O drama político se desenrola em Erfurt

Após cerca de quatro semanas das eleições, o parlamento estadual da Turíngia se reunirá pela primeira vez com a Alternativa para a Alemanha (AfD) como força predominante, testando normas políticas tradicionais. O palco está armado para um confronto legal, com potencial para transformar um processo antes formal em um espetáculo.

A política prevista pode antecipar a disputa pela presidência do estado. Quase um mês após as eleições estaduais, o parlamento em Erfurt está prestes a iniciar suas operações (início ao meio-dia) - incluindo a eleição de um porta-voz do parlamento. Historicamente, esse foi um processo simples, com a fração líder apresentando um candidato neutro aceito por muitos. No entanto, desta vez, as tensões estão altas. Desta vez, é uma luta pelo poder entre a fração AfD predominante, liderada por seu controverso líder Björn Höcke, e as quatro frações restantes: CDU, BSW, Esquerda e SPD. Desta vez, é sobre estratégia política e possíveis manipulações.

O Contexto

Após os resultados das eleições, a fração predominante tem o direito de propor um candidato para a presidência, que detém poderes de tomada de decisão significativos. Na Turíngia, a AfD é de longe a maior fração, com 32 dos 88 assentos. O partido escolheu sua deputada, Wiebke Muhsal, como candidata.

A mãe de quatro filhos, de 38 anos, da Renânia do Norte-Vestfália, estabeleceu-se na Turíngia após seus estudos. Ela serviu como membro do parlamento de 2014 a 2019 e chamou a atenção por vários motivos, incluindo sua aparição única no parlamento vestida com niqab. Muhsal foi condenada por fraude e multada em €8.000 após falsificar um contrato de emprego com um membro da equipe em 2014 para garantir fundos adicionais da administração do parlamento. Alguns veem a seleção de pessoal da AfD como uma provocação. "Uma pessoa que rouba fundos públicos não deveria se tornar porta-voz do parlamento", diz o atual ministro-presidente, Bodo Ramelow.

Mesmo antes do anúncio da candidatura de Muhsal, a CDU, BSW e SPD já haviam declarado que não apoiariam ninguém com filiação à AfD como elegível. O porta-voz do parlamento, que serve como "protetor da Constituição e do parlamentarismo" na Turíngia, não deveria vir de um partido classificado como extremista e sob observação pela Oficina de Proteção da Constituição do estado, argumentou repetidamente o líder do grupo parlamentar da CDU, Mario Voigt.

A CDU está apoiando seu deputado, Thadäus König, que derrotou Höcke nas eleições estaduais de 2019 e garantiu o mandato direto na região predominantemente católica de Eichsfeld. König detém a vice-presidência e defendeu seu mandato direto com um impressionante resultado de primeiro voto de 54,3%. Höcke, por sua vez, mudou sua base para uma circunscrição na outra extremidade do estado e também perdeu lá para o candidato da CDU.

A Luta

Despite the AfD's insistence on its right to propose a candidate, political scientist André Brodocz from Erfurt deems the AfD's accusations of undemocratic actions by other parties as unfounded. The Federal Constitutional Court recently ruled in similar cases, he explains, "that the right to propose a candidate is not contingent upon election results." Brodocz emphasizes, "The election is the fundamental democratic mechanism."

O que acontece se o candidato da AfD não conseguir uma maioria? De acordo com a administração do estado, o direito da fração líder de propor candidatos dissolve-se uma vez solicitado, e após duas falhas sucessivas, outras frações podem nomear candidatos. No entanto, a AfD mantém uma interpretação diferente, acreditando que apenas a AfD pode fazer propostas.

O gerente parlamentar da AfD, Torben Braga, não descartou a possibilidade de oferecer compromissos da parte do partido no dia anterior à primeira sessão. No entanto, ele expressa otimismo de que uma resolução será alcançada. "Há oportunidades para compromissos." Braga, sem especificar a natureza dos potenciais compromissos, descartou a proposta de todos os membros da AfD em caso de uma eleição presidencial infrutífera para a AfD. "A AfD não tem a intenção de propor todos os seus membros para eleição."

A administração do estado mantém que nem a Constituição do estado nem as regras de procedimento parlamentar sugerem um "direito exclusivo permanente de proposta para a fração líder, implicando que todos os membros da fração devam ser propostos para eleição antes que o parlamento possa explorar outras alternativas."

A saída percebida

Em uma tentativa de evitar possíveis conflitos, a CDU e a BSW estão buscando ajustar as regras de procedimento do parlamento antes da eleição do presidente do parlamento. Essa mudança também está na agenda da primeira sessão. O plano é permitir que outras frações propõem candidatos a partir da primeira votação em diante. A AfD reage com choque, e seu líder Höcke levanta críticas duras: "É inconcebível com que artimanhas políticas os partidos estabelecidos pretendem invalidar os resultados das eleições e a participação parlamentar de um terço do eleitorado da Turíngia", escreveu o de 52 anos no X. Höcke acusa "a destruição da cultura democrática", na qual até o recém-criado partido de Wagenknecht está envolvido.

A principal vantagem para a Alternativa para a Alemanha (AfD) reside no estadista mais velho, Jürgen Treutler. Este engenheiro de 73 anos da Turíngia do Sul presidirá a primeira reunião do parlamento recém-eleito como seu líder mais velho. De acordo com o co-presidente da AfD, Stefan Möller, o presidente mais velho detém autoridade exclusiva para interpretar as regras de procedimento e direcionar os procedimentos parlamentares na sessão de abertura. Treutler tem sido enigmático sobre seus planos, respondendo, "Você vai ter que esperar e ver."

Outras partidos políticos expressaram preocupação de que Treutler possa manipular a situação exigindo novas rodadas de votação com candidatos da AfD, explorando sua resolução sobre as regras e ignorando candidatos de facções rivais. Por isso, a União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU) estão trabalhando para esclarecer ainda mais as regras para evitar qualquer possível conflitos legais durante a sessão inaugural.

Aparentemente, há uma discordância sobre a capacidade do parlamento de modificar suas regras antes de sua formação oficial. Stefan Möller acredita que o parlamento não pode alterar as regras até que seja formalmente convocado. No entanto, a administração parlamentar da Turíngia contrapôs essa perspectiva, afirmando que o parlamento pode revisar seus procedimentos após o início, citando sua autoridade de auto-organização. Treutler deu a entender que os procedimentos na primeira sessão poderão ser tumultuados, dependendo da natureza de potenciais objeções.

Caso Treutler resista à votação sobre as regras procedimentais, pode ser necessário ressuscitar a Corte Constitucional da Turíngia. A corte já declarou sua disposição para oferecer uma solução expedita. Treutler também comentou sobre a possível importância da agenda parlamentar, prevendo que qualquer tentativa de modificá-la poderia alterar a dinâmica eleitoral a seu favor, beneficiando a AfD em eleições subsequentes.

A sessão inaugural pode ser adiada?

De acordo com a administração parlamentar da Turíngia, apenas uma suspensão temporária da sessão é possível, com a assembleia sendo reconvocada posteriormente. O parlamento então passaria para uma "fase constitucional" - uma situação sem precedentes na República Federal.

Isso tem implicações para a eleição do Ministro-Presidente?

Diferentemente de muitos outros estados federais, a Turíngia não possui um prazo designado para a eleição de um novo Ministro-Presidente. O artigo 75, parágrafo 3, da constituição do estado permite que o Ministro-Presidente em exercício e o governo estadual inteiro continuem em suas funções temporariamente até que seus sucessores assumam o cargo. Como consequência, Bodo Ramelow, o atual chefe de governo e membro do partido Esquerda, junto com sua coalizão vermelho-verde, manteriam suas posições em caráter interino. No entanto, o cenário político após as eleições pode se tornar mais complexo.

A Comissão, de acordo com o Regulamento dado, pode adotar atos de execução para definir as regras específicas de aplicação. Nesse contexto, as regras de procedimento do parlamento da Turíngia poderiam ser alteradas para permitir a proposta de candidatos de outras facções durante a eleição do presidente do parlamento, potenciaismente adiando os procedimentos formais.

