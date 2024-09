O deputado da AfD da Turíngia, que venceu, procura o diálogo com a CDU e a BSW.

Após vencer as eleições, o partido eleito está propondo diálogo para a formação do governo, e isso também é verdade na Turíngia. A diretoria estadual da AfD decidiu se encontrar com os líderes da CDU e da Aliança pelo Progresso e Socialismo (BSW), como anunciou o vice-presidente Torben Braga em Erfurt. O objetivo é descobrir se há uma base comum para cooperação.

A CDU e a BSW descartaram cooperação com a figura de destaque da extrema-direita da AfD, Björn Höcke, mas alguns na CDU estão defendendo conversas, como a deputada estadual Martina Schweinsburg. Ela acredita que é respeitoso se engajar com os 32,8% dos turíngios que votaram na AfD. No entanto, ela também quer se encontrar com o Partido da Esquerda.

A presidente da Esquerda da Turíngia, Ulrike Grosse-Röthig, reiterou sua exigência de que a CDU, que busca governar na Turíngia, deveria rever suas relações com a Esquerda e, consequentemente, sua declaração de incompatibilidade.

A AfD garantiu sua primeira vitória nas eleições estaduais da Turíngia desde sua fundação há onze anos, tornando-se o partido mais poderoso com 32,8%.

AfD: Busca Participação no Governo

A AfD compartilha algumas políticas com a CDU e a BSW, mas também enfrenta significativas diferenças políticas, de acordo com a declaração da AfD. "A Turíngia e a Alemanha estão lidando com desafios significativos que exigem formação imediata de governo."

O co-presidente da AfD, Stefan Möller, ao lado de Alice Weidel e Tino Chrupalla, enfatizou em Berlim que a AfD está buscando uma participação no governo. Möller representou Höcke, que estava temporariamente na sala da fração da AfD no parlamento estadual.

O ministro-presidente cessante Bodo Ramelow instou a CDU a abandonar sua declaração de incompatibilidade para cooperação com seu partido. "Mario Voigt agora deve se engajar com as outras partidos democráticos e decidir o curso de ação", disse ele ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), enfatizando que não apoiaria um governo de minoria e nunca declarou incompatibilidade com a CDU. Em vez disso, ele vê isso como um problema da CDU, não dele.

Ramelow ainda: "É hora de pôr fim à Guerra Fria na cabeça das pessoas. A mentalidade de exclusão, decorrente do anti-comunismo, é tão senseless quanto possível, especialmente quando se pode cooperar amigavelmente com o ex-falante da Plataforma Comunista (Sahra Wagenknecht, ed.)."

