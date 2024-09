O Commerzbank procurou o Unicredit, mantendo o seu próprio foco.

Commerzbank reconheceu interações com UniCredit, a entidade bancária italiana proeminente, mas mantém seu compromisso em executar sua própria estratégia. Em um evento relacionado à associação bancária em Berlim, o CEO Manfred Knof afirmou: "Sim, houve comunicação", acrescentando que qualquer plano alternativo proposto será avaliado, levando em conta os interesses dos acionistas, partes interessadas, clientes e funcionários. "Acreditamos fortemente em nossa estratégia."

Atualmente, Knof mencionou que o foco do banco está na execução da Strategy 2027, demonstrando sua resiliência e sucesso. Commerzbank tem confiança de que essa estratégia não apenas melhorará o desempenho do banco, como também aumentará suas perspectivas de crescimento. "É onde nosso foco principal está."

Em relação à posição pessoal de Knof, ele disse: "Tenho meu plano, e se houver alguma outra alternativa para comparar, compararemos. Mas, no momento, não há nada disso."

Quanto à retirada do governo alemão de sua participação na Commerzbank, Knof comentou: "Não posso comentar as ações do governo federal, mas sempre advogaremos pelos benefícios de uma Commerzbank robusta para o mercado financeiro alemão."

Surpreendentemente, UniCredit aproveitou a oportunidade para fazer um investimento substancial na Commerzbank, detendo nove por cento de suas ações. O sindicato Verdi expressa preocupações com potenciais demissões e busca evitar uma aquisição.

Críticas ao método do governo federal surgiram em resposta à entrada da UniCredit no cenário. Um representante do Ministério Federal das Finanças afirmou na segunda-feira que a situação está sendo examinada.

