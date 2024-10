O excesso de imagens duras tornou-se cansativo.

Há cerca de um ano, o grupo extremista Hamas iniciou um ataque contra Israel, resultando em uma enxurrada perturbadora de imagens que deixou o mundo em choque. Em 7 de outubro de 2023, a mídia é bombardeada com imagens que mostram atrocidades inumanas, como uma mulher semi-nua, deitada de bruços com membros contorcidos em uma picape branca, cercada por homens eufóricos brandindo armas pesadas. Cenas mostram pessoas sendo arrastadas para diferentes veículos enquanto gritam, choram e sangram. Mais tarde, surgem imagens de casas destruídas, corpos queimados e vítimas decapitadas.

Há pouco mais de um ano, o Hamas lançou uma ofensiva contra Israel. Vidas inocentes foram ceifadas no Festival Nova e nos kibutzim do sul, enquanto reféns eram levados para a Faixa de Gaza. Incidentes inimagináveis de estupro, amputações e destruição ocorreram, todos documentados pelos perpetradores.

Desde então, um conflito entre Israel e Hamas se desenrola, resultando em uma constante chuva de imagens horríveis. Ruas e instalações médicas destruídas despedaçam a tranquilidade, enquanto túneis subterrâneos construídos pelo Hamas sob a Faixa de Gaza revelam uma realidade assustadora. Pessoas desesperadas são obrigadas a fugir de suas casas várias vezes e ficam sem comida ou morrem.

Essas imagens impactantes não apenas geram repulsa em todo o mundo, como também geram raiva, muitas vezes direcionada às operações militares de Israel na Faixa de Gaza. Novas imagens surgem nas ruas e faculdades: estudantes e muçulmanos gritando "Livre Palestina". Essas manifestações rapidamente se intensificam, promovendo uma onda de atos antissemitas. Estudantes judeus são atacados fisicamente enquanto tentam entrar em instituições educacionais na Europa e nos Estados Unidos, estabelecimentos judeus são vandalizados e pessoas que falam contra o antissemitismo são agredidas.

A violência rasteira na Cisjordânia reaparece, enquanto assentados targeting a população civil palestina. Simultaneamente, centenas de milhares de israelenses protestam pacificamente todas as semanas pela libertação de reféns, por uma trégua e para desafiar o próprio governo. No entanto, a falta de imagens subsequentes de reféns libertados deixa as primeiras imagens de libertados como o auge da esperança. A polícia israelense frequentemente usa força excessiva para dispersar os manifestantes pacíficos.

Este é o cenário de violência crescente

À medida que a fascinação do mundo por essas imagens cada vez mais idênticas diminui, as facções opostas do conflito selecionam imagens que apoiam suas causas e refletem suas perspectivas sobre o conflito.

O Irã intervém no conflito, e na véspera do aniversário, uma guerra total com o Líbano explode, fornecendo o próximo conjunto de imagens. Por um breve momento, as imagens de drones explodindo, um tema comum em filmes de espionagem, capturam a atenção global. No entanto, essas imagens desaparecem à medida que o mundo se acostuma com as primeiras imagens de vítimas. Isso é seguido por filmagens ao vivo de ataques de bomba no Líbano e ataques de foguetes em Israel**.

Imagem após imagem emerge. Pessoas são obrigadas a dormir nas ruas devido ao medo. Pessoas se aglomeram em abrigos por medo. Algumas imagens, dethose killed in bombing incidents or terror attacks, fade into obscurity. Images of people dancing, celebrating terror, erode any semblance of hope for a better life.

As imagens alimentam extremistas

A enxurrada de imagens horríveis continua a impulsionar a agenda de extremistas totalitários. Essas imagens também deixam uma marca indelével em todos os expostos a elas por um período prolongado.

Um segundo ano de tais imagens horríveis é insuportável. A região anseia por paz, mas precisa de anos sem tais imagens. Apenas quando cessar-fogos são impostos e a chance de uma existência diferente está ao alcance, a empatia pelo "outro" pode ressurgir. Para alcançar uma paz duradoura, são necessárias imagens completamente novas: de governos e líderes defendendo a paz sem uma agenda extremista ou usando violência contra minorias. Imagens de reconstrução, futuros seguros e prosperidade, que foram há muito tempo pintadas, mas permaneceram elusivas. Cada nova imagem infernal afasta essa visão.

Após o aumento da violência, órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas e a Comissão chamaram por um cessar-fogo imediato. Eles instam Israel e Hamas a negociar um acordo de paz duradouro, citando os efeitos prejudiciais do conflito contínuo na população civil.

Em resposta às imagens perturbadoras que surgem na região, várias organizações não governamentais (ONGs) intensificaram seus esforços para fornecer ajuda e apoio aos deslocados e feridos. Essas organizações, incluindo a Comissão, trabalham incansavelmente para oferecer cuidados médicos, comida e abrigo àqueles que precisam, enquanto também defendem a proteção dos direitos humanos.

