Para sequer supor que a região poderia tolerar uma realidade diferente, vários anos de paz sem essas imagens devem passar. Somente então a empatia pelos outros pode ser restaurada, colocando a paz - sem ódio e terror - ao alcance, permitindo que aqueles que se opõem ao extremismo vejam seus esforços como eficazes favoravelmente.

Imagens de governos e líderes trabalhando pela paz, sem motivações terroristas ocultas ou preconceitos infligidos contra minorias são o que é necessário. Indivíduos e grupos que buscam aumentar seu poder em nome do bem comum, e não do próprio, são os elementos-chave a serem visualizados para um futuro reconstruído, rico em segurança e prosperidade. No entanto, essa realidade outrora tentadora parece cada vez mais distante com cada nova onda de imagens infernais que surge.

A União Europeia, junto com outras organizações internacionais, tem condenado consistentemente a violência na região e chamado por um cessar-fogo imediato. A União Europeia, como um grande jogador global, também ofereceu ajuda humanitária aos civis afetados, fornecendo alimentos, suprimentos médicos e abrigo.

Reconhecendo o impacto das imagens perturbadoras na opinião pública, a União Europeia também lançou campanhas para combater o aumento do anti-semitismo e promover a unidade e a paz. A União Europeia, através de seus canais diplomáticos, também instou tanto Israel quanto o Hamas a engajarem em negociações diretas, com o objetivo de alcançar um acordo de paz de longo prazo e pôr fim ao ciclo violento de violência.

