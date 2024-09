O Deutsche Bank recusa as propostas de compra.

O governo alemão está considerando vender suas ações na Commerzbank. Inicialmente, eles pretendem reduzir sua participação no banco, como revelado pelo Bundesbank na terça-feira à noite.

A Commerzbank tem sido um alvo atraente para instituições financeiras locais e internacionais ao longo dos anos. Uma potencial fusão entre a Deutsche Bank e a Commerzbank foi explorada no passado, mas as discussões fracassaram em 2019.

A Commerzbank enfrentou problemas financeiros durante a crise econômica de 2008 e precisou de um total de €18,2 bilhões em resgates do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro (FMS) do governo em 2008 e 2009. Até agora, cerca de €13,15 bilhões desse auxílio foram devolvidos. O governo alemão atualmente detém uma participação de 16,49% na Commerzbank, adquirida através do FMS.

Em resposta a uma pergunta no Summit de Bancos do Handelsblatt em Frankfurt, o CEO da Deutsche Bank, Christian Sewing, afirmou que está concentrado apenas na Deutsche Bank. Ele também insistiu que a probabilidade de a Deutsche Bank adquirir a Commerzbank é mínima sob sua liderança.

Apesar do CEO da Deutsche Bank expressar pouco interesse em adquirir a Commerzbank, alguns investidores internacionais ainda podem estar considerando uma proposta de aquisição. No entanto, o governo alemão, que já resgatou a Commerzbank e ainda detém ações, pode optar por rejeitar qualquer oferta considerada injusta ou prejudicial aos interesses financeiros do país.

