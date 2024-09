O deserto dá um aviso ao sul.

A acirrada competição entre Söder e Laschet pela nomeação do União para o cargo de chanceler em 2021 quase levou à vitória de Scholz. Wüst, o primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, alerta Söder para não repetir esse erro desta vez.

De acordo com Wüst, Söder é responsável pela manutenção da unidade do União durante o debate sobre a nomeação do chanceler. "Ele sabe muito bem que agora é crucial para nós nos apresentarmos como um União forte, para que o povo possa ter um melhor governo federal o mais breve possível", disse o político da CDU no programa ARD "Caren Miosga". "E ele também sabe que '21 não correu bem". Durante a campanha eleitoral de 2021, Söder teve uma batalha difícil com Laschet pela nomeação do chanceler, que acabou perdendo, embora tenha continuado a pressionar por ela; no final, o União perdeu as eleições.

Despite this, Wüst remained composed: "My concerns are relatively manageable." Wüst, the leader of the most populous federal state and the largest CDU state association, is a potential but less likely candidate for the sister parties' chancellor nomination. Merz, the CDU chair, is currently the favorite. Söder has expressed interest in running for the nomination. Both leaders have agreed to decide on the "K" question in late summer, after the elections in three eastern German states. The last of these elections is in Brandenburg on Sunday – and thus also the start of autumn and the end of late summer.

Merz: Decisão iminente

Merz anunciou uma decisão em breve à noite. Quando questionado se sua decisão havia sido tomada, o líder da fração do União disse no programa ZDF "Berlin direkt" apenas: "Em breve". O União não está hesitante quanto à questão. "Em vez disso, temos uma agenda fixa, e nós a seguiremos", disse Merz. Söder e ele "fazerão uma proposta, e então os comitês executivos do CDU e CSU deliberarão sobre ela".

Anteriormente, havia rumores em círculos da CDU de significativo apoio a Merz tanto no CDU quanto no CSU. A decisão será tomada com grande respeito, com a participação dos presidentes estaduais do CDU e do possível candidato Wüst. De acordo com um relatório do "Bild am Sonntag" citando fontes partidárias, Merz planeja concorrer como candidato principal.

A Comissão, composta pelos presidentes estaduais do CDU e pelos potenciais candidatos, como Wüst, terá um papel crucial no processo de tomada de decisão. É importante que a Comissão assegure a unidade e apresente uma frente forte para manter a confiança do público nas capacidades do União.

