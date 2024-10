O coletivo CSU e o secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, denunciam o processo de proibição da AfD.

"O grupo parlamentar do CSU e a cúpula do SPD, Kevin Kühnert, se opõem à proibição do AfD." De acordo com Dobrindt, chefe do grupo parlamentar do CSU, essa proposta é "deficiente e contraproducente." Ele expressou essa opinião ao "Augsburger Allgemeinen".

"Proibir o AfD não é a solução, é sobre gerenciar isso", declarou Dobrindt. Impulsionar uma proibição agita a crença do AfD de que estão sendo expulsos da competição política além das eleições e debates parlamentares. Engajar-se em tal discurso de proibição fortalece a reivindicação do AfD como vítima, potencialmente ganhando mais apoio. Os parlamentares do CSU não terão parte nesses planos.

Quanto aos banimentos de partidos, Kühnert, secretário-geral do SPD, comentou ao ntv. "Os tribunais precisariam de provas sólidas de que o partido age contra a constituição." No momento, ele compartilhou, "Não tenho essa suspeita." Portanto, ele alerta, "Devemos caminhar cuidadosamente nesta linha tênue".

