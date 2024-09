O estúdio Babelsberg está a sofrer perdas financeiras como resultado da greve em curso em Hollywood.

No ano passado, a greve prolongada de roteiristas e atores nos EUA causou problemas e atrasos nas produções do estúdio de cinema de Potsdam, Babelsberg. De acordo com o relatório financeiro de 2023, recentemente lançado, o estúdio sofreu prejuízos financeiros significativos, estimados em milhões. Anteriormente, a "Märkische Allgemeine" havia relatado essa história.

Um dos projetos afetados foi um filme dirigido por Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Darjeeling Limited"). O relatório anual menciona uma queda significativa nos pedidos em todos os setores empresariais do Studio Babelsberg.

A receita sofreu um baque considerável, caindo de aproximadamente 108,7 milhões de euros em 2022 para cerca de 21,1 milhões de euros no ano anterior. O grupo do estúdio fechou 2023 com um déficit de cerca de 3,1 milhões de euros, em comparação com um lucro de cerca de 2,8 milhões de euros no ano anterior.

Os prejuízos poderiam ter sido ainda maiores se não fosse a ajuda financeira de cerca de 6,5 milhões de euros pela empresa-mãe dos EUA do estúdio de cinema, o grupo Cinespace, afiliado ao fundo imobiliário TPG Real Estate Partners. Devido à situação de pedidos ruins, muitos funcionários foram colocados em trabalho parcial.

O impacto da greve de Hollywood ainda é notável em 2023. De acordo com o relatório anual, a "Studio Babelsberg AG" será diretamente afetada pelo cancelamento de uma sequência de série pelo menos uma vez no exercício fiscal de 2024. No entanto, o relatório prevê um aumento significativo na receita do grupo em comparação com 2023, principalmente devido à retomada de produções pausadas e adiadas agendadas para 2024. Apesar de prever outro prejuízo, será significativamente menor do que no ano anterior, como afirmado.

