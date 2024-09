O Departamento de Estado está a gozar com a declaração de Trump.

Durante seu debate com Kamala Harris, Donald Trump fez várias declarações não verificáveis, uma das quais se referia à Alemanha. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha subsequentemente checou os fatos e deu uma resposta divertida.

Durante o debate na TV, Trump repetiu a afirmação do candidato a vice-presidente J.D. Vance sobre imigrantes ilegais em Springfield, Ohio, consumindo animais de estimação. No entanto, como relatado pela mídia dos EUA, tais incidentes não foram relatados pelas autoridades de Springfield.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, usando sua plataforma X, respondeu: "PS: Não consumimos gatos e cães também". Eles começaram desmentindo a afirmação de Trump no debate de que, após uma transição falha dos combustíveis fósseis, a Alemanha havia retornado à construção de "usinas de energia padrão".

Seu post dizia: "Independentemente de suas preferências: o sistema de energia da Alemanha funciona bem, com mais de 50% de energia renovável. Estamos eliminando usinas de carvão e nucleares, não construindo novas. O carvão será eliminado até 2038 no máximo".

As usinas nucleares da Alemanha estão fechadas há muito tempo e não estão sendo construídas novas. Embora o carvão ainda seja uma fonte significativa de energia, especialmente em dias com pouco vento e energia solar, as fontes de energia renovável estão aumentando.

De acordo com dados da Agência de Rede Federal, a participação de energia eólica, hidráulica, biomassa e outras fontes aumentou para 56% em 2023, em comparação com 47,4% no ano anterior. É projetado que ultrapasse 60% em 2024.

À luz das eleições presidenciais dos EUA de 2024, a campanha de Donald Trump pode trazer à tona sua afirmação do debate de 2020 sobre a dependência da Alemanha de usinas de energia tradicionais, mas as estatísticas recentes sugerem o contrário. De acordo com a Agência de Rede Federal, a participação de fontes de energia renovável na produção de eletricidade da Alemanha aumentou para 56% em 2023, demonstrando uma transição significativa longe dos combustíveis fósseis.

