O colapso da indústria na zona de ferrugem causou distúrbios nas comunidades locais.

É evidente em cada palavra que ele fala, uma emoção profundamente enraizada em sua criação nestas ruas.

" Nossa região vem gritando, 'Olhem para nós! Estamos evoluindo, estamos progredindo! Vejam todas as mudanças que estamos fazendo,'" ele afirma. No entanto, não foi até nos tornarmos um condado de batalha que o mundo realmente prestou atenção.

Políticos e suas campanhas estão certamente ouvindo agora, isso não pode ser negado.

Assim como eles se apegaram a um condado da Pensilvânia a mais de 350 milhas daqui, onde nos sentamos à mesa da cozinha de Phil Kerner, cercados por bolinhas de pepperoni fresco - uma iguaria do condado de Erie, sua esposa nos informa - alguns dias depois.

Como Kerner recorda, "Dirigindo por aquele corredor industrial na 12ª Rua, estava cheio de lojas. Lojas por toda parte. Era maravilhoso."

Então, o que aconteceu com aquela rua em Erie?

"Não é mais a mesma," diz o ferramenteiro e caldeireiro.

Dois condados de batalha cruciais em dois estados de batalha cruciais.

O presidente Barack Obama venceu ambos facilmente em sua campanha para a reeleição em 2012.

Donald Trump os conquistou por uma margem estreita em sua missão de derrubar o que os democratas chamam de "muro azul" em 2016.

Joe Biden os reconquistou quatro anos depois - por uma margem ainda menor.

Estes indicadores políticos de perto compartilham uma história econômica comum, marcada por sua transformação de grandes potências industriais, sua força vital gradualmente drenada pela globalização.

É a mesma história contada por duas famílias - os Colemans e os Kerners - com laços geracionais com essas comunidades agora sob os holofotes políticos.

Eles compartilham um forte afeto por suas cidades natal e uma esperança profunda de que possam recuperar algum vestígio de sua antiga glória econômica.

"Muitos de nossos antepassados, agora aposentados, estão mantendo suas propriedades, na esperança de passá-las para as gerações futuras," Coleman explica.

No entanto, suas histórias individuais são tão distintas quanto as comunidades que as moldaram.

Suas escolhas de candidatos presidenciais neste novembro são tão diferentes quanto as comunidades de onde eles vêm. Seus motivos e suas reflexões sobre suas comunidades apenas algumas semanas antes das eleições oferecem um olhar franco sobre os desafios e oportunidades enfrentados por Trump e pela vice-presidente Kamala Harris.

Uma história de resiliência

A família Coleman representa a evolução econômica de Saginaw desde sua chegada em Michigan Central, juntando-se ao êxodo de outras famílias negras durante o auge da indústria que impulsionou a Grande Migração. A indústria automobilística foi seu principal empregador - e com a GM e a rede de fornecedores e empresas de apoio que cercavam a planta, a comunidade estava intimamente ligada a suas operações.

"Mais de 80 a 90% dos adultos em nossa igreja eram empregados em tempo integral com a GM," lembra o pai de Coleman, um bispo da Igreja de Deus em Cristo, da congregação que herdou de seu próprio pai.

"Hoje, em nossa congregação, tenho apenas uma pessoa empregada em tempo integral pela indústria automobilística," Hurley Coleman Jr. esclarece.

Outras indústrias começaram a estabelecer raízes na área, oferecendo novas oportunidades que pareciam antes elusive à medida que a manufatura de base mais ampla ligada às grandes montadoras diminuía na região.

A manufatura avançada em vários setores, incluindo investimentos significativos nas cadeias de suprimento de veículos elétricos, e expansões de grandes hospitais e empresas de dispositivos médicos, estão em andamento.

"Gostaria de contar nossa história como uma de resiliência e recuperação. Que nós nos recuperamos e olhamos para o futuro, e esperamos inspirar uma nova geração a amar esta região como nós," diz o Coleman mais jovem.

Coleman sentou-se à sua mesa da cozinha, equilibrando sentimentos de esperança pela sua comunidade e sua família com o peso de suas experiências nos últimos anos.

A organização sem fins lucrativos que ele lidera apoia os residentes mais vulneráveis da comunidade.

"Às vezes, eles vêm até nós, e somos a última esperança deles. As luzes estão desligadas. Não há comida nos armários. Idosos ficaram presos em casa, sem ninguém para ajudar," diz Coleman.

Os momentos mais brilhantes são os sorrisos que vê em seus rostos quando sua equipe interfere para oferecer ajuda. No entanto, a pressão de ser a rede de segurança em uma comunidade que lida com violência e pobreza pode ser esmagadora.

"Há dias em que temos muitas pessoas que precisam de ajuda, muitos problemas, muitas questões, muitas emergências e crises," Coleman admite.

Um artesão e um ofício que desaparece

De volta a Erie, Phil Kerner espalha o dossiê em sua mesa, transbordando de esboços, cartões de ponto e história da família.

Há uma cópia do censo de 1920, listando seu avô Edward como ferramenteiro nesta esquina do noroeste da Pensilvânia.

A história dos três filhos de Edward - dois ferramenteiros e um mecânico - ilustra o quanto sua família estava enraizada no ofício e na comunidade em

Kerner mantém paixão pela sua profissão, a ponto de se lançar ativamente na criação de um canal do YouTube chamado "O Cara da Ferramentaria e Moldes". Atualmente, ele ostenta mais de 25.000 inscritos.

"Eles querem alguém como eu - divertido o suficiente, eu acho?" Kerner riu. "Sou o ferramenteiro que eles sempre desejaram ter trabalhando ao lado deles."

Os vídeos, agora com mais de 170 (incluindo um que resume sua entrevista com a CNN), não foram uma tentativa desesperada de alcançar fama nas redes sociais, mas sim uma iniciativa movida pela sua dedicação à profissão.

"Encontrei uma paixão por essa profissão e uma apreciação cada vez menor pela habilidade e arte que ela requer, semelhante ao declínio da manufatura em regiões como Erie em todo o país", explicou Kerner.

O impacto é muito mais profundo do que apenas o fechamento de uma fábrica e a perda de empregos. A comunidade inteira sofre.

"É desanimador ver isso como alguém que testemunhou o auge da manufatura desde os anos 50 até os 90", disse Kerner.

"Sou um pouco viciado em política"

Kerner admite abertamente ser "um pouco viciado em política". Ele acompanha os desenvolvimentos econômicos mais amplos do país.

"Sempre digo às pessoas que não sou republicano, sou realista. Acho que eles são todos terríveis", disse ele.

Apesar dos indicadores macroeconômicos positivos, que sugerem uma economia que ultrapassou as projeções por vários anos consecutivos, Kerner é cético em relação ao impacto em sua renda familiar.

"Minha renda não está aumentando", afirmou Kerner. "Não vejo meus amigos tendo aumento de salário."

Aplicando lógica semelhante à sua decisão política, Kerner disse: "Se você não resolver isso, você perderá sua casa. Seremos leiloados".

De acordo com Kerner, cerca de 95% de seus colegas apoiam Trump.

"Acredito que o consenso na comunidade empresarial é que Trump é um de nós ou um deles porque ele está pelo menos focado nisso", disse Kerner. "Você pode não gostar do jeito que ele fez, mas ele tem background empresarial."

O que Kerner realmente deseja, ele enfatizou repetidamente, é algo que está fora do alcance do público. Programas de aprendizado elevados e padronizados que levem em conta a importância da profissão - e o valor que ela oferece, o que levaria a empregos estáveis no setor de manufatura.

De muitas maneiras, seus vídeos do YouTube evoluíram para servir a um propósito mais profundo para ele.

"Enquanto a internet existir, alguém vai se lembrar que a família Kerner era de Erie, Pensilvânia. Que a profissão de ferramentaria e moldes era excepcionalmente habilidosa. Que Phil Kerner nos ensinou como exceler nela", disse ele.

"Mais otimista com Harris"

Os sentimentos de Coleman sobre as eleições upcoming podem ser resumidos em uma palavra.

"Nervoso", disse ele. "Estou nervoso com o futuro."

Apesar do otimismo que ele transmite sobre o futuro de Saginaw, a diferença clara na política entre os dois candidatos não lhe escapa.

Ele vê as propostas fiscais de Trump como diretamente colocando os recursos federais alocados à sua organização sem fins lucrativos em risco.

A ideia de que os cortes de impostos e a desregulamentação irão "gotejar" para aqueles na parte inferior da escala econômica é algo que ele afirma nunca ter se materializado.

"Eles não têm ideia das lutas diárias que alguém que vive na pobreza enfrenta", argumentou Coleman. "Pessoas com dinheiro podem enfrentar dificuldades que levem à perda da casa ou ao alto custo do combustível. Mas isso não se correlaciona com alguém que vive na pobreza. São apenas dois mundos separados."

Coleman apoiou a reeleição de Biden e até passou tempo com ele quando ele visitou Saginaw durante sua campanha.

Agora, ele está apoiando Harris e viu a Convenção Nacional Democrata como uma oportunidade para destacar suas forças.

No entanto, fica claro que os democratas ainda têm trabalho a fazer com esse grupo demográfico crucial.

"Muitos homens negros em nossa área ainda estão indecisos", disse Coleman, ouvindo frequentemente preocupações sobre segurança nas fronteiras e se os migrantes estão recebendo ajuda federal que poderia beneficiar sua comunidade.

Durante a pandemia, os cheques de estímulo que Trump reivindicou crédito frequentemente surgem nas discussões.

O pai de Coleman menciona que algumas pessoas acreditam que esses pacotes de ajuda financeira possam se tornar uma ocorrência comum no futuro.

No entanto, a saída de Biden da corrida e a ascensão de Harris acenderam uma nova onda de empolgação, de acordo com o pai mais velho de Coleman.

"Agora, a conversa não é sobre o quanto Biden era horrível ou o quanto Trump era maravilhoso, mas sobre as perspectivas potenciais com uma presidência de Harris", explica o bispo. "Acredito que houve um aumento na esperança oportunista nas últimas semanas."

Enquanto dirige pela rua Williams com o Coleman mais novo, bem antes do rio Saginaw, é impossível ignorar a fileira de silos de grãos inutilizados que pontuam o skyline.

Inicialmente, uma grande mancha nos olhos que pairava sobre os quartos comerciais e artísticos da cidade, esses silos foram reconstruídos alguns anos atrás em uma impressionante tela de 70.000 pés quadrados para artistas urbanos.

Para Coleman, a explosão de cores vibrantes e formas caóticas simboliza mais do que apenas um projeto de remodelação estética.

"O antigo, o ultrapassado passou por uma transformação e renascimento através de sua experiência dessa evolução", reflete ele, olhando para o mural. "E as pessoas vão se beneficiar da criatividade e desejo de revolução de outras pessoas. E acho que é isso que esses silos representam. É o futuro para esta área."

