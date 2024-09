O comportamento de Trump continua a aumentar, mas a disputa presidencial da Casa Branca continua imprevisível.

O caos verbal do ex-presidente nas últimas semanas evocou recordações dos seus quatro anos tumultuados na Casa Branca e colocou em dúvida a ideia de que ele está liderando uma campanha mais controlada em comparação com 2020 e 2016. Contudo, o status quo da corrida - uma batalha 50-50 nos estados indecisos - permaneceu inalterado.

Trump lançou acusações falsas sobre imigrantes comendo animais de estimação em Ohio. Ele alertou que os eleitores judeus seriam responsabilizados caso perdesse em novembro. Recusou-se a condenar publicamente seu protegido nas eleições governatoriais da Carolina do Norte, que se autodenominou um "nazi negro" em um site para adultos, como revelado recentemente pelo CNN's KFile. Trump também sugeriu que a Vice-Presidente Kamala Harris e os democratas estavam instigando ameaças contra suas próprias vidas ao enfatizar a negação de Trump da derrota nas eleições de 2020 e retratá-lo como uma ameaça à democracia.

Surpreendentemente, o ex-presidente encontra-se envolvido em uma eleição descrita pelo jornalista sênior de dados políticos da CNN, Harry Enten, como a "mais próxima" desde que o democrata John F. Kennedy venceu o Vice-Presidente Richard Nixon.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, uma figura-chave nas esperanças de vitória de Harris no estado democrata crucial de Michigan, reconheceu a proximidade da eleição na CNN's "State of the Union". Whitmer disse: "Vai ser apertado. Sempre soubemos que seria assim". Acrescentando: "Em um estado como Michigan ou Pensilvânia, Wisconsin, sabemos que será uma eleição apertada".

A natureza acirrada da disputa foi sublinhada pelos comentários e táticas dos candidatos durante os intensos debates da campanha do fim de semana.

Harris sugeriu que Trump estava procurando desculpas para evitar o debate após aceitar o convite da CNN para o dia 23 de outubro. Por outro lado, Trump tentou eliminar a ampla lacuna de gênero que ameaça sua eleição ao bombardear o Truth Social com um post em letras maiúsculas prometendo proteger as mulheres como nunca antes.

Em uma rara nota introspectiva, Trump disse à Sharyl Attkisson durante uma entrevista no "Full Measure" que não tem intenção de concorrer novamente em 2028 caso perca em novembro. "Acho... que será isso. Não vejo isso de forma alguma".

Nenhum candidato claro à frente

Apesar da tensão crescente na campanha, a eleição permanece estagnada, onde esteve por semanas - empatada.

Desde o debate com Trump, as pesquisas nacionais melhoraram ligeiramente para Harris. No entanto, não há um claro vencedor, com Harris em 50% e Trump em 47% na última média da CNN Poll of Polls. Cinco pesquisas realizadas após o debate de 10 de setembro contribuem para essa média. Uma pesquisa divulgada no domingo pelo NBC News mostra Harris com uma margem de 49% a 44% de Trump, alcançando seu menor nível de apoio em uma pesquisa que atende aos critérios da CNN desde que Harris assumiu o papel de candidata democrata do Presidente Joe Biden em julho.

Enquanto a trajetória ascendente de Harris oferece esperança aos seus apoiadores, a presidência depende principalmente dos resultados do Colégio Eleitoral. Consequentemente, as médias de pesquisas em estados-chave, como Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Wisconsin, Michigan e Carolina do Norte, mostram a disputa equilibrada. Um pequeno número de eleitores nesses estados pode inclinar a balança para Trump ou Harris, com implicações significativas para o país e o mundo.

Então, por que a eleição permanece tão incrivelmente apertada?

Considerando sua saída controversa da presidência, marcada por incitar um motim de seus apoiadores no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 e seu recusa em reconhecer a derrota, a tentativa de retorno de Trump é nada menos que surpreendente. Suas repetidas impeachments e potenciais acusações criminais sérias estão em contraste com as chances de sobrevivência de qualquer político.

Inicialmente, a estratégia da campanha de Biden baseava-se na crença de que, ao ver o bombástico Trump sem filtros, os eleitores recordariam seu mandato tumultuado e votariam contra ele. No entanto, o pobre desempenho de Biden no debate da CNN em junho, que expôs sua idade, destruiu o contraste. Harris, que mudou o jogo ao substituir Biden, tentou destacar sua pragmatismo em comparação com a extrema direita de Trump, retratando-o como um "homem pouco sério" e uma "ameaça séria". Apesar de seus esforços, o melhor que Harris pode fazer com apenas seis semanas restantes é transformar uma eleição que os democratas pareciam certos de perder em uma disputa competitiva e emocionante.

A extraordinária resiliência de Trump como figura política - ele pode vencer?

Qualquer análise do futuro deve primeiro reconhecer a extraordinária resiliência de Trump como figura política. Ele transformou indelivelmente o Partido Republicano, assegurando um sólido domínio sobre a base do GOP como candidato do partido para uma terceira eleição consecutiva.

Apesar da animosidade de seu primeiro mandato, as pesquisas revelam que muitos eleitores perceberam sua segurança financeira como mais forte sob Trump até o golpe da pandemia de Covid-19.

Apesar de potenciais simpatias, Trump pode não conseguir vencer devido à sua consistência em não obter o apoio da maioria dos americanos. Sua taxa de aprovação de 47% na CNN Poll of Polls destaca esse problema recorrente ao longo de sua trajetória política presidencial.

Surge a pergunta se um candidato republicano alternativo poderia superar Trump em uma competição direta com Harris. Esse hipotético candidato não deveria repelir eleitores-chave moderados, eleitores suburbanos e republicanos desiludidos enquanto concorre às primárias. Infelizmente, esse candidato não foi apoiado nas recentes eleições primárias, e notáveis contendores como o Governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-Governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, não conseguiram apoio mainstream.

Harris, por outro lado, serve como uma substituta de última hora para um candidato que os espectadores da Broadway consideraram inadequado para um segundo mandato. Uma tarefa hercúlea aguarda a vice-presidente - proteger seu partido de uma provável derrota em novembro enquanto age como um possível salvador da democracia em si. Enquanto se promove como uma líder fresca e transformadora, Harris remains tied to an unpopular administration facing a harsh political environment.

A pesquisa da NBC oferece alguma luz sobre essa dinâmica peculiar. O maior preocupação entre os eleitores diz respeito à inflação (28%) e ao custo de vida - um aumento em relação a abril, quando o assunto estava em 23%. Ameaças à democracia e a erosão das liberdades democráticas é o segundo grande problema, com 19%. Apesar de favorecer o Partido Democrata, esse tema também pode representar o crescente apoio às alegações de Trump sobre um sistema de justiça manipulado que representa ameaças às democracias. O terceiro problema mais preocupante diz respeito à imigração e à proteção das fronteiras (-14%), uma área em que as pesquisas consistently mostram vulnerabilidades para Harris. O aborto, uma de suas principais preocupações, recebeu apoio de apenas 6% dos eleitores.

O potencial jogo eleitoral

As preocupações dos eleitores com a economia indicam o potencial para que qualquer um dos candidatos ganhe vantagem antes das eleições. Trump já exibiu várias propostas econômicas, incluindo a revogação de impostos sobre gorjetas e a modificação da política de seu governo sobre impostos estaduais e locais.

Harris, por outro lado, visa tornar a vida mais acessível ao abordar questões de habitação, cuidados infantis e saúde. Ela tentará convencer os eleitores de sua empatia com os preços crescentes dos alimentos, que permaneceram altos apesar da recente redução das taxas de juros pelo Federal Reserve.

Nesta semana, Harris tentará desmentir as alegações de que lhe falta clareza em seus planos enquanto os eleitores indecisos dos estados indecisos ponderam se podem confiar nela para melhorar suas condições de vida. "Vou fazer um discurso nesta semana", disse ela, "para elucidar minha visão para a economia, que chamo de 'economia de oportunidades'. Esse plano visa investir nos sonhos e aspirações do povo americano enquanto enfrenta os obstáculos que eles enfrentam, seja o alto preço dos alimentos ou os desafios da propriedade de uma casa."

A abordagem de Harris sublinha uma eleição definida pela frustração dos eleitores, favorecendo o candidato republicano, enquanto mantém uma disputa apertada devido à habilidade de Trump de alienar potenciais eleitores, independentemente de seu fiel apoio.

O senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, um dedicado apoiador de Trump, resumiu o estado atual da disputa durante uma conversa com a NBC's Kristen Welker no "Meet the Press". Ele afirmou: "65% das pessoas na sua pesquisa acreditam que o país está no caminho errado. Quem pode melhorar o problema da criminalidade? Trump tem uma vantagem de 6%. Quem é melhor para a economia? Trump por 9%. Inflação? Trump por 8%. Proteção das fronteiras? Trump desfruta de uma vantagem de 21%."

"O que essa pesquisa me diz? Em questões críticas que preocupam os eleitores americanos, Trump vence claramente. No entanto, em um confronto direto, ele fraqueja."

Apesar da controvérsia em torno de sua campanha, as taxas de aprovação do ex-presidente Trump permanecem altas em certas áreas, como sua gestão da economia antes da pandemia de Covid-19, como indicam as pesquisas. No entanto, sua consistência em não

