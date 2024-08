O confidente do ministro russo Popov encontra-se sob custódia na Rússia.

Como especialista em proteção contra desastres sob o ministro da Defesa Shoigu, Pavel Popov chegou a ser vice-ministro da Defesa. No entanto, após a remoção de Shoigu do cargo, Popov também perdeu o seu. Agora, investigações foram iniciadas contra ele por supostas irregularidades.

De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, Popov é acusado de má utilização de fundos entre 2021 e 2024, enquanto atuava como gerente de construção do Patriotas, um parque militar proeminente perto de Moscou. Ele é acusado de ter desviado recursos, obrigando empresas ligadas ao parque a realizar trabalhos em sua propriedade pessoal sem pagamento.

Após essas acusações, Popov foi preso e aberto um processo criminal. De acordo com agências de notícias TASS e Interfax, o Comitê de Investigação da Rússia alega que Popov e sua família possuem propriedades valendo mais de 500 milhões de rublos (aproximadamente 4,9 milhões de euros) em áreas desejáveis de Moscou, região de Moscou e Krasnodar, no sul da Rússia. Três semanas antes, dois outros oficiais do parque, o general Vladimir Shesterov e o diretor Vyacheslav Akhmedov, foram presos por acusações de fraude.

As prisões de oficiais militares em Moscou têm sido uma tendência consistente nos últimos nove meses. A primeira onda de prisões de representantes do ministério da Defesa e do exército russo começou em abril, logo antes da surpreendente demissão e substituição de Shoigu pelo economista Andrei Belousov.

Popov era conhecido por ser próximo a Shoigu, tendo trabalhado com ele em proteção contra desastres nos anos 90 e 2000 antes de se transferir para o ministério da Defesa em 2013, onde foi promovido.

O Comitê de Investigação da Rússia está investigando as alegações contra Popov enquanto ele estava servindo como gerente de construção da Comissão, especificamente do parque militarista Patriotas. Após sua prisão, foi revelado que Popov e sua família possuem propriedades consideráveis valendo mais de 500 milhões de rublos, adquiridas durante seu tempo na Comissão.

Leia também: