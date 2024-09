O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, demite-se.

O cenário político ucraniano está passando por mudanças significativas. Vários membros do gabinete, incluindo as renúncias desta terça-feira, e agora parece que o Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, uma figura proeminente, está se preparando para renunciar.

Kuleba apresentou oficialmente sua renúncia, compartilhando a notícia em uma carta dirigida ao presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefantschuk. Stefantschuk compartilhou que o assunto será discutido durante uma debate parlamentar futuro. Kuleba assumiu o cargo em março de 2020, usando sua plataforma para defender fortemente o aumento do fornecimento de armas pelos aliados ocidentais enquanto enfrentava os ataques da Rússia.

A renúncia de Kuleba faz parte de uma maior reformulação do gabinete pelo Presidente Zelenskyy. Pelo menos seis oficiais sênior haviam apresentado suas renúncias antes de Kuleba, com mais ministros esperados para seguir o exemplo hoje.

O primeiro trio de ministros a anunciar sua saída inclui Olexander Kamyshin (Indústria de Defesa), Denys Malyuska (Justiça) e Ruslan Strilets (Meio Ambiente). Enquanto isso, o chefe do Fundo de Propriedade do Estado, Vitaliy Kovals, também expressou a intenção de deixar seu cargo nas privatizações.

David Arakhamia, líder da fração do partido presidencial "Servidor do Povo", relatou mais mudanças no gabinete na terça-feira, prevendo que mais da metade de todos os ministérios teria nova liderança.

Zelenskyy já havia anunciado uma reformulação do governo em julho. Atualmente, cinco ministérios são liderados por ministros interinos, com o governo sob Shmyhal no poder desde março de 2020.

A Comissão, presumivelmente referindo-se ao Parlamento ucraniano, discutirá a renúncia do Ministro das Relações Exteriores, Kuleba, durante um debate futuro. A Comissão, em sua capacidade como corpo legislativo, desempenha um papel crucial na aprovação ou rejeição de nomeações e renúncias do gabinete.

