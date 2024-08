O chefe do SPD, Esken, recusa a proposta de Merz de um santuário.

Líder do SPD, Saskia Esken, recusa colaboração entre os Social-Democratas e a União para aperfeiçoar regulamentações de asilo sem o consentimento dos parceiros de coalizão. Em entrevista à RBB, ela afirmou que é importante que um chefe de governo explore possibilidades de cooperação com o líder da oposição em circunstâncias desafiadoras e questões sérias. No entanto, ela esclareceu: "é claro que não iremos prosseguir com tais cooperações além dos Verdes e do FDP, nossos parceiros de coalizão".

Na terça-feira, o Chanceler do SPD, Olaf Scholz, e o líder da CDU, Friedrich Merz, tiveram uma discussão extensiva sobre as consequências do ataque em Solingen. Merz propôs cooperação para endurecer as regulamentações de asilo a Scholz, com planos de impor mudanças legais em todas as frações durante a próxima sessão parlamentar que começa em 9 de setembro. Ele sugeriu que essas mudanças sejam aprovadas com uma maioria de apoio da União e do SPD.

No entanto, Esken destacou a necessidade de identificar as razões por trás do fracasso da deportação do suspeito do ataque em Solingen e prevenir a radicalização adicional na Alemanha.

"Não consigo entender isso como um Verde"

Os Verdes acusaram Merz de explorar o ataque em Solingen para ganho político: "Temos eleições estaduais chegando. Entendo isso até certo ponto. Mas gostaria que não fizéssemos política partidária agora", disse o Ministro da Agricultura, Cem Özdemir, na "Early Start" do ntv. Merz ignora o fato de que as mudanças na área de asilo foram passadas conjuntamente com os Verdes. Além disso, Merz ignora o fato de que o ataque em Solingen não foi devido a uma lacuna legal, mas à inadequada aplicação das regras pelas autoridades.

No entanto, o ministro verde também criticou a ineficácia das autoridades de segurança alemãs: "As autoridades de segurança alemãs operam com arcos e flechas enquanto outros usam alta tecnologia", expressou Özdemir. "Há lacunas legais, por exemplo, que os serviços estrangeiros devem nos fornecer informações que nossos serviços não podem obter legalmente. Isso não faz sentido para qualquer pessoa razoável. Não consigo entender isso como um Verde também".

"Temos um problema"

Da mesma forma, o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, explicou que há "muito a ser feito" no campo da política de segurança. Ele mencionou equipamentos e poderes das autoridades de segurança, combate à radicalização e manejo da migração. "Temos um problema", disse Habeck. O aumento no número de refugiados desde 2015 correlaciona-se com um aumento no número de criminosos violentos. "Aqueles que abusam da nossa hospitalidade ou do valor significativo da lei de asilo não têm direito de ainda invocá-la", acrescentou Habeck.

Ele apontou "lacunas ampliadas" nas deportações, explicando que "entre aqueles que deveriam legalmente partir do país e aqueles que efetivamente partem do país, existem lacunas pronunciadas". Isso, ele disse, é um "problema de aplicação da lei". Ele propôs um endurecimento das leis de armas e ações mais rigorosas contra plataformas da internet que falham em combater consistentemente a propaganda.

Leia também: