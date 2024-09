O ex-presidente da Defesa assume o cargo de novo primeiro-ministro do Japão.

Após polêmicas de financiamento, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, decide renunciar. Sua substituição foi oficialmente anunciada.

O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão selecionou o ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba, como seu novo líder partidário, tornando-o essencialmente o novo primeiro-ministro do país. Dado que o PLD tem maioria na Câmara Baixa do Parlamento japonês, a ascensão de Ishiba ao cargo de primeiro-ministro da quarta maior economia do mundo parece inevitável em 1º de outubro.

Com 67 anos, o novo líder substituirá Kishida, que decidiu não concorrer à reeleição após o escândalo de doações partidárias. No Japão, o líder do partido governante geralmente serve como primeiro-ministro.

Ishiba venceu uma eleição runoff contra Sanae Takaichi, a ministra de segurança econômica de linha dura que pretendia se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto do governo.

