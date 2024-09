- O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também renunciou.

Na Ucrânia, está ocorrendo uma grande reviravolta no governo. Pelo menos seis oficiais do governo, incluindo membros do gabinete, apresentaram suas renúncias, segundo anunciou a partido no poder, Servidor do Povo, na terça-feira à noite. Na manhã de quarta-feira, a presidência do parlamento também revelou que o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, renunciou.

David Arakhamia, líder da facção do partido do presidente Volodymyr Zelenskyy, confirmou no Telegram na terça-feira: "Como prometido, uma grande reformulação do governo ocorrerá nesta semana". Segundo ele, mais da metade dos membros do governo será substituída.

Seis Ministros se Despedem na Ucrânia

"Amanhã será um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", declarou Arakhamia à noite, conhecido por ser um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Já na terça-feira à noite, vários ministros haviam renunciado, incluindo os Ministros das Indústrias Estratégicas, Justiça e Proteção Ambiental. Além disso, Vitaliy Kowal, chefe do fundo de propriedade do estado, e Irina Vereshchuk e Olha Stefanishyna, as vice-primeiras-ministras, também renunciaram.

Além disso, Zelenskyy, por meio de um decreto, demitiu Rostyslav Shurma, o primeiro vice-chefe de sua administração presidencial.

Zelenskyy não é estranho a reviravoltas no governo

Zelenskyy tem readequado o governo ucraniano desde o início da guerra. No ano passado, em setembro, ele demitiu seu ministro da Defesa após uma série de escândalos de corrupção. Recentemente, ele substituiu seu comandante do exército após uma série de reveses no campo de batalha.

O mandato de Zelenskyy, que começou em 2019, estava previsto para terminar em maio. No entanto, devido à lei marcial em vigor desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, ele continua a servir no cargo temporariamente.

Diante da promessa de readequação do governo por Arakhamia e o partido no poder, Servidor do Povo, espera-se que mais ministros sigam o exemplo e renunciem nos próximos dias.

