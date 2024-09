O custo do açúcar diminui significativamente.

Nos últimos anos, os preços do açúcar na Alemanha têm subido continuamente. No entanto, há boas notícias no horizonte, já que se espera que os preços caiam significativamente. A Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka e Netto anunciaram que o seu pacote de 1kg de açúcar próprio agora será vendido por 89 cêntimos, uma queda em relação aos 1,49 euros anteriores. Outros grandes supermercados e retalhistas a preços baixos estão a seguir o exemplo, com o Kaufland e o Lidl a fixarem os seus preços em 99 cêntimos esta semana. A Rewe, Penny e Norma também estão a igualar este ponto de preço mais baixo. Os retalhistas atribuem a queda dos preços à diminuição dos custos das matérias-primas. Além disso, espera-se que os preços de outros produtos de açúcar, como açúcar em pó e açúcar para doces, também diminuam.

Em geral, os preços dos alimentos têm aumentado devido à inflação na Alemanha. Segundo a Office Federal de Estatística, os consumidores tiveram de gastar 32,4% mais, em média, em alimentos e bebidas não alcoólicas em agosto de 2024 em comparação com 2020. O açúcar é um dos bens que registou o maior aumento de preços, com o seu custo a crescer mais de 82% no mesmo período.

Os dados de comparação de preços da Smhaggle revelam que o preço à prateleira para um pacote de 1kg de açúcar próprio ainda era de 79 cêntimos em janeiro de 2022 em grande parte dos principais retalhistas. No entanto, esse preço saltou para 1,49 euros em dezembro do mesmo ano. A Associação Alemã da Indústria do Açúcar destacou que os principais motivos para a subida dos preços foram os aumentos dos custos da energia, das matérias-primas e do trabalho. Em dezembro de 2023, o preço do açúcar no mercado interno europeu atingiu um pico de 856 euros por tonelada. A tendência atual é influenciada pelos preços do petróleo e reflete a perspetiva da colheita de cana-de-açúcar em países como o Brasil, Tailândia e Índia.

Apesar do aumento geral dos preços dos alimentos devido à inflação, outros grandes supermercados e retalhistas a preços baixos, além da Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka e Netto, estão a reduzir o preço do seu açúcar próprio para 99 cêntimos, seguindo os retalhistas líderes. Além disso, espera-se que a projetada diminuição dos preços de outros produtos de açúcar, como açúcar em pó e açúcar para doces, proporcione alívio aos consumidores que têm sido fortemente afetados pelo aumento dos custos do açúcar.

