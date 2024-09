- O Conselho Europeu decidiu prosseguir os diálogos sobre a questão da migração.

Coalizão Intergovernamental, União e Consenso dos Estados para Persistir na Discussão da Imigração

A Ministra do Interior Federal da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), anunciou em comunicado que um consenso foi alcançado entre a coalizão, a união e os estados para continuar as discussões sobre questões de imigração. Faeser afirmou: "As discussões foram focadas, transparentes e produtivas. Agora, é sobre examinar cuidadosamente os aspectos específicos que discutimos em particular e continuar o diálogo. Concordamos mutuamente nisso." A reunião foi realizada sob sigilo, e Faeser não revelou detalhes do conteúdo da reunião.

Participantes Expressam Satisfação com o Diálogo Construitvo

"I'm appreciative of today's serious and constructive dialogue," Faeser compartilhou. "We aim to initiate this exchange promptly.” A Ministra do Interior da Baixa Saxônia, Daniela Behrens (SPD), também expressou seus sentimentos, atribuindo o sucesso ao processo. De acordo com Behrens, eles planejam se reunir novamente na próxima semana, expressando sua autêntica esperança de alcançar um acordo sobre medidas abrangentes, "com o total apoio de todas as forças democráticas".

Oficiais da união haviam enfatizado anteriormente que os anúncios da Coalizão Trânsito da semana passada, o chamado 'pacote de segurança', não atenderam às suas expectativas. Eles defenderam a limitação da imigração ilegal.

O Pacote de Segurança

Após o ataque suspeito com faca de motivação islâmica em Solingen, o governo federal apresentou um "pacote de segurança" como base para a reunião. O plano inclui medidas em três áreas, incluindo um enfoque mais rigoroso na deportação de requerentes de asilo rejeitados, esforços fortalecidos contra o terrorismo islâmico e regulamentações mais rigorosas para armas de fogo.

Entre outras coisas, os requerentes de asilo que são legalmente responsáveis por outro país europeu não receberão mais assistência na Alemanha, se optarem por retornar ao país responsável (casos de Dublin). Além disso, uma proibição de canivetes e uma exclusão mais fácil da proteção para migrantes que cometeram crimes na Alemanha também estão sendo consideradas. "Vamos apresentar nosso projeto em breve e pressionar por uma discussão parlamentar acelerada", anunciou Faeser.

Imigração como Foco nas Eleições Estaduais

A União está exercendo pressão sobre a Coalizão Trânsito, assim como a AfD. Além disso, os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia, onde a imigração e a segurança interna foram questões prioritárias, influenciaram a situação. Os partidos anti-imigração AfD e BSW testemunharam sucessos, enquanto os partidos da Coalizão Trânsito sofreram reveses. Antes da reunião de terça-feira, a vice-presidente do parlamento da União, Andrea Lindholz (CSU), alertou: "Não devemos considerar isso como uma simples consequência eleitoral".

A Coalizão Trânsito já aprovou várias medidas restritivas, como facilitar as deportações no início do ano, além do Chanceler Olaf Scholz (SPD) planejar apresentar resultados até o final do ano sobre se os procedimentos de asilo poderiam ser realizados em estados fora da Europa.

Após o círculo federal-estatal, Faeser relatou que as medidas do governo para combater a imigração irregular provaram ser eficazes, e o curso será mantido. “Houveram 20% de redução nas aplicações de asilo em comparação ao ano passado, um aumento de 20% nas deportações, mais de 30.000 rejeições nas fronteiras alemãs através de nossas fiscalizações internas de fronteira desde outubro de 2023. Pela primeira vez, também deportamos criminosos perigosos para o Afeganistão.”

O FDP também exigiu medidas adicionais antes da reunião. “Precisamos de uma reestruturação fundamental da política migratória”, disse o secretário-geral do FDP, Bijan Djir-Sarai, à agência de notícias alemã.

Preocupações na Pro Asyl

Representantes do governo federal, incluindo a Ministra do Interior Nancy Faeser (SPD), a Ministra da Justiça Marco Buschmann (FDP) e a Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock (Verdes), participaram da reunião. Os estados foram representados pela Hesse do lado da União e pela Baixa Saxônia do lado do SPD. Entre os presentes pela fração da União estava o primeiro gestor parlamentar, Thorsten Frei (CDU). Representantes das frações do trânsito também participaram.

A organização de refugiados Pro Asyl havia expressado preocupações antes da reunião e instou o governo federal a não adotar nenhuma medida ilegal. “O CDU deve cumprir seus compromissos democráticos e deve evitar agravar ainda mais a polarização do debate sobre imigração”, eles instaram. A reunião deveria se concentrar em medidas que reforçam a democracia e a coesão social e impedem a radicalização em direção ao islamismo ou ao extremismo de direita.

Faeser, reconhecendo o diálogo construtivo da reunião, mencionou: "Não vou subestimar a importância de nossas discussões futuras." Mais tarde, expressando seu compromisso compartilhado, Behrens acrescentou: "Não vamos deixar essa oportunidade de progresso escapar".

Leia também: