- O epidemiologista Hendrik Streeck está a candidatar-se a um lugar no Bundestag.

Ilustre virologista Hendrik Streeck está concorrendo a uma cadeira no Bundestag. O quarentão de 47 anos garantiu uma indicação dentro da filial de Bonn do CDU, com os democratas cristãos escolhendo seu representante local para a disputa das eleições do Bundestag de 2025. Streeck recebeu uma impressionante 71,7% dos votos, segundo um representante do partido. Esta vitória lhe concede o privilégio de concorrer como candidato direto do CDU no distrito de Bonn. Streeck conseguiu superar o presidente distrital do CDU, Christoph Jansen.

Em uma declaração, Streeck afirmou: "Nossa cidade precisa de um forte defensor em Berlim novamente, alguém que reconheça os desafios de nossa época e tome medidas adequadas. Estamos nos dirigindo para uma eleição crucial, não apenas para Bonn, mas para toda a Alemanha. O foco está em bridgear a lacuna social, combater o populismo e revigorar a fé em nossas instituições democráticas."

Streeck está fazendo campanha no distrito de Konrad Adenauer

Streeck serve como diretor do Instituto de Virologia do Hospital Universitário de Bonn. Suas aparições na mídia durante a pandemia de COVID-19 o projetaram como um dos cientistas mais reconhecidos do país. Streeck expressou suas opiniões contra a banalização do vírus, mas também contra a exagerada ameaça.

Relatadamente, Streeck se tornou membro do CDU antes da pandemia, segundo seu próprio relato. Suas intenções de concorrer ao Bundestag foram reveladas em novembro de 2023.

As eleições do Bundestag estão previstas para o final de setembro de 2025. Nas eleições do Bundestag de 2021, a candidata do Partido Verde, Katrin Babette Uhlig, garantiu o distrito de Bonn. No entanto, o CDU tem uma influência histórica distinta na região - Konrad Adenauer já foi eleito lá.

