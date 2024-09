O chefe de um cartel mexicano de droga prepara-se para comparecer ao tribunal em Nova Iorque.

Ao longo de duas décadas, as autoridades americanas de aplicação da lei têm estado na caça a Zambada, resultando em sua captura em 25 de julho, quando chegou em um avião privado em um aeroporto de El Paso, acompanhado por outro líder do cartel procurado, Joaquín Guzmán Loépez. De acordo com as autoridades federais, isso ocorreu fora de El Paso.

Em uma carta subsequente, Zambada afirmou que foi sequestrado à força no México e transportado para os EUA por Guzmán Loépez, cujo pai, Joaquín "El Chapo" Guzmán, é o co-fundador do cartel de Sinaloa e atualmente está preso.

Os promotores dos EUA em Brooklyn pediram ao juiz que mantenham Zambada na prisão até seu julgamento. Se condenado por todas as acusações, Zambada, 76, enfrenta uma pena mínima de prisão perpétua e a possibilidade de pena de morte.

Em sua carta ao juiz, os promotores descreveram Zambada como "um dos trafficantes de drogas mais notórios e perigosos do mundo".

"O réu manteve um estoque de armas de alta potência para proteger a si mesmo, seus produtos ilegais e seu domínio", disse a carta. "Sua força de segurança privada fortemente armada serviu como proteção pessoal e protegeu os envios de drogas através do México, Colômbia, Equador e além. Além disso, Zambada manteve uma lista de 'sicários', ou assassinos, que realizaram assassinatos e sequestros grotescos, mantendo a ordem dentro de sua organização, contraindo desafios de rivais e eliminando aqueles que cooperaram com a aplicação da lei."

De acordo com os promotores, Zambada até ordenou o assassinato de seu próprio sobrinho há alguns meses.

Em uma audiência anterior no Texas, Zambada se declarou não culpado das acusações.

A prisão repentina de Zambada desencadeou violência entre facções rivais do cartel de Sinaloa no México. Várias vidas foram perdidas em tiroteios. Escolas e empresas em Culiacan, a capital de Sinaloa, foram fechadas devido aos conflitos. Os confrontos são considerados entre facções que apoiam Zambada e aquelas leais a outros filhos de "El Chapo" Guzmán, que foi condenado por acusações de tráfico de drogas e conspiração e recebeu uma sentença de prisão perpétua nos EUA em 2019.

As razões por trás da rendição de Guzmán Loépez às autoridades americanas e sua decisão de trazer Zambada junto permanecem incertas. Guzmán Loépez atualmente aguarda julgamento por acusações separadas de tráfico de drogas em Chicago, onde também se declarou não culpado de várias ofensa na corte federal.

Diante das acusações contra ele, os promotores dos EUA argumentam fortemente que Zambada deve permanecer na prisão até seu julgamento devido à sua natureza perigosa e às suas ações passadas. Ao longo de sua carreira criminal, Zambada utilizou uma força de segurança privada fortemente armada, um estoque de armas de alta potência e um grupo de assassinos para proteger suas atividades ilegais e manter o controle sobre sua organização criminosa.

