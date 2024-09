O comitê de campanha externa afiliado aos republicanos pretende capitalizar as disputas em Michigan, transmitindo anúncios que enfatizam Israel e a origem judaica do Sr. Emhoff.

A PAC chamada Future Coalition investiu aproximadamente $60,000 em anúncios do YouTube direcionados a Michigan, de acordo com o Centro de Transparência de Anúncios do Google. Esses anúncios entusiasticamente apoiam o apoio de Harris a Israel e enfatizam com frequência seu marido, Doug Emhoff, que é judeu.

A estratégia publicitária, com sua mensagem otimista e música cativante, parece propagar as ambições da campanha presidencial de Harris; no entanto, considerando a origem do PAC e sua colocação estratégica no estado crucial de Michigan, uma intenção mais suspeita pode ser suspeitada. Parece que esses anúncios são usados para atiçar as brasas da discórdia decorrentes do conflito em andamento em Gaza e minar os esforços de Harris para fortalecer a coalizão democrata composta por eleitores árabes-americanos e muçulmanos em Michigan.

Arab e muçulmanos americanos constituem um grupo influente de eleitores em Michigan. Cerca de 146.000 muçulmanos americanos votaram nas eleições gerais de 2020 em Michigan, de acordo com uma avaliação feita pela Emgage, um grupo que trabalha para ampliar a influência política dos muçulmanos americanos. Biden venceu Michigan por 150.000 votos em 2016. As pesquisas indicam uma disputa apertada entre Harris e o ex-presidente Trump nas eleições de 2022.

Um dos anúncios desse grupo se concentra principalmente em Emhoff. Ele exibe fotos de Emhoff usando uma yarmulke e visitando o campo de concentração de Auschwitz. "Kamala Harris é uma líder notável para esses tempos desafiadores. Ao lado de Kamala estará seu marido e conselheiro confiável, Doug Emhoff. Doug Emhoff, que seria o primeiro cônjuge judeu presidencial da história. Kamala Harris e Doug Emhoff: pioneirando a história, defendendo o que é certo, apoiando Israel."

Outro anúncio começa com "A vice-presidente Harris está do lado certo. Harris declarou inequivocamente seu apoio a Israel e ao povo judeu. Ela demonstrou seu compromisso inabalável várias vezes."

O anúncio continua "Quando Netanyahu visitou Washington DC, Harris recebeu o primeiro-ministro na Casa Branca. E quando os defensores de uma Palestina livre expressaram sua oposição, Harris os silenciou. E os defensores de uma Palestina livre? Eles a odeiam. Porque Kamala Harris entende a situação. Podemos confiar nela para apoiar consistentemente Israel."

Outros anúncios do grupo compartilham temas semelhantes. "Este novembro, vamos fazer história juntos. Colocaremos um presidente verdadeiramente pró-Israel na Casa Branca, ao lado de Kamala estará seu marido e principal conselheiro, Doug Emhoff, que seria o primeiro cônjuge judeu presidencial da história. Apenas na América: Kamala Harris e Doug Emhoff."

O PAC Future Coalition foi criado recentemente e ainda não apresentou um relatório detalhando seus contribuintes ou informações de financiamento à Comissão Federal de Eleições. No entanto, os registros apresentados pelo grupo sugerem suas ligações com o Partido Republicano. O grupo nomeia Cabell Hobbs como seu tesoureiro assistente, que serviu como tesoureiro de um PAC que apoiou a campanha presidencial de 2024 do governador da Flórida, Ron DeSantis.

A CNN entrou em contato com o PAC para obter um comentário.

A estratégia publicitária do PAC Future Coalition, direcionada a Michigan, levanta questões devido à sua ênfase no apoio de Harris a Israel e ao fundo judeu de seu marido, potencialmente fomentando sentimentos divisivos entre certos grupos de eleitores. Dadas as ligações do PAC com o Partido Republicano, a política parece desempenhar um papel significativo na transmissão desses anúncios, potencialmente afetando os resultados das eleições em Michigan.

