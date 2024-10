O estudo revela que os planos de Harris podem aumentar a dívida nacional, enquanto as iniciativas de Trump podem contribuir para aumentos adicionais da dívida.

Os planos propostos incluem despesas significativas, mas os candidatos falharam em delinear uma estratégia clara para financiar integralmente essas despesas. Consequentemente, a dívida nacional aumentaria em trilhões adicionais, independentemente de quem emergisse vitorioso nas eleições, exacerbando as dificuldades fiscais existentes do país.

De acordo com um relatório do Comitê Orçamentário Responsável do Governo Federal, publicado na segunda-feira, o plano de Harris aumentaria a dívida em $3,5 trilhões nos próximos dez anos, enquanto as propostas de Trump aumentariam em uma quantia astronômica de $7,5 trilhões. Esta análise faz parte de uma série de avaliações das propostas dos candidatos, que geralmente indicam que as iniciativas de Trump teriam um impacto mais substancial na dívida nacional do que os planos de Harris. O comitê reconhece que suas estimativas contêm uma margem considerável de incerteza e são baseadas em várias suposições, uma vez que nenhum dos candidatos forneceu propostas abrangentes.

A análise utiliza várias fontes, incluindo anúncios oficiais de campanha, sites, documentos brancos, publicações nas redes sociais, discursos, discussões com a equipe de campanha, propostas semelhantes nos orçamentos presidenciais e outras referências. Dadas as plataformas incompletas, o comitê oferece uma faixa de estimativas de custos. Ele sugere que as medidas de Harris poderiam manter o nível da dívida ou até aumentá-lo em $8,1 trilhões, enquanto as propostas de Trump poderiam inflar a dívida em qualquer coisa entre $1,5 trilhão e $15,2 trilhão. Prever como os americanos e as corporações poderiam alterar seu comportamento se essas políticas fossem implementadas é desafiador, uma vez que quase todas essas iniciativas exigem a aprovação do Congresso.

Nenhum dos candidatos abordou a questão de reduzir a dívida crescente do país, apesar dos frequentes apelos de republicanos e democratas para controlar a dívida, que atualmente está em um alarmante $35,7 trilhões. O governo federal continua a gastar mais dinheiro do que arrecada em receita, resultando em um aumento rápido da dívida. Vários especialistas, incluindo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, expressaram preocupação de que o país está em uma trajetória fiscal insustentável.

“Estamos gastando mais com juros do que com Medicare e defesa, e essa dívida pesada realmente limita tudo o mais”, disse Marc Goldwein, diretor sênior de políticas do comitê, à CNN. “Isso limita o investimento no setor privado, resultando em menos crescimento econômico. Isso limita o gasto no setor público, significando menos orçamento para nossas outras prioridades.”

Propostas de Harris

O componente mais caro da plataforma da vice-presidente é a extensão das disposições da Lei de Redução de Impostos e Empregos de 2017 para indivíduos que ganham menos de $400.000 por ano – um custo de $3 trilhões, de acordo com o comitê. As disposições de imposto de renda individual e de herança desta lei estão previstas para expirar no final de 2025.

Em seguida, há uma expansão do crédito tributário para crianças e do crédito tributário para renda Earned Income, que incorrerá em um custo de $1,4 trilhão. Além disso, há um plano para estender os subsídios aprimorados da Lei de Cuidados Affordable, contribuindo com $550 bilhões para o custo total.

O comitê também inclui as propostas de Harris para apoiar a habitação acessível, os fabricantes e as pequenas empresas; eliminar os impostos sobre gorjetas; aperfeiçoar a segurança nas fronteiras; e fortalecer a educação e a economia de cuidados, incluindo a instituição de um programa nacional de licença paga para família e cuidados médicos. Essas propostas custariam coletivamente $2,3 trilhões.

(Para alguns desses itens, o comitê usou medidas contidas nos orçamentos e pacotes da administração Biden como modelos, uma vez que Harris ainda não revelou políticas mais detalhadas.)

Harris pretendia partially offset the cost of her platform by increasing the corporate tax and capital gains rates to 28%, along with hiking other taxes on wealthy Americans and big corporations. However, these measures are not expected to fully cover the expenses. The committee assumes Harris will propose many revenue-raising provisions from President Joe Biden's budget since her campaign has stated its support for these measures.

Medidas de Trump

Trump quer estender a maioria das disposições na Lei de Redução de Impostos e Empregos de 2017, um de seus grandes êxitos em seu primeiro mandato. Ele também planeja aperfeiçoar alguns elementos, como eliminar o limite de $10.000 para descontos de impostos estaduais e locais e restaurar a capacidade das empresas de deduzir imediatamente os investimentos em equipamentos e pesquisa. No total, essas mudanças custariam quase $5,4 trilhões.

Trump também prometeu eliminar os impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios da Seguridade Social, bem como reduzir a alíquota do imposto de renda para empresas para 15% para fabricantes domésticos. Essas medidas resultariam em uma redução de $3,8 trilhão na receita.

Além disso, a avaliação do comitê inclui fortalecer o exército, assegurar as fronteiras e deportar imigrantes não autorizados, implementar reformas habitacionais e fornecer mais apoio à saúde, cuidados de longo prazo e cuidados. Trump afirmou repetidamente que os novos impostos que deseja impor – uma alíquota de 10% ou 20% sobre todas as importações estrangeiras que entram nos EUA e outra de 60% sobre todas as importações chinesas – financiarão suas propostas.

No entanto, o comitê estima que esses impostos gerariam entre $2 trilhões e $4,3 trilhões em uma década – insatisfatório para cobrir a agenda de Trump. Além disso, haveria trocas. A maioria dos economistas concorda que os impostos aumentariam os preços que os americanos pagam por produtos importados, uma vez que o custo dos impostos é geralmente repassado aos consumidores – a empresa americana que importa os bens geralmente paga o imposto.

Outra possível retaliação poderia ser impostos retaliatórios. Os especialistas afirmam que outros países provavelmente implementariam seus próprios impostos sobre os produtos americanos. Um conflito comercial poderia desacelerar a economia americana, diminuindo a receita total que o governo arrecada.

Além disso, Trump prometeu aumentar a produção de energia, abolir o Departamento de Educação e eliminar despesas desnecessárias, fraudes e corrupção. De acordo com a avaliação do comitê, essas ações resultariam em um aumento ou economia de aproximadamente $1,1 trilhão.

Apesar dos significativos gastos previstos nos planos propostos, falta uma estratégia clara para financiar integralmente esses custos na política, o que pode levar a um aumento potencial da dívida nacional. A análise das propostas tanto de Harris quanto de Trump indica que suas iniciativas poderiam aumentar ainda mais a dívida do país, com as propostas de Trump tendo um impacto mais significativo em comparação com os planos de Harris.

Contribuições para esta reportagem foram feitas pela CNN's Katie Lobosco e Matt Egan.

