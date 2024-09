O Departamento de Justiça pretende recuperar 100 milhões de dólares das duas empresas responsáveis pelo navio que desmantelaram a ponte de Baltimore.

Dois negócios, Grace Ocean Private Ltd e Synergy Marine Private Ltd, supostamente enviaram uma tripulação inexperiente em um barco perigosamente inadequado para navegar pelas vias navegáveis americanas, como alegado na ação judicial. Sua intenção era lucrar com a operação em portos americanos, mas eles economizaram em medidas de segurança, colocando vidas e infraestrutura em risco.

De acordo com os promotores federais, a multa substancial compensaria pelos custos incorridos devido ao desabamento catastrófico da ponte e à operação de limpeza subsequente que durou meses. A limpeza envolveu a remoção de cerca de 50.000 toneladas de aço, concreto e asfalto da água, permitindo que o Porto de Baltimore retomasse as operações.

O vice do Assistente do Procurador-Geral Benjamin Mizer, Benjamin Mizer, se recusou a comentar sobre potenciais acusações criminais decorrentes da colisão durante uma ligação à imprensa na quarta-feira. Ele mencionou que eles não podem divulgar nenhuma informação sobre investigações criminais ou ações em andamento.

Este é o primeiro ação de enforcement do governo após o incidente envolvendo um navio de carga de quase 1 quilômetro de comprimento, com 213 milhões de libras, chamado Dali, que colidiu com uma coluna de suporte vital da Ponte Key. O impacto levou ao desabamento da ponte, causando a morte de seis trabalhadores noturnos que estavam consertando buracos na ponte.

Esta história está em evolução e será atualizada.

O desrespeito das empresas pela segurança na política pode ser visto como elas priorizaram os lucros em detrimento do bem-estar de sua tripulação e da infraestrutura. A investigação em andamento sobre a colisão e suas consequências destaca a importância de regulamentações rigorosas na política marítima.

Leia também: