O chefe do SPD está esperançoso sobre as próximas eleições legislativas alemãs.

Líder do SPD, Saskia Esken, mantém esperanças para as eleições federais de 2025, apesar do desempenho decepcionante do partido nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia. Em entrevista à Deutschlandfunk, ela afirmou: "O resultado de domingo ficou muito abaixo do que esperávamos". No entanto, ela acredita que Olaf Scholz, um "forte chanceler federal", os guiará como candidato a chanceler nas eleições federais, levando-os à vitória. Sua resposta foi dada em resposta a uma pergunta sobre a adequação de Scholz para liderar o SPD nas eleições federais após as eleições estaduais. O SPD conseguiu 7,3% e 6,1% dos votos na Saxônia e Turíngia, respectivamente.

Da mesma forma, os Verdes e o FDP também tiveram resultados ruins nas eleições. O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, questionou a "legitimidade" da coalizão federal. Esken foi otimista, dizendo que o governo ainda tinha muito a fazer e estava confiante de que eles poderiam trabalhar juntos efetivamente. Segundo a análise de Esken, questões nacionais e internacionais ofuscaram as questões locais nas eleições estaduais.

O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconheceu que as questões políticas locais foram pouco discutidas, já que a política federal e internacional teve prioridade durante a campanha. Em entrevista à rádio WDR 5, ele afirmou: "Quem estava na campanha percebeu que, infelizmente, quase não havia questões políticas locais..." Tanto a Saxônia quanto a Turíngia não são conhecidas como bastiões do SPD. "Não são os melhores estados federais para proclamar o fim do governo federal", concluiu Kühnert.

A atenção do SPD agora se volta para o estado de Brandemburgo, onde os eleitores escolherão um novo parlamento estadual em cerca de três semanas. No governo de coalizão de Berlim, o SPD vem praticando auto-crítica em relação à cooperação. No entanto, à medida que a sociedade se torna mais diversificada e o parlamento representa mais partidos, a formação de coalizões está se tornando cada vez mais desafiadora, como visto na Turíngia e na Saxônia. "Uma coalizão de quatro partidos é esperada na Turíngia", acrescentou Kühnert.

