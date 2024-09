O ex-embaixador dos EUA em Kiev provavelmente defende o apoio "mais vigoroso" da Ucrânia sob Harris.

23:19 BND não está Obrigado a Informar Jornalista sobre Avaliação da UcrâniaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se descreveu uma vitória militar ucraniana como desafiadora ou impossível em discussões privadas. A anonimidade dos meios de comunicação que participam dessas discussões também não é obrigatória, segundo decisão do Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. O pedido de ordem provisória do jornalista foi principalmente negado. No entanto, o BND deve revelar o número dessas discussões confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido urgente foi apresentado por um editor de jornal. O tribunal citou um artigo de jornal de maio como motivo, no qual um político da CDU afirmou que o BND estava propositalmente propagando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação defendem o Uso de Armas de Alcance Longo contra a RússiaPolíticos da coligação do trânsito apoiam a ideia de permitir que Kyiv utilize armas de alcance longo contra alvos russos. O porta-voz de política externa do SPD, Michael Roth, disse ao T-Online que é "correto e coerente com o direito internacional" atacar "finalmente alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de alcance longo". Roth mencionou campos militares, centros de comando e bases de lançamento como possíveis alvos, já que são os locais de onde "os ataques cruéis contra alvos civis ucranianos são realizados" e podem ser mais eficazmente frustrados. O presidente da comissão de defesa do FDP, Marcus Faber, afirmou que é hora de permitir "que os aeroportos militares russos sejam atacados com armas de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter enfatizou que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atacar bases militares em território russo com armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute Ideias da Ucrânia de TrumpO candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para parar a guerra russa pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada neutra entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance diz que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para "examinar o que uma solução pacífica poderia ser". "Acho que ele poderia negociar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por seu apoio ao presidente russo Vladimir Putin e pelas críticas repetidas à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia parar a guerra em 24 horas se eleito. No entanto, ele não elaborou seu plano.

**21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Marcha Fascista em São Petersburgo"Wir sind Russen. Gott ist mit uns" - esse é o grito de guerra de numerosos nacionalistas e fascistas russos marchando pelas ruas de São Petersburgo. Eles também repetidamente gritam: "Avante, russos!" Sua marcha coincide com o aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propaganda do Kremlin: "A Barreira Ideal é o Atlântico"O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deveria parar na anexação da Ucrânia. "Acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", diz ele. Ele propõe que as tropas russas estejam em Berlim, Lisboa, Madrid e até Paris. Quando lembrado de que não há muitos russos, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso contrário, a China poderia ser uma opção.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o InvernoMuitas casas ucranianas que sobreviveram aos bombardeios faltam janelas, o que é um desafio significativo à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema viajando para zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

19:34 Dezenas de Mineiros Ficam Presos em Donetsk150 mineiros estão presos na mina de Dobropillia devido a uma queda de energia causada por ataques russos na região de Donetsk, de acordo com o "Kyiv Independent" e Mikhailo Volynets, chefe do sindicato dos mineiros ucranianos. A cidade de Dobropillia, que tinha cerca de 28.000 habitantes antes da guerra, fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk, um alvo principal das tropas russas. A queda de energia levou à enchente da mina com gás e água, de acordo com o relatório. Volynets acrescenta que a situação na região permanece "difícil".

19:08 Suécia Aumenta Financiamento da Defesa Civil devido aos Medos de GuerraA Suécia planeja dobrar seu orçamento para a defesa civil nos próximos três anos para se preparar para potenciais conflitos. "As lições da guerra na Ucrânia mostram que garantir a funcionalidade dos setores-chave da sociedade é crucial", anunciou o governo de Estocolmo. O ministro da defesa civil Carl-Oskar Bohlin afirmou que o orçamento da defesa civil da Suécia aumentaria para 8,5 bilhões de coroas (740 milhões de euros) neste ano, em comparação com 6,5 bilhões de coroas no ano passado. O objetivo é ter um orçamento anual de 15 bilhões de coroas até 2028. "A situação de segurança permanece grave e continuará a ser assim no futuro previsível", disse Bohlin.

18:39 Putin Avisa Consequências para a NATO se Auxiliar a Ucrânia com Armas de Alcance LongoO presidente russo Vladimir Putin expressou suas preocupações de que, se a NATO concordar em fornecer à Ucrânia armas de alcance longo para atingir alvos na Rússia, haverá um conflito justificado. Putin afirmou isso a um repórter da TV estatal, sugerindo que os países da NATO estariam essencialmente em guerra com a Rússia. Anteriormente, representantes russos haviam emitido alertas semelhantes sobre tanques, caças e mísseis. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, Moscou tem emitido regularmente ameaças de escalada, mudanças na dinâmica da guerra e até ameaças nucleares. A Ucrânia vem pedindo aos países ocidentais permissão para empregar armas ocidentais de longo alcance para antecipar ataques da Rússia, que tem sido consistentemente alvo de seus militares por meses.

18:07 Zelensky Labela Iniciativa de Paz China-Brasil como DestrutivaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou uma iniciativa de paz sino-brasileira, chamando-a de destrutiva e um espetáculo político vazio. Zelensky disse à empresa de mídia brasileira Metropoles que oferecer uma proposta de paz sem consultar primeiro a Ucrânia é confuso. "O que é esse espetáculo?" ele perguntou. Em maio, China e Brasil defenderam uma conferência internacional de paz, mas Zelensky observou que isso foi feito sem a entrada da Ucrânia, ao contrário de Moscou.

17:40 Míssil Russo Atinge Navio de Grãos UcranianoUm navio cargueiro ucraniano transportando grãos foi atingido por um míssil russo, segundo fontes ucranianas. O ataque ocorreu enquanto o navio navegava no Mar Negro, mas havia deixado as águas territoriais ucranianas antes. O presidente Volodymyr Zelensky chamou isso de um ataque flagrante à liberdade marítima e à segurança alimentar global, e afirmou que não houve vítimas. O porta-voz da marinha ucraniana afirmou que o navio não estava dentro do corredor de trânsito seguro ucraniano no momento do bombardeio, mas dentro das águas econômicas da Romênia. No entanto, o porta-voz da marinha romena afirmou que o navio nunca esteve em águas territoriais romenas.

17:12 Xi Jinping Visitará a Rússia NovamenteO presidente chinês Xi Jinping está programado para viajar à Rússia em outubro. Xi participará da cúpula do BRICS em Kazan, confirmou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que teve um encontro com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. both leaders praised the flourishing relationship between China and Russia. Xi graciously accepted Putin's invitation to attend the BRICS summit in Kazan, as Wang stated. Putin mentioned that he and Xi would subsequently hold a private meeting to discuss critical issues regarding their relationship, which is seeing steady progress.

16:50 EUA Preparados para Alterar Ajuda Militar para a UcrâniaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, indicou que a assistência militar para a Ucrânia será ajustada conforme necessário. Perguntado durante uma entrevista coletiva em Varsóvia se os EUA haviam dado permissão à Ucrânia para bombardear alvos dentro da Rússia com armas ocidentais, Blinken disse: "Posso lhe assegurar que continuaremos fazendo o que temos feito: ajustaremos, ajustaremos se necessário, inclusive em relação aos instrumentos à disposição da Ucrânia". Blinken teve extensas conversas com seu colega britânico, David Lammy, em Kyiv na quarta-feira, fornecendo insights sobre a avaliação dos ucranianos do campo de batalha e suas necessidades. Essas considerações seriam levadas em conta, disse Blinken, e seriam feitas modificações se necessário.

16:35 Stoltenberg será Presidente da Conferência de Segurança de MuniqueO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, será o próximo presidente da Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2025. O atual presidente, Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e tinha ligações próximas com a chanceler Angela Merkel como sua conselheira de política externa, deixará seu cargo. O antigo presidente de longa data, Wolfgang Ischinger, assumirá o cargo como presidente do conselho da fundação. Stoltenberg deixará seu cargo como secretário-geral da NATO em outubro, cedendo ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

16:11 Três Trabalhadores do CICV Mortos na UcrâniaTrabalhadores ucranianos do CICV foram mortos por bombardeios russos, segundo autoridades ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila da região de Donetsk, segundo o escritório do procurador-geral da Ucrânia via Telegram. Dois outros trabalhadores foram hospitalizados, um em estado crítico. "Outro crime de guerra russo. Hoje, o agressor atacou veículos pertencentes à missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu Zelenskyy no Twitter. O ombudsman de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, emitiu uma declaração pedindo ao CICV que reconheça a violação das normas da Convenção de Genebra pela Rússia.

15:18 Confrontação Naval no Mar NegroO Mar Negro testemunha um confronto naval e aéreo entre a Ucrânia e a Rússia, segundo alegações. A inteligência militar ucraniana relata que um caça russo Su-30 foi derrubado usando uma arma portátil de defesa aérea durante uma operação marítima (conforme o registro das 08:04). Mais detalhes sobre a operação na terça-feira à noite não estão disponíveis em Kyiv. Por outro lado, o ministério da defesa da Rússia afirma que a Ucrânia tentou um ataque a uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando barcos rápidos, resultando na destruição de oito dos 14 barcos. Os outros barcos recuaram, mas não há menção de uma perda de aeronave em Moscou. No entanto, o blog militar Rybar sugere que um Su-30 foi abatido durante a repelência do ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Cansados desta Guerra"Os soldados ucranianos devem fazer o melhor com as armas e munições escassas que têm. A repórter da ntv Kavita Sharma testemunha a realidade na linha de frente: armas soviéticas antigas com munição limitada e algumas poucas, mas melhores, armas ocidentais modernas.

14:23 Zelensky: Rússia Lança Contraofensiva em KurskO presidente russo Vladimir Zelensky anuncia uma contraofensiva russa na região de Kursk, na fronteira russa. Zelensky acredita que essa ação está em linha com a estratégia da Ucrânia em uma conferência de imprensa em Kyiv, sem fornecer detalhes adicionais. O Ministério da Defesa da Rússia relata que suas unidades libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Político Iraniano Questiona Amizade com RússiaUm político iraniano proeminente critica excepcionalmente as relações Irã-Rússia à medida que novas sanções e tensões diplomáticas aumentam. No plataforma X, o ex-vice-presidente do parlamento Ali Motahari condena as novas sanções alemãs, francesas e britânicas devido ao fornecimento de mísseis do Irã à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega fortemente as exportações de mísseis.

13:38 Cidade Ucraniana Pokrovsk Enfrenta Crise de Água e GásApós ataques russos, a cidade ucraniana de Pokrovsk, em Donetsk, enfrenta falta de suprimento regular de água potável e vários residentes enfrentam racionamento de gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador. Uma estação de tratamento de água foi danificada em conflitos recentes, e Pokrovsk agora depende de mais de 300 poços de emergência para água potável. Ontem, os russos destruíram um centro de distribuição de gás, deixando 18.000 residentes em Pokrovsk sem gás.

13:07 Poder Naval da Rússia Pode Estar SublavadoA Rússia pode ter menos navios de guerra do que afirmado, de acordo com um relatório independente de notícias russas. Usando dados do Ranking Global de Potências Navais de 2024 e do RussiaShips.info, o portal coloca o número de navios de guerra em 264 e 299, respectivamente, muito abaixo do número de 400 navios da Marinha para o exercício Ocean-2024. Até 50 navios e submarinos pertencem à Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício. Acusações anteriores de exagero da força militar foram feitas contra a Rússia.

12:28 Rússia Aumenta Espionagem Contra a BundeswehrOs serviços de inteligência russa intensificaram a espionagem contra a ajuda militar alemã à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o novo relatório anual do MAD. O relatório diz que os serviços russos mudaram seu foco para o nível tático, buscando informações sobre a ajuda militar à Ucrânia, incluindo rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de aliança estão sob escrutínio dos serviços de inteligência russos.

11:52 Munz: Possibilidade de "Armas Nucleares em Berlim" Não é ImprovávelA Rússia poderia coagir o Reino Unido e os EUA a aprovar ataques ucranianos em território russo. O Reino Unido e os EUA têm evitado isso até agora por meio de ameaças, explica o correspondente da ntv Rainer Munz. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas nucleares tenha sugerido como alvo Berlim.

11:15 Decisão sobre o Uso de Mísseis de Alcance Longo Pode Levar Mais TempoO uso de mísseis de longo alcance ocidentais na Rússia pela Ucrânia pode ser adiado além do esperado. Uma resolução da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 líderes mundiais se reunirão, é pouco provável, de acordo com a Bloomberg. O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, indica que a assembleia da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O presidente ucraniano Zelensky planeja reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de ataque terrestre de Zelensky. Blinken consultará o presidente Biden na sexta-feira, e o primeiro-ministro britânico Starmer também participará da conversa.

10:31 Blinken Viaja para a Polônia após Visita a KyivO secretário de Estado dos EUA Blinken viaja para a Polônia, um forte aliado da Ucrânia, durante sua viagem de volta de Kyiv. Blinken deve se encontrar com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda para discutir a cooperação adicional com a Polônia, o principal hub logístico da ajuda ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seu gasto militar desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e encomendou 96 helicópteros de ataque Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing por dez bilhões de dólares.

09:59 Ucrânia Identifica 64 Drones Russos e 5 Mísseis no Ataque NoturnoA força aérea ucraniana alega que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de ataque iranianos. Cerca de 44 drones foram supostamente neutralizados. No entanto, os relatórios militares não podem ser confirmados com evidências abrangentes. As defesas aéreas estavam ativas em torno de Kyiv, tentando interceptar drones entrantes.

09:11 Especialista Russo Advoga por Uma Posição Nuclear Mais ForteO analista de política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deveria comunicar sua disposição de usar armas nucleares. Karaganov acredita que o objetivo principal da política nuclear da Rússia deveria ser convencer "todos os adversários atuais e futuros de que a Rússia está preparada para empregar armas nucleares", como afirmado em uma entrevista ao jornal russo Kommersant. Moscou pode engajar em um ataque nuclear limitado contra uma nação da OTAN sem desencadear um conflito nuclear em grande escala. Se os EUA afirmassem que estavam protegendo a proteção nuclear para seus aliados, estariam enganando, de acordo com Karaganov. Anteriormente, Karaganov recomendou que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar os adversários. Alguns especialistas ocidentais veem Karaganov como servindo um papel útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que inquietam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais medido em sua resposta.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Usar Mísseis Ocidentais de Alcance LongoO otimismo aumenta na Ucrânia de que ela pode em breve ser autorizada a lançar ataques profundamente no território russo usando armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA afirmou durante sua visita a Kyiv sua intenção de garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, há sinais de movimento em direção a um sinal verde:

here.08:04 Inteligência militar ucraniana relata abate de caça russoApós relatórios ontem de que um caça russo Su-30SM desapareceu do radar, a inteligência militar ucraniana agora alega que tropas ucranianas abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, com um valor estimado em US$ 50 milhões e baseado na Crimeia, teria sido destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia relata mais de uma dúzia de feridos após ataque de drone significativo em KonotopO número de vítimas do ataque em massa de drones russos durante a noite em Konotop, na infraestrutura energética da região de Sumy, subiu para 14, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre outros incidentes, um edifício residencial no centro da cidade teria sido atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha mantêm status protegido em viagens para casaO Bundestag deve discutir hoje pela primeira vez o pacote de segurança proposto pelo governo, que, entre outras coisas, propõe revogar o status protegido de solicitantes de asilo que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções, como refugiados ucranianos.

06:04 Mídia russa acusa Trump de desvantagens durante debate na TVComentadores da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate televisionado contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles afirmaram que Trump foi "desvantajado". A checagem dos fatos das declarações de Trump foi criticada. Vários observadores perceberam que Trump perdeu o debate. Se Trump vencer as eleições, ele prometeu encerrar imediatamente o conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque russo em Konotop: Danos significativos à infraestrutura energéticaUm ataque russo na cidade de Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água na cidade foi momentaneamente interrompido. Há também danos significativos à infraestrutura energética, e é incerto quando as residências particulares terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios eclodiram, e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram levados para o hospital, e um deles está em estado crítico.

03:29 Letônia envia ajuda militar adicional à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anuncia um pacote de apoio militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos de combate à infantaria. Esta informação foi compartilhada pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão das colaborações da indústria de defesa.

01:32 Reino Unido convoca empresário iraniano por suspeita de envio de mísseis à RússiaEm resposta à suposta entrega de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo do Reino Unido comunicou que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria percebida como uma escalada prejudicial e provocaria uma resposta definitiva", afirmou a declaração. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra o Irã em resposta à suposta entrega de mísseis, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia citou "informações credíveis" na segunda-feira sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia está enviando soldados inexperientes a VovchanskDe acordo com os relatórios das forças armadas ucranianas, a Rússia está enviando soldados sem experiência de combate ao front de Kharkiv. De acordo com Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas. Supõe-se que os reforços sendo enviados são uma reserva mobilizada reunida pela Rússia. Ainda não está claro se eles são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do oeste da Ucrânia introduz vigilantes do idioma russoO prefeito de Ivano-Frankivsk, uma cidade no oeste da Ucrânia, propôs patrulhas para monitorar o aumento da presença do russo. Esta iniciativa é aberta a qualquer um, de acordo com o prefeito Ruslan Martsinkiv, falando à TV channel NTA. Muitos deslocados de áreas de fala russa no leste e sul, cuja língua principal é o russo, se estabeleceram na cidade. Martsinkiv espera pelo menos 100 vigilantes do idioma e atualmente tem cerca de 50 voluntários registrados. Os cidadãos podem relatar suspeitos de falantes de russo em espaços públicos por meio de uma linha direta fornecida. O êxodo de milhões, principalmente das áreas de fala russa no leste e sul, para o oeste relativamente seguro da Ucrânia, foi motivado pelo conflito.

21:42 Erdogan pede à Rússia que devolva a Crimeia à UcrâniaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendeu a restituição da Crimeia, uma península anexada pela Rússia, à Ucrânia. Erdogan afirmou: "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A restituição da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", em uma mensagem de vídeo na abertura da cúpula da Plataforma da Crimeia. Esta plataforma, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização global sobre a situação da península da Crimeia.

21:05 Ucrânia Planeja Apresentar Estratégia aos EUA para Derrotar a RússiaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, destacou o apoio dos EUA como vital para repelir a invasão russa. "A estratégia para a vitória depende em grande parte da assistência dos EUA e de outros aliados," expressou Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. A próxima Conferência da Paz da Ucrânia deve receber esse plano, que visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a cessar as hostilidades". De acordo com a Bloomberg, Zelenskyy deve apresentar uma argumentação convincente para ataques contra a Rússia antes de levantar restrições ao deployment de armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, e o Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, estão aparentemente interessados em discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte com Zelenskyy para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Esclarece a Abordagem de Biden ao Uso de Armas contra a RússiaO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou os esforços para atender ao pedido da Ucrânia para empregar armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente contra alvos russos. Biden e o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão esses pedidos na sexta-feira, revelou Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com o colega britânico, David Lammy, e o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos fazendo todo o possível para equipar a Ucrânia com o que ela precisa para se defender efetivamente", afirmou Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

