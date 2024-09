O colapso do mercado da indústria automóvel alemã ocorreu em Agosto.

O mercado automotivo alemão mergulhou em agosto em comparação com um desempenho impressionante no mesmo período do ano passado. Foram registrados aproximadamente 197.000 novos veículos no mês passado, representando uma queda significativa de cerca de 28% em comparação com o ano anterior.

Os veículos elétricos sofreram uma queda significativa, com apenas 27.000 novas registrações, um impressionante 69% a menos do que os números do ano anterior. Esta notável queda pode ser atribuída à retirada de subsídios governamentais para carros empresariais a partir de setembro do ano passado. Isso levou a um aumento nas compras de veículos elétricos, o que por sua vez deu um impulso nas registrações gerais de mais de um terço.

No entanto, o mercado enfrenta atualmente uma demanda reduzida. A indústria automotiva alemã está cada vez mais preocupada com a situação econômica atual e as perspectivas futuras. O índice de clima empresarial Ifo para o setor caiu quase seis pontos para -24,7 em agosto. Como colocou Anita Woelfl, especialista em indústria do Ifo, "A situação na indústria automotiva está piorando."

Apesar da queda em agosto, alguns fabricantes de carros ainda são otimistas em relação ao resto do ano. O mercado automotivo alemão deve mostrar melhoras modestas em setembro.

Apesar da queda em agosto, a previsão geral para as registrações de veículos elétricos em 2023 permanece promissora, com um aumento projetado devido à melhoria da infraestrutura e potenciais incentivos governamentais.

