O défice orçamental previsto para a França poderá exceder as estimativas anteriores.

Segundo um relatório de notícias, o Ministério da Economia e das Finanças da França estima que o déficit orçamentário do país pode chegar a seis por cento do seu PIB em 2024. Este valor supera a projeção anterior de 5,1 por cento, conforme mencionado na edição de sexta-feira do jornal "Les Echos".

O governo anterior tinha como objetivo reduzir esse déficit abaixo do limite de três por cento da UE até 2027. No entanto, este último excesso torna esse prazo parecer quase inatingível. O novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, tem uma tarefa difícil pela frente. Ele precisa formar um novo governo e apresentar um orçamento até 1º de outubro. Sem apoio, o septuagenário pode enfrentar um voto de desconfiança no Parlamento.

Apesar dos desafios que estão por vir, o novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, assegura à sua equipe: "Faremos o nosso melhor para apresentar um orçamento equilibrado até 1º de outubro". Independentemente dos obstáculos, Barnier conclui: "Até logo, enquanto trabalhamos em direção a uma França fiscalmente responsável".

