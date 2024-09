O custo potencial para o Partido Republicano das afirmações persistentes de Trump de fraude eleitoral

Em um exibição emblemática de ineficiência administrativa, o presidente da Câmara dos Representantes republicana Mike Johnson tropeçou na quarta-feira em seus esforços para aprovar uma extensão de financiamento do governo por seis meses, obrigatoriamente incorporando uma seção para obstaculizar o acesso dos eleitores americanos, de acordo com os caprichos de Trump.

O candidato republicano insistiu consistentemente em uma lei que alvo não-cidadãos para votar, deixando Johnson encurralado, sem saída aparente e potencialmente desencadeando uma crise política em Washington antes das eleições upcoming.

A estratégia não tinha chance de produzir nova legislação devido à oposição dos democratas do Senado ao projeto. Além disso, Johnson não conseguiu garantir o apoio de 16 de seus próprios membros do partido devido a demandas intransigentes de alguns conservadores para cortes orçamentários significativos, também destinadas ao fracasso devido à divisão de poder em Washington.

Enfrentando poucas opções, Johnson agora parece obrigado a negociar com os democratas do Senado para um projeto de financiamento temporário do governo. No entanto, dadas as dúvidas morais da maioria republicana da Câmara e a influência de Trump, cada movimento de Johnson estará cheio de perigos se ele quiser reter sua posição após as vitórias projetadas dos republicanos nas eleições de novembro.

Trump parece estar orquestrando uma briga interna do partido dentro do GOP, que pode ter consequências desastrosas em novembro.

Historicamente, o partido que controla a Câmara tradicionalmente assume as maiores repercussões políticas pelos fechamentos do governo, devido à sua responsabilidade inicial pelo financiamento público. Se Johnson não conseguir cumprir o prazo de 1º de outubro, o governo federal pode temporariamente cessar as operações.

Trump não está acostumado a pedir conselhos ao líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, o veterano do Kentucky, que advertiu na terça-feira que um fechamento é "politicamente além da estupidez" para ser implementado tão perto das eleições, já que a responsabilidade pela culpa cairia principalmente no campo republicano.

Uma auto-infligida ferida para o GOP no estado natal de Trump

Ironicamente, a decisão de Trump de perpetuar essa confusão política pode ter o maior impacto nos republicanos da Câmara em Nova York, onde sua posição coloca em risco a frágil maioria republicana em vários distritos competitivos da Câmara que mudaram para vermelho nas eleições de meio de mandato de 2022 e serviram como trampolim para a maioria republicana na Câmara.

Uma crise resultante de um fechamento que afaste ainda mais os eleitores seria uma ameaça significativa aos republicanos mais vulneráveis em todo o país, potencialmente exacerbando suas posições precárias nas eleições de novembro.

Um dos congressistas republicanos mais ameaçados, o Rep. Mike Lawler do 17º distrito congressional, espera que o desastre se resolva sem fechamento e acredita que um projeto de financiamento passará sem a medida de votação que Trump busca.

Em contrapartida, outro republicano de Nova York em risco, o Rep. Marc Molinaro, que recebeu uma menção em um comício de Trump em Uniondale, endossou o projeto de quarta-feira, mas se opôs ao uso da ameaça de fechamento para fazer uma declaração política. "Devemos manter a continuidade do governo."

A medida eleitoral proposta, que passou anteriormente na Câmara em uma votação isolada, exigiria documentação confirmando a cidadania americana para votar nas eleições. Críticos argumentam que tal legislação pode desqualificar cidadãos elegíveis sem a documentação necessária e afirmam que a legislação é uma tentativa fútil de resolver um problema inexistente.

Johnson até agora abraçou as alegações de fraude eleitoral de Trump - após as eleições de 2020, assim como no ciclo atual. No entanto, sua insistência em aprovação e apoio de Trump e sua base parece estar levando Johnson a uma situação cada vez mais difícil. Além disso, Johnson não conseguiu apresentar evidências que apoiem suas alegações infundadas de que imigrantes sem autorização poderiam votar nas eleições de novembro.

Até agora, permanece incerto até onde Trump vai insistir nessa questão, considerando o destino funesto da medida. Uma possível explicação para a tentativa malsucedida de Johnson de introduzir o assunto na quarta-feira pode ser sua intenção de mostrar aos republicanos, assim como ao ex-presidente, a inutilidade da luta.

“ Agora voltamos ao plano de jogo, elaboramos outra estratégia e encontramos uma solução”, disse Johnson aos repórteres, à medida que o sentimento de frustração entre os membros republicanos da Câmara aumentava devido à falta de um caminho coerente adiante.

No entanto, Johnson subsequentemente falta uma estratégia clara para sair do impasse.

Uma votação que só serviu para inflamar a frustração do GOP

A Rep. Marjorie Taylor Greene - uma republicana da Geórgia fervorosa em seu apoio a Trump e uma espinha constante no lado de Johnson - optou por uma abstenção na votação de quarta-feira. Ela permaneceu enigmática sobre seu apoio a um fechamento do governo, declarando em vez disso que o plano do presidente era um "fracasso total" e acrescentando: "Podíamos ter concluído nossas doze separadas propostas orçamentárias na ausência deste mês."

O confronto crescente na Colina do Capitólio não é o primeiro caso em que as ambições políticas pessoais de Trump colocaram em risco os interesses de seu partido. Seu apoio a candidatos medíocres nas eleições de meio de mandato de 2022, principalmente devido à sua subserviência às suas falsas alegações de fraude eleitoral, pareceu contribuir para o fracasso previsto da onda republicana. Além disso, as promoções de campanha controversas de Trump custaram ao seu partido o controle do Senado em vários estados indecisos.

A intervenção de Trump no dilemma político de Johnson explica ainda mais o impasse do GOP, frequentemente empurrando-os para posições intransigentes e confrontos contenciosos que eles consistentemente não conseguem vencer, contribuindo para esta Congresso ser notório como um dos menos produtivos da história. Johnson, que assumiu o cargo do ex-presidente Kevin McCarthy no ano passado, tem lutado para gerenciar seu partido.

A disposição dos líderes republicanos em promover as alegações infundadas de Trump sobre fraude eleitoral é um sinal preocupante antes de uma eleição, na qual Trump próprio sugeriu que pode não ser justa e quadrada. Em 2020, assim como em sua posição atual, Trump parece estar se preparando para afirmar que foi injustamente roubado da vitória se perder para a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata.

Na sua rede social pessoal, ele escreveu na quarta-feira, antes da votação na Câmara: "Os democratas estão registrando votantes ilegais em números massivos agora - Eles vão emitir seus votos nas eleições presidenciais de 2024, e isso é inaceitável." Não há evidências para apoiar essa afirmação. No entanto, Trump emitiu um aviso: "Se os republicanos não conseguirem garantir a Lei SAVE e cada detalhe dela, eles não devem considerar qualquer tipo de Resolução Contínua em nenhuma circunstância."

A decisão de Trump de realizar um comício em Nova York, um estado não esperado para ser competitivo em novembro, deixou muitos estrategistas confusos. Mas Trump gosta de se apresentar em seu território e comemorou a grande presença no Nassau Coliseum em Long Island. Dado que Trump recebe uma cobertura extensiva na mídia conservadora e planeja visitar estados de batalha em breve, seus comícios de apoio em seu estado natal provavelmente causaram pouco dano.

Para resumir, ele passou um ótimo tempo, continuamente criticando Harris por suas políticas econômicas e imigratórias, satirizando a idade do Presidente Joe Biden e negando a existência da mudança climática, e retratando Nova York como assolada pelo crime.

"Vamos vencer Nova York", exclamou Trump, gabando-se de ser o único republicano capaz de colocar o Estado do Império no mapa, num dia em que a União dos Teamsters decidiu não endossar um candidato presidencial após apoiar democratas recentemente. Isso foi um revés significativo para Harris, refletindo a capacidade de Trump de influenciar eleitores da classe trabalhadora e transformar o antigo partido corporativo GOP em um partido amigável à classe trabalhadora.

"Tudo bem, até mais", Trump se despediu de sua plateia enquanto a ária de Puccini "Nessun Dorma" tocava suavemente enquanto saía do palco.

A disputa em andamento sobre o acesso aos votantes tornou-se um ponto de contenda importante na política, com o Presidente da Câmara Mike Johnson enfrentando pressão para atender aos pedidos de Trump.

O fracasso de Johnson em garantir votos suficientes dentro do próprio partido, combinado com a oposição dos democratas do Senado, pode ter estabelecido o cenário para uma crise política antes das eleições.

