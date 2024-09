O ex-general Ryan apoia a superioridade estratégica de Kiev sobre Moscou

Líderes ocidentais deveriam tomar notas da liderança corajosa em Kyiv, sugere o ex-general australiano Ryan em seu novo livro. Apesar do apoio decepcionante do Ocidente à Ucrânia, seu exército mantém vantagens estratégicas importantes.

Após dois anos e meio de confronto da Rússia com a Ucrânia, nem vitória nem derrota parecem à vista. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou na segunda-feira à ABC News que Kyiv está se aproximando do fim da guerra com Moscou. Zelenskyy declarou que o presidente russo Vladimir Putin está com medo devido à ofensiva na região russa de Kursk. Durante uma visita de uma semana aos EUA, Zelenskyy está defendendo mais ajuda para a Ucrânia. Ele apresenta seu plano de quatro pontos para o sucesso, que envolve abordagens militares, políticas, diplomáticas e econômicas.

A estratégia para o sucesso é o tema principal do novo livro do ex-major-general Mick Ryan, intitulado "A Guerra pela Ucrânia - Estratégia e Adaptação sob Fogo". Nele, o australiano examina a adaptabilidade de ambas as partes em conflito, bem como dos EUA e dos países da NATO, e oferece uma primeira análise das dinâmicas estratégicas do conflito. Ryan, que publica relatórios e análises semanais em seu boletim informativo "Futura Doctrina", diz ao ntv.de: "Podemos obter insights valiosos sobre como as nações se envolvem em conflitos e como podem deter eles."

Por que dedicar um livro de 227 páginas a esses insights? "Este conflito representa o exemplo mais óbvio do bem contra o mal." Se essa clareza não for suficiente para acordar o Ocidente de sua "relutância estratégica" dos últimos 30 anos, Ryan diz que é difícil imaginar "o que mais poderia nos levar a uma postura mais proativa na defesa de nossos sistemas democráticos contra a China e o Putin e outros".

A relutância estratégica do Ocidente, incluindo a Alemanha, é evidente no ritmo lento do fornecimento de armas, afirma Ryan ao ntv.de. Em geral, o Ocidente falta uma estratégia adequada para pôr fim ao conflito na Ucrânia. "Oferecemos ajuda enquanto for necessária" não é uma estratégia, mas um slogan, diz Ryan. Em meados de setembro, foi revelado que os EUA agora têm uma estratégia para a Ucrânia - mas ela permanece confidencial.

Operação de Kursk Mostra Adaptabilidade

"O aspecto mais importante é garantir que a intenção da ajuda seja clara, e isso é ajudar a Ucrânia a vencer", diz Ryan. "Mas não vemos essa narrativa." Ele questiona se a estratégia da Ucrânia é um esforço minimalista de controle de danos por oficiais dos EUA que podem deixar o cargo após as eleições nos EUA. Ele não espera uma mudança significativa na política dos EUA.

O fato de Zelenskyy estar apresentando seu plano de vitória em Washington agora pode ser um produto de cálculo estratégico: em 1º de agosto de 2024, a Ucrânia lançou sua ousada operação na óblast russa de Kursk. De acordo com o comandante-em-chefe das forças armadas ucranianas, general Oleksandr Syrskyi, seu objetivo é, entre outras coisas, enviar uma mensagem aos apoiadores ocidentais da Ucrânia, especialmente os Estados Unidos.

Não está claro se essa ação será bem-sucedida. No entanto, para Ryan, o sucesso inicial da ofensiva de Kursk demonstra indiscutivelmente a adaptabilidade da Ucrânia a um conflito dinâmico. Os soldados ucranianos absorveram as experiências adquiridas durante a contraofensiva do ano passado.

Quanto à estratégia e à adaptação, há diferenças significativas nas abordagens dos ucranianos e dos russos, segundo Ryan. A Ucrânia desenvolveu uma vantagem assimétrica nessas duas áreas em relação à Rússia, ele conclui. Ryan argumenta que a estratégia e a adaptação são fundamentalmente centradas no ser humano, com tecnologias servindo como ferramentas.

"Estratégia de Erosão" da Ucrânia

A abordagem centralizada de cima para baixo do exército russo é desvantajosa nesse sentido, sugere Ryan. A Ucrânia tem vantagem porque suas redes de comunicação têm hierarquias planas, o que torna o exército ucraniano mais adaptável, especialmente no nível tático, que é mais adequado às mudanças. Isso não significa, segundo Ryan, que a Rússia não pode ou não se adapta, mas sim que leva mais tempo e é muitas vezes menos eficiente.

A Ucrânia está perseguindo uma estratégia de "erosão". Ryan identifica sete componentes principais da estratégia de erosão da Ucrânia: propósito, campanha de influência global, ações civis-militares integradas, apoio estrangeiro, mobilização nacional de pessoas e recursos, conduzir uma guerra justa e aprendizado e adaptação contínuos.

Ryan afirma que Kyiv visa minar a capacidade da Rússia de fazer guerra militar, política e economicamente através do Ocidente. O objetivo é garantir que a Rússia não possa realizar sua teoria de vitória. Ryan escreve que uma vitória russa significaria "a subjugação do estado ucraniano por meio de uma combinação de ocupação e acomodação política". Por outro lado, Kyiv deve "erosionar a teoria de vitória da Rússia" através de "vontade" e "endurance".

Enquanto Ryan não prevê como o conflito acabará, ele oferece um roteiro para uma vitória sustentável da Ucrânia e delineia como o apoio ocidental bem-sucedido deveria ser. Ele delineia vários sub-objetivos, incluindo a integração da Ucrânia em uma arquitetura de segurança mais ampla, seja bilateral ou multilateral, que leve à adesão à NATO. A capacidade da Ucrânia de resistir à agressão russa depende principalmente dos países ocidentais e de seu apoio, que Ryan acha que está faltando.

Competência de Liderança Necessária para Tomar Riscos

A raiz do problema, argumenta Ryan, é a falta de competência de liderança entre os países. Eles também poderiam aprender com a adaptabilidade da Ucrânia. Ryan critica não apenas o ritmo lento da ajuda, mas também a estratégia ocidental de autodeterrence: "Isso nos traz de volta à surpresa causada pela ofensiva de Kursk: muitos políticos ficaram atordoados porque não estavam mais acostumados a tomar decisões tão ousadas". Essa mentalidade precisa mudar.

Em uma entrevista ao ntv.de, Ryan enfatiza a importância da audácia em cargos de liderança. "É fundamental entrar na arena política e persuadir os outros de que suas ações são justificadas, em vez de apenas ceder aos desejos das pessoas e tentar executar suas vontades", explica, expressando sua desaprovação. Como estrategista militar, ele destaca os perigos da hesitação ocidental em seu livro, alertando: "Devemos analisar e enfrentar essa autocautela após o conflito. Os estrategistas de Beijing e Teerã estão definitivamente de olho nisso".

Apesar da incerteza sobre o desfecho do conflito na Ucrânia, Ryan destaca a operação Kursk como exemplo da adaptabilidade da Ucrânia, afirmando: "O sucesso inicial da ofensiva de Kursk demonstra indiscutivelmente a adaptabilidade da Ucrânia a um conflito dinâmico". Além disso, Ryan reconhece que a abordagem da Ucrânia em estratégia e adaptação lhe dá uma vantagem assimétrica em relação à Rússia, afirmando: "A Ucrânia desenvolveu uma vantagem assimétrica nessas duas áreas em relação à Rússia".

