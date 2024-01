O Congresso enfrenta uma crise interna e externa à medida que 2024 aprofunda a divisão partidária

A corrida para a Casa Branca está prestes a desempenhar um papel importante ao influenciar o que é feito - e o que não é - no Capitólio, e o equilíbrio de poder no Congresso está em jogo com as principais corridas ao Senado e à Câmara nas eleições.

As questões mais prementes são dois prazos de encerramento do governo em janeiro e fevereiro e um esforço de alto risco para chegar a um acordo sobre a segurança das fronteiras e a ajuda à Ucrânia e a Israel. No entanto, está longe de ser claro se os legisladores conseguirão chegar a um consenso sobre a segurança das fronteiras, a ajuda externa e a legislação para evitar um encerramento.

À medida que as eleições de 2024 dominam cada vez mais a paisagem política, o consenso pode tornar-se ainda mais difícil, uma vez que as disputas partidárias correm o risco de se tornarem mais difíceis de ultrapassar no Capitólio.

Negociações em curso sobre a segurança das fronteiras

Os negociadores do Senado têm procurado um acordo sobre a segurança das fronteiras que possa estar ligado à ajuda à Ucrânia e a Israel, entre outras prioridades, uma vez que os republicanos insistem que um pacote de ajuda seja acompanhado de grandes mudanças na política de segurança das fronteiras.

A Câmara e o Senado só deverão voltar a votar na próxima semana, mas as conversações sobre a segurança das fronteiras prosseguiram durante as férias. Os senadores envolvidos nas discussões têm estado a conversar desde que a Câmara entrou em recesso - e os legisladores e funcionários têm-se reunido à distância, de acordo com um assessor do Senado familiarizado com as negociações.

A negociação de um potencial acordo é um grande desafio, em parte porque a segurança fronteiriça e a imigração estão há muito entre as questões políticas mais controversas do Capitólio.

A tentativa de chegar a um acordo no momento em que a corrida presidencial ganha força aumenta o desafio, especialmente porque a retórica dura sobre a imigração e a fronteira tem sido uma caraterística proeminente das campanhas do ex-presidente Donald Trump.

Em dezembro, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria, Mitch McConnell, afirmaram, numa declaração conjunta, que os negociadores estavam a fazer "progressos encorajadores", mas que "continuam a existir questões difíceis".

"À medida que os negociadores vão resolvendo as questões pendentes, esperamos que os seus esforços permitam ao Senado tomar medidas rápidas sobre o suplemento de segurança nacional no início do novo ano", afirmaram.

Se os negociadores do Senado chegarem a um acordo que possa ser aprovado pela Câmara, um pacote de segurança fronteiriça e de ajuda externa poderá ainda enfrentar uma batalha difícil na Câmara, controlada pelo Partido Republicano, onde um grande número de republicanos se opõe a mais ajuda à Ucrânia.

Luta pelo financiamento do governo

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, enfrentará uma margem de votos extremamente estreita e o que poderá ser o seu teste de liderança mais difícil até à data, quando os legisladores regressarem a Washington e se confrontarem com uma luta pelo financiamento do governo.

Num caso raro, o Congresso enfrentará não um, mas dois prazos de encerramento do governo no início do novo ano - a 19 de janeiro e a 2 de fevereiro.

O Congresso aprovou uma legislação provisória em meados de novembro que prolonga o financiamento do governo até 19 de janeiro para prioridades como a construção militar, os assuntos dos veteranos, os transportes, a habitação e o Departamento de Energia. O resto do governo será financiado até 2 de fevereiro.

O objetivo era dar aos legisladores mais tempo para tentarem aprovar leis de despesa para o ano inteiro, mas agora há muito pouco tempo antes dos prazos que se aproximam rapidamente.

Na ausência de um acordo mais alargado, o Congresso será pressionado a aprovar novamente uma proposta de lei provisória, mas alguns legisladores proeminentes já estão a alertar para a possibilidade de uma medida provisória, conhecida como resolução contínua, ou CR, que duraria um ano inteiro.

"Uma CR é simplesmente inaceitável durante um ano. É devastador, especialmente para a defesa, e temos todas estas guerras a decorrer, por isso precisamos de chegar a um acordo sobre o essencial e tentar chegar a um resultado o mais rapidamente possível", afirmou McConnell em dezembro.

Depois de Johnson ter sido eleito Presidente da Câmara, vários conservadores deram a entender que lhe dariam tempo para se orientar no cargo, depois de o anterior Presidente da Câmara, Kevin McCarthy, ter sido destituído por uma revolta conservadora. No entanto, já começaram a surgir fissuras e não se sabe ao certo quanto tempo mais de carência terá o novo Presidente da Câmara.

Johnson terá também de conduzir a sua estreita maioria no âmbito do inquérito de destituição do Presidente Joe Biden pelo Partido Republicano, que será objeto de análise nas próximas semanas.

Em dezembro, os republicanos da Câmara votaram a favor da formalização de um inquérito de destituição de Biden, numa altura em que a investigação atinge um ponto crítico e a pressão da direita aumenta.

Numa votação de 221-212 votos, todos os membros do Partido Republicano apoiaram a resolução para formalizar o inquérito. Mas a investigação tem tido dificuldade em descobrir irregularidades cometidas pelo presidente, um fator que pode criar uma responsabilidade política para os membros republicanos moderados em distritos competitivos.

A liderança do Partido Republicano fez questão de indicar que a formalização do inquérito não significa que o impeachment do presidente seja inevitável, mesmo com o aumento da pressão dentro do partido e da base republicana.

"Não vamos antecipar o resultado disto porque não podemos", disse Johnson aos jornalistas em dezembro. "Não se trata de um cálculo político. Estamos a seguir a lei e somos a equipa do Estado de direito, e eu vou manter-me fiel a isso."

Morgan Rimmer, Kristin Wilson e Annie Grayer da CNN contribuíram para este relatório.

