O ex-governador de Nova Iorque, David Paterson e o seu enteado foram atacados perto da sua residência.

Por volta das 20h30 ET, na Segunda Avenida perto da East 96th Street, autoridades policiais encontraram um homem de 20 anos com ferimentos no rosto e um homem de 70 anos com ferimentos na cabeça, segundo o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, que não revelou as identidades das vítimas.

Não foram fornecidos detalhes sobre a causa dos ferimentos ou os eventos que levaram ao incidente, mas as autoridades afirmaram que estão investigando e procurando pelo menos cinco suspeitos.

De acordo com um comunicado do porta-voz de Paterson, Sean Darcy, a Patterson e seu enteado foram atacados por um grupo de indivíduos com histórico de interações com seu enteado. Ambos sofreram ferimentos, mas conseguiram repelir os atacantes. Eles foram hospitalizados e posteriormente dispensados, segundo um comunicado de Darcy.

Darcy também mencionou que o único desejo do governador Paterson é que as pessoas não explorem esse incidente infeliz para ganho pessoal ou político. O governador e sua esposa, Mary, expressaram gratidão pela rápida resposta da polícia e pelo apoio recebido de uma ampla gama de fontes.

Paterson, que assumiu o cargo de governador em março de 2008 após a renúncia do governador Eliot Spitzer, deixou o cargo em dezembro de 2010.

Em uma nota final, Darcy mencionou que o foco principal de Paterson no momento é o jogo de playoff da equipe de beisebol New York Mets contra os Philadelphia Phillies no sábado à tarde.

"O principal interesse do governador Paterson hoje é Kodai Senga e os New York Mets, mas forneceremos atualizações adicionais caso seja necessário", concluiu Darcy.

